Huawei Glory 6 Extreme Edition resmiyet kazandı





İki amiral gemi modeli Honor 6 ve Ascend Mate 7'yi birbiri ardında lanse eden Huawei, aradan uzun bir süre geçmeden yeni bir amiral gemi modeline daha resmiyet kazandırdı. Huawei Glory 6 Extreme Edition adındaki yeni model Honor 6 ile benzer donanım özelliklerine sahip olsa da bazı farklılıklar mevcut.





5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, Android 4.4 KitKat, EMUI 3.0 arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3100mAh gücünde batarya şeklindeki özellikler ortak.





Farklı noktalara gelince; ilk olarak yongaseti Kirin 920 yerine Kirin 928 olarak belirlenmiş. 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini birarada çalıştıran Kirin 928 yongasetinin farkı hızın 2GHz seviyesine çıkarılmış olması. Yongasetinde yine Mali-T628 grafik birimi mevcut. Diğer noktalar ise 16GB kapasite seçeneğinin kaldırılması ve NFC desteğinin getirilmesi olarak öne çıkıyor.





Ancak model herkese hitap etmiyor. Bir çift kulaklık, 0.2mm kalınlığında ekran koruması, 2 NFC etiketi ve koruyucu kılıftan oluşan set sınırlı sayıda 21 Ekim itibariyle 1600$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/10/huawei-announced-glory-6-extreme-edition-smartphone-pre-orders-start-october-21st-china.html