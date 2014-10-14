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Huawei Glory 6 Extreme Edition resmiyet kazandı

4 yıl
258
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Glory 6 Extreme Edition resmiyet kazandı

İki amiral gemi modeli Honor 6 ve Ascend Mate 7'yi birbiri ardında lanse eden Huawei, aradan uzun bir süre geçmeden yeni bir amiral gemi modeline daha resmiyet kazandırdı. Huawei Glory 6 Extreme Edition adındaki yeni model Honor 6 ile benzer donanım özelliklerine sahip olsa da bazı farklılıklar mevcut. 

5 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, Android 4.4 KitKat, EMUI 3.0 arayüzü, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3100mAh gücünde batarya şeklindeki özellikler ortak.

Farklı noktalara gelince; ilk olarak yongaseti Kirin 920 yerine Kirin 928 olarak belirlenmiş. 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini birarada çalıştıran Kirin 928 yongasetinin farkı hızın 2GHz seviyesine çıkarılmış olması. Yongasetinde yine Mali-T628 grafik birimi mevcut. Diğer noktalar ise 16GB kapasite seçeneğinin kaldırılması ve NFC desteğinin getirilmesi olarak öne çıkıyor. 

Ancak model herkese hitap etmiyor. Bir çift kulaklık, 0.2mm kalınlığında ekran koruması, 2 NFC etiketi ve koruyucu kılıftan oluşan set sınırlı sayıda 21 Ekim itibariyle 1600$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/10/huawei-announced-glory-6-extreme-edition-smartphone-pre-orders-start-october-21st-china.html Yorum Yaz
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mesut4768 4 yıl
huawei telefonlarını ülkemize yollayana kadar biz ya iphone yada samsung almaya devam edeceğiz görünen o
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Quad HD 4 yıl
1600 $ mı bir hat var sanki ?
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ironman 4 yıl
Takılmayın arkadaşlar kendi aralarında alıp satsınlar...
Başka modellere bakalım....
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DH Misafiri 4 yıl
600 olmasın ?
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DntRx 4 yıl
Bence 275$ sa 10 numara telefon olur.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Güzel modelleri kendi ülkesinde kalıyor.

Burada güzel fiyat politikaları yok.

O yüzden bu firmanın telefonu alınmaz.

1600$ yanlış olduğu kesin yoksa nah satar.
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interwap 4 yıl
Manyak fiyat. 3-5 tane alalım.
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modifci 4 yıl
Bazı hatalar var lütfen düzeltin
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wozniak 4 yıl
Sayın Editör ekrandaki 9999 yazısı adet anlamına geliyor, sen direk 9999 yunaı dolara çevirip yapıştırmışın 1600 doları ama merak etme ben araştırdım fiyatı 2299 yuan olarak planlanıyor oda 375 dolar eder. Aferim Bana.
Kaynak cnbeta.com/...
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umut_baris 4 yıl wozniak
wozniak

Sayın Editör ekrandaki 9999 yazısı adet anlamına geliyor, sen direk 9999 yunaı dolara çevirip yapıştırmışın 1600 doları ama merak etme ben araştırdım fiyatı 2299 yuan olarak planlanıyor oda 375 dolar eder. Aferim Bana.

Kaynak cnbeta.com/...




Ben olsam editörlükten alırım. Böyle rezillik mi olur?
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viper17 4 yıl
600$ olmasın
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-Joker Face- 4 yıl
O fiyat ne
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Gece772 4 yıl
Nasıl bir canavar bu ?
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