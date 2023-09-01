Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tecno Phantom Ultimate rulo telefon konsepti ile tanışın

    Tecno Phantom Ultimate adıyla IFA 2023 elektronik fuarında boy gösteren konsept akıllı telefon, yana doğru uzayabilen rulo şeklindeki ekranı ile dikkat çekiyor. 
    Tecno Phantom Ultimate Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında biraz daha maliyete odaklı oynuyor görünse de Tecno markası zaman zaman ortaya koyduğu yeniliklerle adından söz ettiriyor. Tecno Phantom Ultimate konsepti IFA 2023 fuarına damga vurdu.

    Tecno Phantom Ultimate nedir?

    Tecno Phantom Ultimate adı verilen yeni konsept uzayabilen bir yapıya sahip. 6.55 inçlik LTPO AMOLED ekran bir tuşa basarak 7.1 inçe kadar uzayabiliyor. Bu işlem sadece 1.3 saniye sürüyor. Ara yüz ise bu işlem esnasında hemen uyum sağlıyor. Kullanıcı ekrana üç parmakla sürükleme yaptığında ise tekrar kapanıyor.

    Telefonun arka kısmında bir de mini bir ekran mevcut. Bu ekran pek çok bildirimi gösterirken özçekimler için de kullanılabiliyor. 9.93mm kalınlığa sahip olan Tecno Phantom Ultimate için henüz bir donanım bilgisi paylaşılmadı.

    Tecno Phantom Ultimate yekpare bir gövdeye sahip. Tecno yılın başlarında hem katlanabilen hem de uzayabilen Tecno Phantom Vision V konseptini de tanıtmıştı. Ana akım katlanabilir telefon pazarının çok ilerisine giden bu iki konsept satışa çıkacak mı bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    söke un hisse forum ncr kask yorum peugeot 307 otomatik şanzıman uluslararası ilişkiler okunur mu 5400 hangi banka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming 16
    HP Victus Gaming 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız