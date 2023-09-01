Tecno Phantom Ultimate rulo telefon konsepti ile tanışın

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında biraz daha maliyete odaklı oynuyor görünse de Tecno markası zaman zaman ortaya koyduğu yeniliklerle adından söz ettiriyor. Tecno Phantom Ultimate konsepti IFA 2023 fuarına damga vurdu.

Tecno Phantom Ultimate nedir?

Tecno Phantom Ultimate adı verilen yeni konsept uzayabilen bir yapıya sahip. 6.55 inçlik LTPO AMOLED ekran bir tuşa basarak 7.1 inçe kadar uzayabiliyor. Bu işlem sadece 1.3 saniye sürüyor. Ara yüz ise bu işlem esnasında hemen uyum sağlıyor. Kullanıcı ekrana üç parmakla sürükleme yaptığında ise tekrar kapanıyor.

Tecno Phantom Vision V katlanabilir telefon çok iddialı 7 ay önce eklendi

Telefonun arka kısmında bir de mini bir ekran mevcut. Bu ekran pek çok bildirimi gösterirken özçekimler için de kullanılabiliyor. 9.93mm kalınlığa sahip olan Tecno Phantom Ultimate için henüz bir donanım bilgisi paylaşılmadı.

Tecno Phantom Ultimate yekpare bir gövdeye sahip. Tecno yılın başlarında hem katlanabilen hem de uzayabilen Tecno Phantom Vision V konseptini de tanıtmıştı. Ana akım katlanabilir telefon pazarının çok ilerisine giden bu iki konsept satışa çıkacak mı bilinmiyor.

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