Tecno Phantom Ultimate rulo telefon konsepti ile tanışın

Tecno Phantom Ultimate nedir?
Tecno Phantom Ultimate adı verilen yeni konsept uzayabilen bir yapıya sahip. 6.55 inçlik LTPO AMOLED ekran bir tuşa basarak 7.1 inçe kadar uzayabiliyor. Bu işlem sadece 1.3 saniye sürüyor. Ara yüz ise bu işlem esnasında hemen uyum sağlıyor. Kullanıcı ekrana üç parmakla sürükleme yaptığında ise tekrar kapanıyor.
Telefonun arka kısmında bir de mini bir ekran mevcut. Bu ekran pek çok bildirimi gösterirken özçekimler için de kullanılabiliyor. 9.93mm kalınlığa sahip olan Tecno Phantom Ultimate için henüz bir donanım bilgisi paylaşılmadı.
Tecno Phantom Ultimate yekpare bir gövdeye sahip. Tecno yılın başlarında hem katlanabilen hem de uzayabilen Tecno Phantom Vision V konseptini de tanıtmıştı. Ana akım katlanabilir telefon pazarının çok ilerisine giden bu iki konsept satışa çıkacak mı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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