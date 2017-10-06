Huawei Mate 10, 4000 mAH'lik dev bir batarya ile gelecek

Teknoloji Editörü
Huawei Mate 10 serisinde kavuşmamıza 10 günden daha az bir süre kalmışken Huawei, resmi Twitter hesabından Mate 10'da 4.000 mAh'lik bir pile yer verileceğine dair bir teaser yayınladı.
Şimdilik 4000 mAH boyutundaki pilin hangi Mate 10 modelinde kullanılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor ancak tahminler Huawei Mate 10 Pro'yu gösteriyor.
Huawei, Twitter hesabından paylaştığı GIF'te Mate 10'da 4000 mAH'lik bir batarya kullanılacağını ve bu bataryanın oldukça güvenli olduğunu söylüyor.
Telefonun tüm detayları, 16 Ekim'deki lansman ile birlikte ortaya çıkacak. Biz de Donanımhaber ekibi olarak lansmanı yakından takip edeceğiz ve olan biten her şeyi hızlıca sizlere aktaracağız.
https://www.phonearena.com/news/Huawei-confirms-4000-mAh-battery-for-its-Mate-10-flagship_id98670 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kamera konusuna baya vurgu yapıyorlar. Dxomarktan %110 civarı bir puan bekliyorum. Pixel 2xl 98 aldıysa bunun 110 felan alması gerekecek başarılı bulmam için.
Optimizasyon şart!
Aynen katılıyorum. Batarya boyutu önemli elbette ama güç tüketimi daha önemli. 5350mah bataryalı Elephone P5000 kullandım, sonra 3900 mah bataryalı Motorola Droid Turbo kullandım. Bunların şarjları aşağı yukarı aynı süre dayanıyordu. Şimdi de 3300mah bataryalı Oneplus 5 kullanıyorum ve şarjı eski cihazlarımın ikisinden de daha iyi gidiyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğu aşikar. Teknoloji farkı da var tabi arada. Ama batarya boyutuna bakıp telefon almak arabanın yakıt deposu hacmine bakıp araba almak gibi oluyor. Oysa araba ne yakıyor o daha önemli.
Size katılmıyorum. Daha 1 hafta önce Mate 9 almış biri olarak söylüyorum ki Mate 9'un bataryası inanılmaz. Uzun video çekimleri veya uzun süreler baba oyunlar oynamadığınız sürece (Injustice, Mortal Kombat X vs) şarjı gayet de iyi gidiyor. Günlük 1 saat kadar Dominations, 1 saat kadar da Bloons TD 5 oynarım genelde. Bunun dışında kalan zamanlarda da genelde DH Forumda veya Ekşi Sözlük'te sürekli bir şeyler okur gündemi takip eder, geceleri de film izlerim. Bu şartlarda kullanımla 7 saat ekran süresinin altını torrent ile film indirmediğim günlerin haricinde hiç görmedim şimdiye kadar (Torrent ile bir şeyler indirmek tüm telefonları aşırı yorar Mate 9'a özel değil.). Bataryası çok rahat bir şekilde orta halli kullanımda 2 günü çıkarabilecek bir telefon Mate 9, yoğun kullanımda da 1 günde bitmesi normaldir. Günde 2 kere şarj edilen amiral gemileri var hocam haksızlık etmeyin .
Ancak söylediklerinizde katıldığım noktalar da var. Mesela Mate 9 aynı batarya kapasitesinde olsa ve 1080p Super amoled ekranla exynos işlemci kullansa belki tüm zamanların en iyi batarya performansını verebilirdi. Optimizasyon cidden önemli.
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