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Huawei Mate 10, 4000 mAH'lik dev bir batarya ile gelecek

2017 yılının en çok beklenen son amiral gemisi Huawei Mate 10'un tanıtımına az bir süre kalmışken, telefona 4000 mah'lik bir bataryanın eşlik edeceği paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.
1 yıl
3,5b
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22
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei Mate 10, 4000 mAH'lik dev bir batarya ile gelecek
Huawei Mate 10 serisinde kavuşmamıza 10 günden daha az bir süre kalmışken Huawei, resmi Twitter hesabından Mate 10'da 4.000 mAh'lik bir pile yer verileceğine dair bir teaser yayınladı.
 
Şimdilik 4000 mAH boyutundaki pilin hangi Mate 10 modelinde kullanılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor ancak tahminler Huawei Mate 10 Pro'yu gösteriyor. 
Huawei, Twitter hesabından paylaştığı GIF'te Mate 10'da 4000 mAH'lik bir batarya kullanılacağını ve bu bataryanın oldukça güvenli olduğunu söylüyor. 
Telefonun tüm detayları, 16 Ekim'deki lansman ile birlikte ortaya çıkacak. Biz de Donanımhaber ekibi olarak lansmanı yakından takip edeceğiz ve olan biten her şeyi hızlıca sizlere aktaracağız.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-confirms-4000-mAh-battery-for-its-Mate-10-flagship_id98670 Yorum Yaz
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King Stannis 1 yıl en beğenilen
Xiaomi yıllar önce 5 inçlik telefonlarına 4000 mah pil koydu, patlayanı çatlayanı da olmadı, millet devasa telefonlarına bunu koyup birde güvenli diye açıklama yapıyor.
Xiaomi yıllar önce 5 inçlik telefonlarına 4000 mah pil koydu, patlayanı çatlayanı da olmadı, millet devasa telefonlarına bunu koyup birde güvenli diye açıklama...
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OverClocK1ng 1 yıl
Mate 10 her şeyiyle çok iyi telefon olacak. İlk defa görüyorum ki bir amiral gemisi modelde "Nasılsa nm küçülmeden vs pil tüketimi azaldı, biz de pili düşürelim" demeden adam gibi pil koymuşlar...
Mate 10 her şeyiyle çok iyi telefon olacak. İlk defa görüyorum ki bir amiral gemisi modelde "Nasılsa nm küçülmeden vs pil tüketimi azaldı, biz de pili düşürelim...
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Fatihnds 1 yıl
Bu nasıl bir habercilik anlayışı anlamıyorum. zaten bütün mate ler hep 4000 mah ile geliyordu 5000 6000 olsada habercilik olsa
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DH Misafiri 1 yıl
Huawei bile 4000 mAh bataryaya sıçradı. Fahiş fiyatlı Apple hala 2000lerde seyrediyor
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kadirirdem 1 yıl
Note 8 den sonra bu batarya iyi olacak.
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Tr@mmler 1 yıl
Kirin yongası yine batarya içiyor belli oldu.
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0quz28 1 yıl Tr@mmler
Kirin 960
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 1 yıl
Rakiplerine göre avantaj mesela bu
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Fatihnds 1 yıl
Bu nasıl bir habercilik anlayışı anlamıyorum. zaten bütün mate ler hep 4000 mah ile geliyordu 5000 6000 olsada habercilik olsa
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DH Misafiri 1 yıl
Güvenli bir batarya .. cok guzel bir ayrinti
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OverClocK1ng 1 yıl
Mate 10 her şeyiyle çok iyi telefon olacak. İlk defa görüyorum ki bir amiral gemisi modelde "Nasılsa nm küçülmeden vs pil tüketimi azaldı, biz de pili düşürelim" demeden adam gibi pil koymuşlar...
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KalemKolik 1 yıl
Cpu tek çekirdekte yine ezik bir skormu alacak ayrıca gpu yine dandikmi olacak gibi soruların cevabını bekliyorum. Ceo ön ekranda hiçbir çerçeve olmayacak demişti buda yalan çıktı.
Kamera konusuna baya vurgu yapıyorlar. Dxomarktan %110 civarı bir puan bekliyorum. Pixel 2xl 98 aldıysa bunun 110 felan alması gerekecek başarılı bulmam için.
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DODANLI 1 yıl
4000-5000 i bilmem de bana sunduğu kullanım süresi önemli. Optimşzasyonu rezil, işlemcisi su gibi içen telefonlara 5000 de koysanız bir anlamı yok. Mate 9 4000 bindi kullandım ama yoğun geçen bir günde yine akşam şarja takma ihtiyacı hissettim. Bence dandik işlemcili, ekranı 720p cihazlar bu batarya süreleri ile sizi korkusuz taşır. Yoksa bu ekran çözünürlüğü, hızlı işlemciler vs günü kurtarsa kârdır. P10 plus 3750 lik bir pile sahipti ama neredeyse 3300 lük note 8 gibi davranıyordu.
Optimizasyon şart!
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ozmenakif 1 yıl DODANLI
DODANLI
4000-5000 i bilmem de bana sunduğu kullanım süresi önemli. Optimşzasyonu rezil, işlemcisi su gibi içen telefonlara 5000 de koysanız bir anlamı yok. Mate 9 4000 bindi kullandım ama yoğun geçen bir günde yine akşam şarja takma ihtiyacı hissettim. Bence dandik işlemcili, ekranı 720p cihazlar bu batarya süreleri ile sizi korkusuz taşır. Yoksa bu ekran çözünürlüğü, hızlı işlemciler vs günü kurtarsa kârdır. P10 plus 3750 lik bir pile sahipti ama neredeyse 3300 lük note 8 gibi davranıyordu.
Optimizasyon şart!

Aynen katılıyorum. Batarya boyutu önemli elbette ama güç tüketimi daha önemli. 5350mah bataryalı Elephone P5000 kullandım, sonra 3900 mah bataryalı Motorola Droid Turbo kullandım. Bunların şarjları aşağı yukarı aynı süre dayanıyordu. Şimdi de 3300mah bataryalı Oneplus 5 kullanıyorum ve şarjı eski cihazlarımın ikisinden de daha iyi gidiyor. Optimizasyonun ne kadar önemli olduğu aşikar. Teknoloji farkı da var tabi arada. Ama batarya boyutuna bakıp telefon almak arabanın yakıt deposu hacmine bakıp araba almak gibi oluyor. Oysa araba ne yakıyor o daha önemli.
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CRoSSBoNeSS 1 yıl DODANLI
DODANLI

4000-5000 i bilmem de bana sunduğu kullanım süresi önemli. Optimşzasyonu rezil, işlemcisi su gibi içen telefonlara 5000 de koysanız bir anlamı yok. Mate 9 4000 bindi kullandım ama yoğun geçen bir günde yine akşam şarja takma ihtiyacı hissettim. Bence dandik işlemcili, ekranı 720p cihazlar bu batarya süreleri ile sizi korkusuz taşır. Yoksa bu ekran çözünürlüğü, hızlı işlemciler vs günü kurtarsa kârdır. P10 plus 3750 lik bir pile sahipti ama neredeyse 3300 lük note 8 gibi davranıyordu.

Optimizasyon şart!

Size katılmıyorum. Daha 1 hafta önce Mate 9 almış biri olarak söylüyorum ki Mate 9'un bataryası inanılmaz. Uzun video çekimleri veya uzun süreler baba oyunlar oynamadığınız sürece (Injustice, Mortal Kombat X vs) şarjı gayet de iyi gidiyor. Günlük 1 saat kadar Dominations, 1 saat kadar da Bloons TD 5 oynarım genelde. Bunun dışında kalan zamanlarda da genelde DH Forumda veya Ekşi Sözlük'te sürekli bir şeyler okur gündemi takip eder, geceleri de film izlerim. Bu şartlarda kullanımla 7 saat ekran süresinin altını torrent ile film indirmediğim günlerin haricinde hiç görmedim şimdiye kadar (Torrent ile bir şeyler indirmek tüm telefonları aşırı yorar Mate 9'a özel değil.). Bataryası çok rahat bir şekilde orta halli kullanımda 2 günü çıkarabilecek bir telefon Mate 9, yoğun kullanımda da 1 günde bitmesi normaldir. Günde 2 kere şarj edilen amiral gemileri var hocam haksızlık etmeyin
.

Ancak söylediklerinizde katıldığım noktalar da var. Mesela Mate 9 aynı batarya kapasitesinde olsa ve 1080p Super amoled ekranla exynos işlemci kullansa belki tüm zamanların en iyi batarya performansını verebilirdi. Optimizasyon cidden önemli.
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sarkan 1 yıl
10bindörtyüz sandım, yuh powerbang mi bu dedim :D
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