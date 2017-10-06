Huawei Mate 10, 4000 mAH'lik dev bir batarya ile gelecek

Huawei Mate 10 serisinde kavuşmamıza 10 günden daha az bir süre kalmışken Huawei, resmi Twitter hesabından Mate 10'da 4.000 mAh'lik bir pile yer verileceğine dair bir teaser yayınladı.

Şimdilik 4000 mAH boyutundaki pilin hangi Mate 10 modelinde kullanılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor ancak tahminler Huawei Mate 10 Pro'yu gösteriyor.

Huawei, Twitter hesabından paylaştığı GIF'te Mate 10'da 4000 mAH'lik bir batarya kullanılacağını ve bu bataryanın oldukça güvenli olduğunu söylüyor.

Telefonun tüm detayları, 16 Ekim'deki lansman ile birlikte ortaya çıkacak. Biz de Donanımhaber ekibi olarak lansmanı yakından takip edeceğiz ve olan biten her şeyi hızlıca sizlere aktaracağız.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-confirms-4000-mAh-battery-for-its-Mate-10-flagship_id98670