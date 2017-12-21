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Huawei Mate 10 Pro kadrajından İstanbul fotoğrafları

Huawei ve Leica sayesinde mobil kamera ile başarılı fotoğraflar yakalanabiliyor. Huawei Mate 10 Pro ile çekilen İstanbul fotoğraflarına galerimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
6,6b
1
27
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei Mate 10 Pro kadrajından İstanbul fotoğrafları
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Huawei’nin amiral gemisi telefonları, kamera performansı ile öne çıkıyor. Leica işbirliği ile üretilen lensler her sokağa, her caddeye ve her açıya yeni bir pencereden bakmanıza yardımcı oluyor. Yüksek keskinlik, renk dağıtmama ve yansıma engelleme özelliğine sahip lenslerle artık her kare daha profesyonel ve her açı daha da güzel.

Lecia lensler güzel kareler yakalamanızı sağlarken, bildiğiniz sokakları yeniden keşfetmenin de mutluluğunu yaşıyorsunuz. Gün doğumunda ve gün batımında, Kadıköy- Beşiktaş Vapuru’nda ya da daha önce keşfetmediğiniz ara sokaklarda İstanbul’un tüm güzel anlarını biriktirebilmek mümkün.

Serdar-ı Ekrem’den Galata Kulesi’ne doğru çıkan yollarda İstanbul’un büyülü atmosferinde kaybolurken harika kareler yakalayabilir; tarihi semt Balat’ın küçük kafelerinde ve rengarenk binaları arasında lenslerin renk dağıtmama özelliğiyle çektiğiniz fotoğraflara herkesi hayran bırakabilirsiniz. Yansıtmayan kameranızla günün her anı her yerde çekilen benzersiz karelerde şehri yeniden keşfetmenin heyecanını yaşayabilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro ile çekilen İstanbul fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz:


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nebulabado 1 yıl
Sabah akşam MATE 10 reklamı.
Hayırdır...
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vuslat3477 1 yıl
Cihaz güzel çekiyor sizde güzel reklam yapıyorsunuz
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Lumibrite 1 yıl
Huawei'ye helal olsun.Her konuda kendini geliştirdi...kirin işlemci de eskisi gibi vasat değil
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swat882 1 yıl
mate 10 yerine malesef note 8 tercih edilir.
Mate 10 kalem geliştirirse anca pay alabilir.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Kamera olarak başarılı bir cihaz gerçekten..
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El Fuego 1 yıl

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400 dolarlik Moto X Pure Edition 2015. Bizim paramizla 1500 lira. %100 vergi binse 3000 lira. Huawei sonucta cayna markalarindan birisi, her zaman supheli. Ayrica 4400 lira :)
O paraya iPhone var, arkadasin dedigi gibi Note 8 var. Arkadan Nokia geliyor, Zeiss mercekli. Hayal aleminde dolasmanin anlami yok, altiustu cin markasi. :)
3 Yanıt Yanıtla
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yasin_92 1 yıl El Fuego
hadi başka kapıya moto x miş nokia mış
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annieste 1 yıl El Fuego
El Fuego

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400 dolarlik Moto X Pure Edition 2015. Bizim paramizla 1500 lira. %100 vergi binse 3000 lira. Huawei sonucta cayna markalarindan birisi, her zaman supheli. Ayrica 4400 lira :)
O paraya iPhone var, arkadasin dedigi gibi Note 8 var. Arkadan Nokia geliyor, Zeiss mercekli. Hayal aleminde dolasmanin anlami yok, altiustu cin markasi. :)

alti üstü çin markası dediğin huawei zte gibi firmaların ülkemizdeki baz istasyonu yatırımları sayesinde bugün alo diyebiliyoruz. eleştirmeden atıp tutmadan önce bir düşün derim.
her fotoğrafçının bir rüyası olan leicayı unutuyorsun... yazık...
2 Yanıt Yanıtla
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xcrrwwrx 1 yıl El Fuego
El Fuego

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400 dolarlik Moto X Pure Edition 2015. Bizim paramizla 1500 lira. %100 vergi binse 3000 lira. Huawei sonucta cayna markalarindan birisi, her zaman supheli. Ayrica 4400 lira :)
O paraya iPhone var, arkadasin dedigi gibi Note 8 var. Arkadan Nokia geliyor, Zeiss mercekli. Hayal aleminde dolasmanin anlami yok, altiustu cin markasi. :)

Kusura bakmada senin motorolana 3000 tl vereceğime gider mate 10 proya 4400 tl veririm daha iyi

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Stand Alone 1 yıl
Çok güzel kareler, İstanbul çok güzel şehir ve özellikle de Kadıköy.
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~Lion King~ 1 yıl
7 Plus telefonumda galeri açılmıyor
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chengineer 1 yıl
Üst seviye cihazların hepsi aşağı yukarı aynı kalitede foto çekiyor artık.
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Kerim5100 1 yıl
R E K L A M L A N D I N I Z
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Fotoğraflarda bu kadar efekt kullanılmasının sebebi nedir? salt olarak çekilmiş hali böyleyse eğer daha kötü zaten.
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