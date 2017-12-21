Huawei Mate 10 Pro kadrajından İstanbul fotoğrafları

Tam Boyutta Gör

Huawei’nin amiral gemisi telefonları, kamera performansı ile öne çıkıyor. Leica işbirliği ile üretilen lensler her sokağa, her caddeye ve her açıya yeni bir pencereden bakmanıza yardımcı oluyor. Yüksek keskinlik, renk dağıtmama ve yansıma engelleme özelliğine sahip lenslerle artık her kare daha profesyonel ve her açı daha da güzel.

Lecia lensler güzel kareler yakalamanızı sağlarken, bildiğiniz sokakları yeniden keşfetmenin de mutluluğunu yaşıyorsunuz. Gün doğumunda ve gün batımında, Kadıköy- Beşiktaş Vapuru’nda ya da daha önce keşfetmediğiniz ara sokaklarda İstanbul’un tüm güzel anlarını biriktirebilmek mümkün.

Serdar-ı Ekrem’den Galata Kulesi’ne doğru çıkan yollarda İstanbul’un büyülü atmosferinde kaybolurken harika kareler yakalayabilir; tarihi semt Balat’ın küçük kafelerinde ve rengarenk binaları arasında lenslerin renk dağıtmama özelliğiyle çektiğiniz fotoğraflara herkesi hayran bırakabilirsiniz. Yansıtmayan kameranızla günün her anı her yerde çekilen benzersiz karelerde şehri yeniden keşfetmenin heyecanını yaşayabilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro ile çekilen İstanbul fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz: