Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak

Hatırlayacağınız üzere Huawei, IFA Fuarı'nda Mate 10'da kullanacağı Kirin 970 yonga setini duyurmuştu. Bu yeni çip özellikle Artırılmış Gerçeklik desteğiyle öne çıkmıştı. Hatta Kirin 970, Artırılmış Gerçeklik desteğine sahip duyurulan ilk yonga seti olma özelliği taşıyor.

Bugün Evan Blass tarafından yapılan bir paylaşıma göre; Huawei 16 Ekim'de 3 farklı modelle karşımıza çıkacak. Bunlar: Mate 10 Lite, Mate 10 ve Mate 10 Pro. Telefonun teknik detaylarına bakacak olursak; 18: 9 en-boy oranı ile uçtan uca bir ekrana sahip olacak Mate 10, toplamda üç kameraya sahip olacak. Arka tarafta 12 ve 20 megapiksel çözünürlüklü çift kamera bizleri karşılarken ön tarafta 8 MP çözünürlüklü bir kamera karşılıyor. Görsellerden de anlaşıldığı üzere Huawei, Leica ile olan işbirliğini devam ettiriyor.

Pro ve Lite modelleri arasında ufak farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz ancak farklılıkların ne olduğuyla ilgili bir bilgi henüz mevcut değil. Renk seçenekleri kısmında ise Evan Blass'ın paylaşımına baktığımız zaman Huawei Mate 10 Pro'nun üç farklı renge (koyu mavi, siyah ve kahverengi) sahip olduğunu görüyoruz.

Artırılmış Gerçeklik konusunda oldukça iddialı olan Huawei geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı. Videoda Mate 10'un yalnızca bir akıllı telefon olmadığı, yapay zeka konusunda oldukça gelişmiş teknolojilere yer verildiği ve hayatımızı oldukça kolaylaştıracak bir cihaz olduğu vurgulanıyor.

https://www.theverge.com/2017/10/1/16392110/huawei-mate-10-pro-image-ai-3-camera-setup