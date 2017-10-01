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Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak

Huawei yeni amiral gemisi Mate 10 ile gerçek bir AI deneyimi sunmayı hedefliyor. Huawei tarafından yayınlanan videoda dikkatler Artırılmış Gerçeklik konusuna çekiliyor. Detaylar haberimizde...
1 yıl
6,1b
1
38
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Hatırlayacağınız üzere Huawei, IFA Fuarı'nda Mate 10'da kullanacağı Kirin 970 yonga setini duyurmuştu. Bu yeni çip özellikle Artırılmış Gerçeklik desteğiyle öne çıkmıştı. Hatta Kirin 970, Artırılmış Gerçeklik desteğine sahip duyurulan ilk yonga seti olma özelliği taşıyor. 
Bugün Evan Blass tarafından yapılan bir paylaşıma göre; Huawei 16 Ekim'de 3 farklı modelle karşımıza çıkacak. Bunlar: Mate 10 Lite, Mate 10 ve Mate 10 Pro. Telefonun teknik detaylarına bakacak olursak; 18: 9 en-boy oranı ile uçtan uca bir ekrana sahip olacak Mate 10, toplamda üç kameraya sahip olacak. Arka tarafta 12 ve 20 megapiksel çözünürlüklü çift kamera bizleri karşılarken ön tarafta 8 MP çözünürlüklü bir kamera karşılıyor. Görsellerden de anlaşıldığı üzere Huawei, Leica ile olan işbirliğini devam ettiriyor.
Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak
 
Pro ve Lite modelleri arasında ufak farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz ancak farklılıkların ne olduğuyla ilgili bir bilgi henüz mevcut değil. Renk seçenekleri kısmında ise Evan Blass'ın paylaşımına baktığımız zaman Huawei Mate 10 Pro'nun üç farklı renge (koyu mavi, siyah ve kahverengi) sahip olduğunu görüyoruz. 
Artırılmış Gerçeklik konusunda oldukça iddialı olan Huawei geçtiğimiz günlerde bir video yayınladı. Videoda Mate 10'un yalnızca bir akıllı telefon olmadığı, yapay zeka konusunda oldukça gelişmiş teknolojilere yer verildiği ve hayatımızı oldukça kolaylaştıracak bir cihaz olduğu vurgulanıyor. 
 

https://www.theverge.com/2017/10/1/16392110/huawei-mate-10-pro-image-ai-3-camera-setup Yorum Yaz
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Glorfindel1907 1 yıl en beğenilen A.B.D(azimBora)
A.B.D(azimBora)
İphone kullanmıyor olsam kulanacağım telefon huawei olurdu.

Bir kere Huawei denesen bir daha iphone kullanmazdın zaten


A.B.D(azimBora)İphone kullanmıyor olsam kulanacağım telefon huawei olurdu.Bir kere Huawei denesen bir daha iphone kullanmazdın...
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Muguroz 1 yıl
Ya ben de gözlükle kullanılınca microfostun AR gözlükleri gibi bi sistem yapacaklar sandım. Sanırım editör arkadaşımız kavramları karıştırdı;
Augmented Reality (AR)- artırılmış gerçeklik
Artificial Intelligence (AI) - yapay zeka
Bildiğim kadarıyla Kirin 970'le AI atılımı yapıldı AR değil.
Ya ben de gözlükle kullanılınca microfostun AR gözlükleri gibi bi sistem yapacaklar sandım. Sanırım editör arkadaşımız kavramları karıştırdı;Augmented Real...
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Xloud 1 yıl SixSixSix
SixSixSix
Türkiye pazarına 5000₺ ve üstü bir fiyatla gelecektir. Note8 varken, bu cihazlar alınmaz.

Asıl o dandik teknik servisle 5.000 lira verip Note 8 alınmaz.

Huawei teknik servisinin tırnağı olamaz Apple ve Samsung servisi diğerlerini hiç konuşmaya bile gerek yok...
SixSixSixTürkiye pazarına 5000₺ ve üstü bir fiyatla gelecektir. Note8 varken, bu cihazlar alınmaz.Asıl o dandik teknik servis...
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Golden Gate 1 yıl
Daha çıkmamış telefonu ötekilerden üstün tutmayı bırakınız.
Aynı muhabbet mi mix 2 içinde yapıldı. Şimdi yüzüne bakan yok.
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Osakawa 1 yıl
video yu izleyince bi an "in this summer at theaters" diyecekler sandım.
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mcebi001 1 yıl
P9 kullandım leica tecrübesiyle çıtayı yukarı çekti huawei ,özellikle yıldız parçası modu hala en iyisidir diğer markalara göre ki p10 mate9 pro gibi modellerle dahada üste koydu huawei... lakin sensör boyutu hep 1/2.8 de kaldı dolayısıyla gelişmeler yazılım farkıydı bu cihazda ise sensöründe büyüdüğünden bahsediliyor eger öyleyse zaten en iyi kamera geldi diyebiliriz...
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Cosster 1 yıl
Note 8 önce kendinden 300 dolar daha ucuz telefonların kamerasını bir geçsin önce...



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kntrli 1 yıl
Sakın olun beyler hele bir cihaz tanitilsin fiyat açıklansin ondan sonra cosarsiniz
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eXteras 1 yıl
Huawei P9 kullanıcısı olarak gerçekten çok memnunum telefondan, lg g3, s6 edge ve sonra p9 kullanmış biri olarak malzeme kalitesi kesinlikle diğerlerinden üstün. Kameraya bişey demiyorum çift kamera gerçekten çok başarılı ve çok keyifli. İnsanın fotoğraf çekesi geliyor. Yazılımı da başarılı stok yazılımdayım herhangi bir hata görmedim fakat Android o gelecek mi meçhul orası. Bu telefon pert olana kadar değiştirmem heralde, huawei düşünenlere öneririm güzel ürünleri var.
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ultramarine caeruleum 1 yıl
Bir nokta dikkatimi çekti : "AI" literatürde Artificial Intelligence yani "Yapay Zeka" ifadesinin kısaltmasıdır. Arttırılmış Gerçeklik çok farklı birşey. Bu konuda bilgi verseniz aslında daha bilinçli okuyabiliriz.
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Golden Gate 1 yıl ultramarine caeruleum
alpay86
Bir nokta dikkatimi çekti : "AI" literatürde Artificial Intelligence yani "Yapay Zeka" ifadesinin kısaltmasıdır. Arttırılmış Gerçeklik çok farklı birşey. Bu konuda bilgi verseniz aslında daha bilinçli okuyabiliriz.

A11 yonga setinde yapay zeka zaten var.
İşlemleri daha hızlı yapıyor yonga seti içerisinde yapıyor falan bir sürü hikaye mevcut.
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mcrew 1 yıl
This is not a smart föen
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Cosster 1 yıl
5.000 lira Note 8e verecek çılgınlarda varmış vay be... Lag fetişi var sanırım herkeste... Servisin dandik olması durumuna girmiyorum bile Türkiye lansmanında instagramdan canlı yayın açtılar 5 yorumdan 4ü teknik servisin berbat olmasından bahsediyorlardı. Sonra yayını kesio bayi ve satış temsilcilerini yayına çağırıp "çok memnunum" falan yazdırdılar...Yazık
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Muguroz 1 yıl
Ya ben de gözlükle kullanılınca microfostun AR gözlükleri gibi bi sistem yapacaklar sandım. Sanırım editör arkadaşımız kavramları karıştırdı;
Augmented Reality (AR)- artırılmış gerçeklik
Artificial Intelligence (AI) - yapay zeka
Bildiğim kadarıyla Kirin 970'le AI atılımı yapıldı AR değil.
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