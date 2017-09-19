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Huawei Mate 10 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor

Huawei Mate 10 sızıntıları kaldığı yerden devam ediyor. Evan Blass adlı Twitter kullanıcısı Mate 10 hakkında önemli ipuçları elde edebileceğimiz görüntüler paylaştı.
1 yıl
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14
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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16 Ekim'de tanıtılacak olan Huawei Mate 10'un lansmanına bir ay kalmışken sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Evan Blass tarafından sızdırılan yeni görüntüler telefon hakkında önemli ipuçları veriyor.
Telefona önden baktığımız zaman Samsung Galaxy Note 8'e oldukça benzediğini söyleyebiliriz. 2017 yılının popüler akımı köşeden köşeye ekran anlayışını, Mate 10'da da görüyoruz. Yeni Mate 10'da 5.9 inçlik bir ekrana yer verileceğini de söylemeden geçmeyelim.
Kirin 970 çipiyle gelecek olan yeni Mate 10, Apple'ın iPhone X'inden sonra yapay zeka desteğine yer veren ikinci akıllı telefon özelliğini elde edecek. Kısaca diğer teknik detaylara da göz atacak olursak; 6GB LPDDR4 RAM sahip olması beklenen telefonun 64 GB depolama seçeneğiyle piyasaya sunulması bekleniyor. Huawei'nin önceki nesil telefonlarında Leica ortaklığıyla üretilen kameraları görmüştük. Yeni Mate 10'da da Huawei'nin Leica ile olan ortaklığını sürdürüp daha gelişmiş bir çift kameraya yer vermesi bekleniyor.
Huawei Mate 10'nun Evan Blass tarafından sızdırılan görüntülerine galerimizden bakabilirsiniz. 

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-10-is-the-companys-next-big-flagship-and-it-has-just-leaked-out_id98200 Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
İnce çerçeve diye ağlıyorsunuz sonra yok şuna yok buna benzedi diyorsunuz üçgen mi olsun ekranlar nedir?
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axaxa 1 yıl
büyük ihtimal böyle olacaktır. günümüz android tasarımı bu çünkü.
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axesis 1 yıl
buysa tasarım iphone x ezer geçer bu tasarımı
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DH Misafiri 1 yıl
Ön yüzdeki ekranın hem alt hem üst köşesine çift hoparlör koysa ne kadar güzel olur
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DH Misafiri 1 yıl
s7 edge kullanıcısıyım ve huwai p10 plus almak isterken biraz daha beklemem ve sonrasında huwaei mate 10 almam önerildi ancak daha önce hiç bu markayı kullanmadığımdan kararsız kaldım. Benim için kamerası çok önemli dün bir yerde izlemiş olduğum videolarda da s8 in kamerasından düşük olduğuna yer verilmiştir. Huwaei Mate 10 P10 Plus dan ne gibi ek özelliklerle gelecektir arkadaşlar ve tahmini fiyatı ne olacaktır. S7 EDGE yi de eşime vereceğim için kendime yeni bir marka ve model almaya karar verdim ancak Note8 mi S8 mi derken Huwaei P10 Plus ortaya çıktı ve şimdide de Huwaei Mate 10...
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alp0007 1 yıl
Bence Note 8'den daha güzel. Sar değeri Huawei telefonlarda yüksek diyorlar.
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yasinadin 1 yıl
ince çerçeve ve fisiksel parmak izi okuyuculu ön tuş bir arada , ayrıca infrared ve 4000 mah pil de olacak ben çok beyendim .
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buraoca2 1 yıl
Açıkçası gayet iyi olmuş Ekran kasa oranı. Fakat ekran kasa oranı iyi olsun diye, Parmak izi sensörünü öne koyamıyorlar. Bence S8 - Note 8 olsun, G6 - V30 olsun - Iphone X olsun; Parmak izi sensörünü ekrana gömemedikten sonra, bu ekran kasa oranları pek birşey ifade etmiyor benim için.
Bana göre Önemli olan işlevsellik ki; parmak izi sensörü önde olmadıktan sonra şuan için oldukça zor.
Eğer bu yıldan ziyade; önümüzdeki yıl, Parmak izi sensörünü Ekran altına gömüp, cihazlar bu ekran - kasa oranlarıyla gelseydi; daha fazla konuşuyor olurduk bu cihazları...
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Xloud 1 yıl buraoca2
buraoca2
Açıkçası gayet iyi olmuş Ekran kasa oranı. Fakat ekran kasa oranı iyi olsun diye, Parmak izi sensörünü öne koyamıyorlar. Bence S8 - Note 8 olsun, G6 - V30 olsun - Iphone X olsun; Parmak izi sensörünü ekrana gömemedikten sonra, bu ekran kasa oranları pek birşey ifade etmiyor benim için.
Bana göre Önemli olan işlevsellik ki; parmak izi sensörü önde olmadıktan sonra şuan için oldukça zor.
Eğer bu yıldan ziyade; önümüzdeki yıl, Parmak izi sensörünü Ekran altına gömüp, cihazlar bu ekran - kasa oranlarıyla gelseydi; daha fazla konuşuyor olurduk bu cihazları...

Fotoğrafa yakınlaştırıp bakarsan önündeki parmak izi sensörünü görebilirsin...
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Xloud 1 yıl en beğenilen
İnce çerçeve diye ağlıyorsunuz sonra yok şuna yok buna benzedi diyorsunuz üçgen mi olsun ekranlar nedir?
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annieste 1 yıl
kirin970 10nm işlemci kendinde bulunan artficial intelligence'lı yapay zeka yatırım sonucunu merak ediyorum.
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SixSixSix 1 yıl
Note8'dense V30'a daha çok benziyor resimdeki görsel.
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