Huawei Mate 10 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor

16 Ekim'de tanıtılacak olan Huawei Mate 10'un lansmanına bir ay kalmışken sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Evan Blass tarafından sızdırılan yeni görüntüler telefon hakkında önemli ipuçları veriyor.

Telefona önden baktığımız zaman Samsung Galaxy Note 8'e oldukça benzediğini söyleyebiliriz. 2017 yılının popüler akımı köşeden köşeye ekran anlayışını, Mate 10'da da görüyoruz. Yeni Mate 10'da 5.9 inçlik bir ekrana yer verileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Kirin 970 çipiyle gelecek olan yeni Mate 10, Apple'ın iPhone X'inden sonra yapay zeka desteğine yer veren ikinci akıllı telefon özelliğini elde edecek. Kısaca diğer teknik detaylara da göz atacak olursak; 6GB LPDDR4 RAM sahip olması beklenen telefonun 64 GB depolama seçeneğiyle piyasaya sunulması bekleniyor. Huawei'nin önceki nesil telefonlarında Leica ortaklığıyla üretilen kameraları görmüştük. Yeni Mate 10'da da Huawei'nin Leica ile olan ortaklığını sürdürüp daha gelişmiş bir çift kameraya yer vermesi bekleniyor.

Huawei Mate 10'nun Evan Blass tarafından sızdırılan görüntülerine galerimizden bakabilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-10-is-the-companys-next-big-flagship-and-it-has-just-leaked-out_id98200