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Huawei Mate 20 serisi için şık bir harici depolama ünitesi

Huawei’nin hazırladığı 1TB kapasiteli yedekleme ünitesi Huawei Mate 20 serisi ile uyumlu ve taktığınız anda otomatik olarak belirlediğiniz tüm dosyalarınızı yedeklemeye başlıyor.
7 ay
2,8b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta yapılan tanıtımla Huawei Mate 20 amiral gemi serisi tanıtılmıştı. Farklı amaçlara hitap eden tam 4 akıllı telefon barındıran yeni seri için dikkat çekici aksesuarlar da gelmeye başladı. Bunlardan birisi harici depolama ünitesi.

Hem depolama hem de şarj

1TB kapasiteye sahip şık depolama ünitesi polikarbonat bir gövde sunuyor. Gövdenin üzeri su geçirmeyen kumaş ile kaplanırken alt kısımda da kaymayı engelleyici silikon bir taban kullanılmış. Güç kablosu alt kısımdaki özel bir bölmede saklanıyor. 

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Depolama ünitesinin kablosunu Huawei Mate 20 serisine taktıktan sonra otomatik olarak seçili veya tüm dosyalarınızı yedekleyebiliyorsunuz. Hızlı veri aktarımı yapan istasyon için özel bir uygulama kurmak da gerekmiyor.

Depolama istasyonu ayrıca acil durumlar için dahili bataryası sayesinde şarj desteği de sunuyor. Batarya ise kendisini şarj ederken hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor. USB Tip-C girişinden standart 5V/2A şarj adaptörlerine ve Huawei’nin 9V/2A ile 5V/4.5A adaptörlerine de uyumluluk sunuluyor.

26 Ekim tarihinde satışa çıkacak ünite için henüz bir fiyat belirtilmemiş. Şimdilik sadece Huawei Mate 20 serisi ile uyumlu olan ünitenin gelecekte daha fazla cihaz uyumluluğu sunacağı belirtiliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/20/huawei-announces-1tb-backup-storage-drive-for-the-mate-20/ Yorum Yaz
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MaSSive 7 ay en beğenilen
Kabloyu taktıktan sonra,ha pc ye takmışsın,ha pirize.
Yapıyorsan da kablosuz teknolojiye sahip olsa yine gideri olur.
Acil durumlar için dahili batarya sunması bir nebze iyi olsa da,
Taşınabilir,konforlu bir formda gibi durmuyor.
Netice de,adamlar yapmış,şöyle iyi ,böyle durum için gerekli diye teoride senaryo üretmeye de gerek yok.İhtiyacı olsun olmasın,bulunsun diye buna da para verecek birileri, illaha çıkacaktır.Almak için ihtiyaç yaratılacaktır.
Kabloyu taktıktan sonra,ha pc ye takmışsın,ha pirize.Yapıyorsan da kablosuz teknolojiye sahip olsa yine gideri olur.Acil durumlar için dahili batarya ...
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ouzqan 7 ay
aşırı gereksiz bir ürün olmuş.
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Godolphin 7 ay
Eğer bunu apple yapsaydı inanılmaz bir alet harika gibi yorumlar duyardık..
Not: iphone 8 plus kullanıyorum.
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esmerbuyucu 7 ay Godolphin
AirPort Time Capsule, hem de kablosuz...
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tugares 7 ay
Gereksiz ürünler serisinin yeni üyesi...
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Xtrud 7 ay
Bu cihazı komple yedekliyo foto video değil son çağrılara kadar telefonu tamamen yedekliyor ayarlar vs. Huawei Bulutun fiziksel olanı
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MaSSive 7 ay en beğenilen
Kabloyu taktıktan sonra,ha pc ye takmışsın,ha pirize.
Yapıyorsan da kablosuz teknolojiye sahip olsa yine gideri olur.
Acil durumlar için dahili batarya sunması bir nebze iyi olsa da,
Taşınabilir,konforlu bir formda gibi durmuyor.
Netice de,adamlar yapmış,şöyle iyi ,böyle durum için gerekli diye teoride senaryo üretmeye de gerek yok.İhtiyacı olsun olmasın,bulunsun diye buna da para verecek birileri, illaha çıkacaktır.Almak için ihtiyaç yaratılacaktır.
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java 7 ay
Pek kullanışlı görünmüyor... PC'ye takınca ya da harici bellekle de yedek alınabilir... Buna -muhtemelen- fazladan para vermeye ne gerek var...
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