Huawei Mate 20 serisi için şık bir harici depolama ünitesi

Geçtiğimiz hafta yapılan tanıtımla Huawei Mate 20 amiral gemi serisi tanıtılmıştı. Farklı amaçlara hitap eden tam 4 akıllı telefon barındıran yeni seri için dikkat çekici aksesuarlar da gelmeye başladı. Bunlardan birisi harici depolama ünitesi.

Hem depolama hem de şarj

1TB kapasiteye sahip şık depolama ünitesi polikarbonat bir gövde sunuyor. Gövdenin üzeri su geçirmeyen kumaş ile kaplanırken alt kısımda da kaymayı engelleyici silikon bir taban kullanılmış. Güç kablosu alt kısımdaki özel bir bölmede saklanıyor.

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Depolama ünitesinin kablosunu Huawei Mate 20 serisine taktıktan sonra otomatik olarak seçili veya tüm dosyalarınızı yedekleyebiliyorsunuz. Hızlı veri aktarımı yapan istasyon için özel bir uygulama kurmak da gerekmiyor.

Depolama istasyonu ayrıca acil durumlar için dahili bataryası sayesinde şarj desteği de sunuyor. Batarya ise kendisini şarj ederken hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor. USB Tip-C girişinden standart 5V/2A şarj adaptörlerine ve Huawei’nin 9V/2A ile 5V/4.5A adaptörlerine de uyumluluk sunuluyor.

26 Ekim tarihinde satışa çıkacak ünite için henüz bir fiyat belirtilmemiş. Şimdilik sadece Huawei Mate 20 serisi ile uyumlu olan ünitenin gelecekte daha fazla cihaz uyumluluğu sunacağı belirtiliyor.