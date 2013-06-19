Huawei, Nokia'yı satın almaya sıcak bakıyor ancak Windows Phone henüz zayıf





Yaptığı atılımlar ve iddialı modellerle akıllı telefon pazarında ilk üçü hedefleyen Çinli Huawei, şirketin kapsamını büyütmek için de satın almalar yapmayı planlıyor. Firmanın hedefinde ise Nokia var.





Tüketici cihazları bölümü yöneticisi Richard Yu, yaptığı açıklamada firmasının satın almalarla daha da büyümek istediğini ve Nokia'yı satın alma konusuna da sıcak baktıklarını belirtti. Yu, satın alma konusunda değerlendirmeler yaptıklarını, kesin kararın Nokia'nın isteğine bağlı olduğunu ve her türlü yenilikçi fikre de açık olduklarını sözlerine ekledi.





Nokia'nın bir süredir Microsoft ile ortaklığı bulunuyor ve bu kapsamda Symbian ve MeeGo işletim sistemleri hayata veda ederek yerini Windows Phone'a bıraktı. Microsoft'un önemli yatırımlar yaptığı WP platformu için Yu çok da pozitif değil.





Yu, WP'nin başarılı olabileceğini söylemenin zor olduğunu, çok küçük bir pazar payına sahip olduğunu ve zayıf olmasına rağmen lisans ücreti istemesinin de iyi bir şey olmadığını dile getirdi. Yu, Android işletim sisteminin ücretsiz olduğunun altını çizdi.





Yu akıllı telefon pazarının birkaç yıl içerisinde sadece 3 veya 4 firmanın gelir elde ettiği bir alan haline geleceğini ve bunlardan birisinin de Huawei olacağını iddia etti.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-open-to-acquiring-Nokia-but-calls-Windows-Phone-weak_id44217