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Huawei, Nokia'yı satın almaya sıcak bakıyor ancak Windows Phone henüz zayıf

5 yıl
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51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei, Nokia'yı satın almaya sıcak bakıyor ancak Windows Phone henüz zayıf

Yaptığı atılımlar ve iddialı modellerle akıllı telefon pazarında ilk üçü hedefleyen Çinli Huawei, şirketin kapsamını büyütmek için de satın almalar yapmayı planlıyor. Firmanın hedefinde ise Nokia var.

Tüketici cihazları bölümü yöneticisi Richard Yu, yaptığı açıklamada firmasının satın almalarla daha da büyümek istediğini ve Nokia'yı satın alma konusuna da sıcak baktıklarını belirtti. Yu, satın alma konusunda değerlendirmeler yaptıklarını, kesin kararın Nokia'nın isteğine bağlı olduğunu ve her türlü yenilikçi fikre de açık olduklarını sözlerine ekledi.

Nokia'nın bir süredir Microsoft ile ortaklığı bulunuyor ve bu kapsamda Symbian ve MeeGo işletim sistemleri hayata veda ederek yerini Windows Phone'a bıraktı. Microsoft'un önemli yatırımlar yaptığı WP platformu için Yu çok da pozitif değil.

Yu, WP'nin başarılı olabileceğini söylemenin zor olduğunu, çok küçük bir pazar payına sahip olduğunu ve zayıf olmasına rağmen lisans ücreti istemesinin de iyi bir şey olmadığını dile getirdi. Yu, Android işletim sisteminin ücretsiz olduğunun altını çizdi.

Yu akıllı telefon pazarının birkaç yıl içerisinde sadece 3 veya 4 firmanın gelir elde ettiği bir alan haline geleceğini ve bunlardan birisinin de Huawei olacağını iddia etti.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-open-to-acquiring-Nokia-but-calls-Windows-Phone-weak_id44217 Yorum Yaz
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LilTunechi 5 yıl en beğenilen
Huawei isterse Samsungu da alir ustune elmayi da yer. Cin hukumeti var arkadasinda.
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carter 5 yıl
Nokia şu an bir şeyler yapıp pazarda yer etmeye çalışırken şirketi satacağını düşünmüyorum.
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mesincır 5 yıl
Huawei Forumu satın almaya sıcak bakıyor ancak üyeler isteksiz.
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Virinom 5 yıl
carter
Nokia şu an bir şeyler yapıp pazarda yer etmeye çalışırken şirketi satacağını düşünmüyorum.

Para para para...
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Windows10 5 yıl
Update 4:45PM ET: Huawei is now claiming that they have "no plans" to buy Nokia to Reuters. It's an odd statement since technically, you can't have plans to buy a company that's not for sale anyway. To us, it sounds like Huawei is backpedaling a bit, as their desire to buy Nokia has not been challenged. They're just stating that nothing is in the works, which we already knew.

Kaynak: wpcentral.com/...
Huawei'nin nokiayı satın alma gibi bir planı yok. zaten nokiayı alabilmeleri için önce nokianın satılık olması lazım. kaldı ki, böyle birşey olsa bile bu huawei için sindirilmesi oldukça güç bir satın alma olurdu.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
hala piyasada bilinen markalara kafa tutacak cihazlar üretiyor çinliler.zamanında adi taklit mallar denince akla çin gelirdi halada geliyor.ama öngörüleri çok sağlam.gereksiz yorum yazacağınıza örnek alın.samsung android ile lider konumda peki nokia nın samsung tan eksiği ne idi.bir telefonu telefon yapan ilk başta donanımı ve işletim sistemidir.nokia nın yatırımcıları bile wp ye kuşku ile yaklaşmakta.burada huawei firmasının wp yi zayıf görmeside normal gerçi bir iki tane wp li cihazları var ama olsun.sonuç apple işletim sistemini vermeyeceğine göre android açık kaynak kodlu olarak lider olduğuna wp daha gelişim sürecini tamamlayamadığına göre nokia nın geleceği şu an pek parlak görünmüyor.wp iyi bir gelişim yakalarsa ne ala yoksa sonu belli.TEKNOLOJİK GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ ÖNYARGILI BEYİNLER ENGELLEYEMEZ.Bu ülkedekiler hariç.iyi olan kazansın.huawei nokia yı satın alırsa siz almasanız bile alacaklar çıkar.1 milyarı aşan nüfusuna rağmen teknolojide hergün ileri giden çinlileri tebrik ederken buradaki gereksiz zihniyetlerin yok olmasını dilerim.
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Public_Enemy 5 yıl
carter
Nokia şu an bir şeyler yapıp pazarda yer etmeye çalışırken şirketi satacağını düşünmüyorum.

hatırlatırım, uğraşları boşa çıkarsa yok fiyatına satmak gibi bir risk de var.
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VYC Majoris 5 yıl
Vay be Nokia'nın düştüğü durumlara bak. Bu kadarını beklemezdim.
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Lova 5 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

carter

Nokia şu an bir şeyler yapıp pazarda yer etmeye çalışırken şirketi satacağını düşünmüyorum.


hatırlatırım, uğraşları boşa çıkarsa yok fiyatına satmak gibi bir risk de var.

İlla satılacak diye de bişey yokki. Hem adamların ulusal değeri haline gelmiş bir firma neredeyse bence de satmazlar, sattırmazlar.
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danGerfuLL 5 yıl
Nokia icin tam bir rezillik.





Cok severim Nokia'yi; ama Windows Phone meselesinden sonra gozumden dustu. Kendisinin bu kadar kaybina neden olan Apple'in, kendi sistemiyle bu isi basardiginin farkinda degildi sanirim.
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SystemApps 5 yıl
böyle bir satış gerçekleşirse nokianın nosuna bakmam.düşünsenize kırmızı bir telefon alıyorsunuz dışı kırmızı ama kapağı açında beyaz plastik görünüyor çizilince altından beyaz plastik çıkıyor vs vs...

bence bu da asparagas haberlerden bir tanesi...
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hero0 5 yıl
nokia androide geçseydi suan pazarda çok büyük pay sahibiydi gecmemesinin sebebi gururmu acaba
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DH Misafiri 5 yıl
Çin de 2 trilyon dolar keş para alayını alır.
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veleciraptor 5 yıl
Adamlar komünizmden devlet destekli kapitalist monopollere doğru emin adımlarla ilerliyor. Çin hükümeti her alanda bir tane lider firma oluşturmayı kafaya takmış anlaşılan. İç pazar da böylesine büyük oldukça 2025 yılında ABD ekonomisini geçme planları gerçekçi gibi görünüyor.
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The Witcher 5 yıl
Vay anasini be,bir zamanlarin efsane telefon ureticisi uyduruk bir firmaya gidiyor. Ahh Nokia ahh,umarim satilmaz.
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Steve Paul Jobs 5 yıl
huawei kimde koskoca nokia yı alıyor


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Proximity 5 yıl
Çin de 2 trilyon dolar keş para var alayını alır.

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mesincır 5 yıl
Huawei Forumu satın almaya sıcak bakıyor ancak üyeler isteksiz.
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orientem 5 yıl
androidli nokia hayal eden 3-5 kişi uydurmuştur nokia huawei ye satılmaz
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LilTunechi 5 yıl
Huawei isterse Samsungu da alir ustune elmayi da yer. Cin hukumeti var arkadasinda.
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