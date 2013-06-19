Huawei, Nokia'yı satın almaya sıcak bakıyor ancak Windows Phone henüz zayıf

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Yaptığı atılımlar ve iddialı modellerle akıllı telefon pazarında ilk üçü hedefleyen Çinli Huawei, şirketin kapsamını büyütmek için de satın almalar yapmayı planlıyor. Firmanın hedefinde ise Nokia var.
Tüketici cihazları bölümü yöneticisi Richard Yu, yaptığı açıklamada firmasının satın almalarla daha da büyümek istediğini ve Nokia'yı satın alma konusuna da sıcak baktıklarını belirtti. Yu, satın alma konusunda değerlendirmeler yaptıklarını, kesin kararın Nokia'nın isteğine bağlı olduğunu ve her türlü yenilikçi fikre de açık olduklarını sözlerine ekledi.
Nokia'nın bir süredir Microsoft ile ortaklığı bulunuyor ve bu kapsamda Symbian ve MeeGo işletim sistemleri hayata veda ederek yerini Windows Phone'a bıraktı. Microsoft'un önemli yatırımlar yaptığı WP platformu için Yu çok da pozitif değil.
Yu, WP'nin başarılı olabileceğini söylemenin zor olduğunu, çok küçük bir pazar payına sahip olduğunu ve zayıf olmasına rağmen lisans ücreti istemesinin de iyi bir şey olmadığını dile getirdi. Yu, Android işletim sisteminin ücretsiz olduğunun altını çizdi.
Yu akıllı telefon pazarının birkaç yıl içerisinde sadece 3 veya 4 firmanın gelir elde ettiği bir alan haline geleceğini ve bunlardan birisinin de Huawei olacağını iddia etti.
http://www.phonearena.com/news/Huawei-open-to-acquiring-Nokia-but-calls-Windows-Phone-weak_id44217 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Para para para...
Kaynak: wpcentral.com/...
Huawei'nin nokiayı satın alma gibi bir planı yok. zaten nokiayı alabilmeleri için önce nokianın satılık olması lazım. kaldı ki, böyle birşey olsa bile bu huawei için sindirilmesi oldukça güç bir satın alma olurdu.
hatırlatırım, uğraşları boşa çıkarsa yok fiyatına satmak gibi bir risk de var.
İlla satılacak diye de bişey yokki. Hem adamların ulusal değeri haline gelmiş bir firma neredeyse bence de satmazlar, sattırmazlar.
Cok severim Nokia'yi; ama Windows Phone meselesinden sonra gozumden dustu. Kendisinin bu kadar kaybina neden olan Apple'in, kendi sistemiyle bu isi basardiginin farkinda degildi sanirim.
bence bu da asparagas haberlerden bir tanesi...
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