Huawei P6-U06, 6.18 mm'lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonu olabilir

6.45 mm'lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını taşıyan Alcatel One Touch Idol Ultra, çok yakında sahip olduğu bu ünvanı kaybedebilir. Kısa bir süre önce Çin'in Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifikasyon Merkezi'nin onayından geçen Huawei P6-U06'nın yalnızca 6.18 mm'lik tasarımıyla incelik limitlerini adeta zorlayacağı ifade ediliyor.







Daha fazla bilgi vermek gerekirse, 132.6 mm uzunluğunda, 65.5 mm genişliğinde, 6.18 mm kalınlığında ve 120 gram ağırlığında tasarlandığı belirtilen P6-U06 kod adlı akıllı telefon, 4.7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı beraberinde getiriyor. 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemcinin (Hi-Silicon K3V2 olabilir) ve 2 GB RAM'in desteğini arkasına alan akıllı telefonun, ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde 8 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki adet kamerası var. Gördüğümüz kadarıyla ana kameraya loş ortamlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.

Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle çalışacak ve siyah, beyaz, pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak akıllı telefonda, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, Wi-Fi bağlantısı, GPS ve microSD kart girişi göze çarpan diğer detaylar arasında.



Huawei P6-U06'nın ne zamandan itibaren resmiyet kazanacağına dair sis perdesi henüz kaldırılmış değil. Akıllı telefon ile ilgili elimize ulaşan bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.



http://gsminsider.com/2013/04/29/huawei-p6-u06-spotted-in-china-worlds-thinnest-smartphone-with-just-6-18mm-thickness/