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Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı

Geçen yılı rekor akıllı telefon satışı ile kapatan Çinli Huawei için bu başarıyı sürdürebilmek çok daha önemli bir hale geldi. Firma, şimdi bunun mücadelesini veriyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı

Huawei'nin üst seviyedeki başarılı telefon serilerinden birisi olan P serisi, bu yıl yeni nesle terfi etmeyi bekliyor. Huawei P9 olarak karşımıza çıkacak olan yeni serinin tasarım şablonu internete sızdırıldı. Şablon yeni modeldeki önemli tasarım değişikliklerinin ilk işaretlerini veriyor. 

Şablonda göze çarpan ilk değişiklik, modelin ön kısmına konumlanmış Home butonu. Genelde Huawei ön kısımda fiziksel tuşlara pek yer vermiyordu ancak P9 ile birlikte bu değişmek üzere. P serisinde parmak izi okuyucu kullanacak ilk model olması nedeniyle, fiziksel tuşa yer verildiği tahmin ediliyor. Aynı şekilde HTC de parmak izi okuyucusunu yerleştirmek amacıyla, amiral gemi modellerinde Home butonuna yer vermeye başlamıştı. 


Diğer değişiklik ise genel çizgilerde yaşanıyor. Önceki nesillerin köşeli tasarımlarından ziyade daha yuvarlatılmış köşeler biri bekliyor. Bu bakımdan modeli biraz daha Galaxy S6 serisinin tasarım çizgilerine yaklaşmış gibi duruyor. Ayrıca cihazın gövdesi de daha ince bir yapıya kavuşmuş.

Huawei P9 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, Kirin 950 yonga seti, 4GB RAM, 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olacağı dile getiriliyor. Şimdilik cihazın ne zaman görücüye çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-design-allegedly-revealed-physical-home-button-included_id77444 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qazrfv 3 yıl
Köşelerin bu kadar oval olacağını hiç zannetmiyorum. Hatta bu tasarımın P seriseine ait olduğunu düşünmüyorum.
Huawei D serisine devam edecek şeklinde haberler vardı belki D serisinin tasarımıdır ve ya başka bir seri.
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kadirirdem 3 yıl
Ekran kasa oranı dusuk olacak gibi...
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0quz28 3 yıl
anldrms34
Designed by Apple made by Huawei in China

bi kamera kısmı benzerlik gösteriyor diye ne bu tavrınız ben huawei g7 ve mate 7 kullanmış biri olarak çok güzel tasarımları oldugunu düşünüyorum apple ile alakası yok yorum atmadan önce biraz deneyim edinin huawei'nin kendine özgü tasarımları gayet iyidir son zamanlarda eğer kasa aleminyum gelirse tasarım arka kısmı apple ile örtüşebilir ama ön kısmını pek sanmıyorum, diğer cihazlara benziceğini
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anldrms34 3 yıl 0quz28
Sakin biraz ben sadece bahsi geçen fotoğraftaki tasarım hakkında yorum yaptım. Huawei yi sizden iyi biliyorum şüpheniz olmasın
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thunderstruck7 3 yıl
Galaxy S ve iPhone hibriti olmuş. Çok sağlam cihazlar yapıyorlar ama tasarım benzer olunca çakma cihaz damgasını yiyip oturuyorlar aşağı
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anldrms34 3 yıl
Designed by Apple made by Huawei in China
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