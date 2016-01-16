Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı

Huawei'nin üst seviyedeki başarılı telefon serilerinden birisi olan P serisi, bu yıl yeni nesle terfi etmeyi bekliyor. Huawei P9 olarak karşımıza çıkacak olan yeni serinin tasarım şablonu internete sızdırıldı. Şablon yeni modeldeki önemli tasarım değişikliklerinin ilk işaretlerini veriyor.





Şablonda göze çarpan ilk değişiklik, modelin ön kısmına konumlanmış Home butonu. Genelde Huawei ön kısımda fiziksel tuşlara pek yer vermiyordu ancak P9 ile birlikte bu değişmek üzere. P serisinde parmak izi okuyucu kullanacak ilk model olması nedeniyle, fiziksel tuşa yer verildiği tahmin ediliyor. Aynı şekilde HTC de parmak izi okuyucusunu yerleştirmek amacıyla, amiral gemi modellerinde Home butonuna yer vermeye başlamıştı.









Diğer değişiklik ise genel çizgilerde yaşanıyor. Önceki nesillerin köşeli tasarımlarından ziyade daha yuvarlatılmış köşeler biri bekliyor. Bu bakımdan modeli biraz daha Galaxy S6 serisinin tasarım çizgilerine yaklaşmış gibi duruyor. Ayrıca cihazın gövdesi de daha ince bir yapıya kavuşmuş.





Huawei P9 modelinde 5.2 inçlik Full HD ekran, Kirin 950 yonga seti, 4GB RAM, 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler olacağı dile getiriliyor. Şimdilik cihazın ne zaman görücüye çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-design-allegedly-revealed-physical-home-button-included_id77444