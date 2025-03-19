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    Honor 400 Lite görüldü! Lansman öncesi tasarım ve özellikleri sızdı

    Honor'un yeni akıllı telefonu 400 Lite, perakende listelerinde ortaya çıktı. Sızıntılar, cihazın tasarımını ve donanım detaylarını gözler önüne sererken, lansmanın da çok yakında gerçekleşecek.

    Honor 400 Lite görüldü! Lansman öncesi tasarım sızdırıldı

    Honor'un yeni akıllı telefonu Honor 400 Lite, resmi duyuru öncesinde bir perakende sitesinde listelendi. Macaristan merkezli bir perakendecinin web sitesinde görülen cihaz, tasarım detayları ve bazı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu sızıntı, telefonun çok yakında piyasaya çıkacağına işaret ediyor.

    Cihazın görsellerine bakıldığında, ekranın üst kısmında hap şeklinde bir kamera deliği yer alıyor. Arka tarafta ise sol üst köşeye konumlandırılmış çift kamera kurulumu ve bir LED flaş bulunuyor. Yan tarafında ses ve güç tuşlarının yanı sıra iPhone'lardakine benzer bir kamera düğmesi dikkat çekiyor.

    Honor 400 Lite’ın 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği ve 5G desteğine sahip olacağı belirtiliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla sunulacak olan modelin, OLED ekran teknolojisini barındırması bekleniyor. Google Play Console verilerine göre cihaz, MediaTek Dimensity 7025 işlemciden güç alacak ve Android 15 işletim sistemiyle çalışacak.

    Kamera tarafında, 108 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacağı kesinleşmiş durumda. Ancak ön kamera, batarya kapasitesi ve şarj hızı hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor.

    Fiyatlandırma konusunda, Macaristan'daki listeye göre 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan modelin yaklaşık 380 dolara satışa çıkacağı görülüyor. Resmi tanıtım tarihi açıklanmış olmasa da, bu gelişmeler lansmanın çok yakın olduğuna işaret ediyor.

    Honor, küresel pazarda 400 Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, aynı zamanda Honor 400 serisini de geliştiriyor. Sızıntılara göre Honor 400, 6.55 inçlik 1.5K çözünürlüğe sahip bir OLED ekran ve Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ile gelirken, Honor 400 Pro’nun daha büyük bir ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle donatılacağı iddia ediliyor.

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    P
    pskillercheto 2 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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