Huawei, akıllı telefon pazarında ilk üç sırayı hedefliyor





2011 yılına kadar faaliyetlerinin büyük çoğunluğu anlaşmalı olduğu firmalara markasız mobil cihaz tedarik etmek olan Huawei, bu tarihten sonra stratejisini değiştirerek kendi markasını taşıyan modellerle uluslararası pazara açıldı.





Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inç ekranlı Ascend Mate gibi modellerle geniş kitlelere adını duyuran Huawei, bir süredir HiSilicon firması ile ortaklaşa kendi işlemcisini tasarlıyor. Akıllı telefon pazarında yükselişini sürdürmeyi başaran Huawei, gözünü üst sıralara dikmiş durumda.





Henüz ucuz cihaz üreticisi etiketinden kurtulamayan Huawei, yenilikler geliştirerek tüketicinin gözünde birinci sınıf bir akıllı telefon üreticisi olmayı hedefliyor. Huawei yılın başlarında pazarın lideri olma planlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Geçen yılı son çeyreğinde firma üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelince dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu yükselişin sadece o döneme özgü olduğu bilgileri geliyor. Bu nedenle Huawei biraz daha gerçekçi öngörülerde bulunuyor.





Firmanın müşteri faaliyetleri grubu başkanı Richard Yu, 3-5 yıl içerisinde gelirlerini 20-30 milyar dolara, faaliyet karını ise 3-4 milyar dolara çıkarmayı bekliyor. Firmanın hedefi ise global olarak ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına girmek. Bu yıl firma 9 milyar dolar gelir elde etti.





Yakın zamanda firmanın çift Cortex-A15 ve çift Cortex-A7 çekirdekleri olmak üzere 4 çekirdekli bir big.LITTLE tasarımında K3V3 işlemcisini tanıtacağı ve bu işlemciyi taşıyacak ilk modelin de Huawei Edge olacağına dair iddialar bulunuyor. Firma önümüzdeki dönemde daha agresif bir politika izleyecek.





Ancak Huawei sadece rakipleriyle değil, Çin devleti tarafından siber ajanlık faaliyetleri için kullanıldığına yönelik iddia ve suçlamalarla da mücadele etmek zorunda.

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-goal-is-to-be-one-of-the-top-three-global-smartphone-manufacturers_id41881