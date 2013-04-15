Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, akıllı telefon pazarında ilk üç sırayı hedefliyor

6 yıl
738
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei, akıllı telefon pazarında ilk üç sırayı hedefliyor

2011 yılına kadar faaliyetlerinin büyük çoğunluğu anlaşmalı olduğu firmalara markasız mobil cihaz tedarik etmek olan Huawei, bu tarihten sonra stratejisini değiştirerek kendi markasını taşıyan modellerle uluslararası pazara açıldı. 

Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inç ekranlı Ascend Mate gibi modellerle geniş kitlelere adını duyuran Huawei, bir süredir HiSilicon firması ile ortaklaşa kendi işlemcisini tasarlıyor. Akıllı telefon pazarında yükselişini sürdürmeyi başaran Huawei, gözünü üst sıralara dikmiş durumda. 

Henüz ucuz cihaz üreticisi etiketinden kurtulamayan Huawei, yenilikler geliştirerek tüketicinin gözünde birinci sınıf bir akıllı telefon üreticisi olmayı hedefliyor. Huawei yılın başlarında pazarın lideri olma planlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Geçen yılı son çeyreğinde firma üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelince dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu yükselişin sadece o döneme özgü olduğu bilgileri geliyor. Bu nedenle Huawei biraz daha gerçekçi öngörülerde bulunuyor.

Firmanın müşteri faaliyetleri grubu başkanı Richard Yu, 3-5 yıl içerisinde gelirlerini 20-30 milyar dolara, faaliyet karını ise 3-4 milyar dolara çıkarmayı bekliyor. Firmanın hedefi ise global olarak ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına girmek. Bu yıl firma 9 milyar dolar gelir elde etti.

Yakın zamanda firmanın çift Cortex-A15 ve çift Cortex-A7 çekirdekleri olmak üzere 4 çekirdekli bir big.LITTLE tasarımında K3V3 işlemcisini tanıtacağı ve bu işlemciyi taşıyacak ilk modelin de Huawei Edge olacağına dair iddialar bulunuyor. Firma önümüzdeki dönemde daha agresif bir politika izleyecek. 

Ancak Huawei sadece rakipleriyle değil, Çin devleti tarafından siber ajanlık faaliyetleri için kullanıldığına yönelik iddia ve suçlamalarla da mücadele etmek zorunda.

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-goal-is-to-be-one-of-the-top-three-global-smartphone-manufacturers_id41881 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 6 yıl
İlk iki sıra zaten belli. Geri kalan firmalar arasında belki sondan üçüncü olarak piyasada yerinizi alabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
piet 5 yıl
huawei, çin pazarına egemen olmaya devam ettikçe dünyanın ilk beşinden düşmez zaten ama bu hizmet kalitesiyle türkiye'de ve avrupa'da da nal toplamaya devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 5 yıl
Laf değil icraat göster huawei.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebnem Ferah 6 yıl
Huawei nasil okunuyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akbirkurt 6 yıl Sebnem Ferah
eghnacr

Huawei nasil okunuyor

inogolo.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1A72C1774 6 yıl
yayilmaci bir politika izlemek için telefonu fazla kar etmeselerde farklı ülkelerde altyapıyi oluşturmak için piyasaya sunmak zorunda böyle olmazsa yayılıp pazar payını yukseltemez sadece çinde adı geçer onuda kaptırmadigi sürece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evivva 6 yıl
Biri yav he he gif'i koysun. Apple Samsung Sony yerine (atıyorum) Apple Huawei Samsung mu diyeceğiz ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S,W,A,T 6 yıl Evivva
Evivva
Biri yav he he gif'i koysun. Apple Samsung Sony yerine (atıyorum) Apple Huawei Samsung mu diyeceğiz ?

Yükselirse öyle diyeceğiz.

Olmayacak iş değil ama Htc, one modelini sony, xperia z modelini çıkarmışken ve Huawei'in adam akıllı desteği ve piyasası yokken bu iş zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duNNo 6 yıl
Daha cihazların Türkiye'ye gelmiyor ama artislik diz boyu..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 6 yıl
Pazar payi kapmak icin yayilacaksin biraz.Hani nerede Turkiyede huawei telefonlari? Avrupada amerikada cogu kisi adini bile duymamistir huaweinin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Türkiye'ye gelmez ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
Çinli Firmaların aynı anda hem en büyük avantajı hemde dezavantajı kendi iç pazarlarının ve komşu asya pazarının çok büyük olması, bu yüzden global pazarlara yönelmiyorlar yada yönelmeleri çok zaman alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Okuyup duruyoruz Huawei i ama 2013 model tek bir modeli gelmedi türkiyeye. Bu nasıl iş ? Türkiyeden para kazanma niyetleri altyapıdan ibaret gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Samsung apple Huawei olabilir aslında. Ayrıca bunun gelirleri apple ve Samsungun kârı dir. Biraz daha çalışması gerek, piyasaya iyi telefonlar çıkarmali ve Yazılım güncellemesi vermeli. Yazilim güncellemesi yüzünden Çoğu kişi samsung ve doğru dürüst hiç bir şeyi olmayan Nexsus alıyor.yada Bazı kişiler HTC SONY SAMSUNG VE LG varken sırf yazılım güncellemesi için gidip Nexsus alıyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweatcan 6 yıl
Bunlardan cacık olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
738 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl G.Skill Ripjaws X 16GB DDR3 1600MHz video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim