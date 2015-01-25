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Huawei de 1 Mart tarihinde etkinlik düzenleyecek

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei de 1 Mart tarihinde etkinlik düzenleyecek

Pek çok mobil cihaz üreticisinin yeni ve iddialı ürünleri ile boy göstereceği MWC 2015 etkinliğine rezervasyonlar sürüyor. 1 Mart için yer ayırtan HTC'nin ardından Çinli Huawei de aynı gün bir etkinlik planlıyor. 

Huawei'nin etkinlikte hangi ürünleri tanıtacağı hakkında net bilgiler yok. Etkinlik mottosunda rüyalarınızı serbest bırakacak sürprizlerden dem vurulmuş. Bu bakımdan Full HD ekranlı Honor X2 tablet modeli ve Huawei P8 üst seviye akıllı telefon modeli karşımıza çıkacak ürünler arasında yer alabilir. Ayrıca firmanın yeni 64-bitlik Kirin 930 yongaseti ile Ascend markasını rafa kaldırması ile ilgili açıklamalar da olabileceği belirtiliyor. 

Akıllı telefon pazarında Xiaomi ve Lenovo ile üçüncülük mücadelesi veren Huawei'nin bu yıl iddialı modeller piyasaya sürmesi bekleniyor. MWC 2012 etkinliğinde sektörün ilk 4 çekirdekli akıllı telefonunu lanse ederek o dönem HTC'den rol çalmayı başaran Huawei, bu yıl da sürpriz bir tanıtıma imza atabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-will-hold-its-MWC-event-on-March-1-heres-what-to-expect_id65164 Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Yeni telefonların tv de reklamları çıkmaya başladı....
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bytradm 4 yıl
bu firma için en büyük tanıtım etknliğini açıklıyom :
şimdi sizlere firma adını telaffuzu keşfettirmeye çalışacağim,
muhtemelen başaramayacağım , gözü kesen buyursun ....
hahahahauhihihihuweiyuuuuuuuuuuu.
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doctor_bey 4 yıl
Cihazların yanında güzel aksesuarlar da tanıtırlar umarım, Huaweiden yeni bir powerbank görmek güzel olurdu; yeni bir akıllı bileklikte olabilir
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