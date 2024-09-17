Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl Android güncellemesi alacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A serisi, bildiğiniz gibi en popüler Android orta segment cihazlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren marka, çok yakında Galaxy A16 5G modeli ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde de, Galaxy A16 5G'nin bazı yeni özellikleri ortaya çıktı.

6 yıl Android güncellemesi alacak

Kaçıranlar için Samsung tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy A16 5G, önceki günlerde sertifikasyon web sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, telefonun tasarımı, özellikleri ve lansman penceresi de netleşmeye başladı. Aşağıda da görebileceğiniz gibi Galaxy A16 5G, Galaxy A serisinin mevcut tasarım dilini koruyor.

Tam Boyutta Gör Kameralara göz attığımızda, dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörü ile karşılaşıyoruz. Ayrıca arka panel, selefinin plastik yapısına kıyasla cam'dan yapılmış. Yan çerçeveye gelirsek, Samsung'un "anahtar adası" olarak adlandırdığı, ses açma/kapama düğmesini ve güç düğmesini (muhtemelen parmak izi sensörünü barındırır) barındıran bir bölüm var.

Telefonun ön yüzünde ise selfie kamerası için su damlası çentiği bulunuyor. Detaylara gelirsek, Galaxy A16 5G, Açık Yeşil, Mavi Siyah ve Altın renk seçeneklerine sahip olacak. Ön yüzünde ise, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan 6,7 inç boyutlarında Infinity U ekran bulunuyor. İlginç bir şekilde, sızıntı iki olası işlemci seçeneğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Bunlar Exynos 1330 ve MediaTek Dimensity 6300. Bu nedenle Samsung'un Exynos versiyonunu nerede piyasaya sürmeyi planladığı belirsiz. Ancak RAM ve depolama tarafında 4GB/128GB ile 8GB/256GB seçenekleri bulunacak. Samsung Galaxy A16 5G'nin en önemli özelliği ise, altı büyük Android ve altı yıllık güvenlik güncellemesinden bahsedilmesi. Bu, OnePlus ve Vivo gibi markaların amiral gemisi modelleri için sunduklarından bile daha fazla.

Samsung, 2nm’de feci çuvalladı: Verim yüzde 10’lar seviyesinde 22 sa. önce eklendi

Bunun dışında 164,4 x 77,9 x 7,9 mm ölçülerinde olacak Galaxy A16 5G'nin yaklaşık 192-200 gram ağırlığında olduğu söyleniyor. Ayrıca USB Type-C portu ve IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi gibi modern temel özellikler de bu model de korunacak. Galaxy A16 5G'nin çıkış tarihi ise halen netleşmiş değil. Ancak sızıntı Aralık 2024'te olası bir lansmana işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak