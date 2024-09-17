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    Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl Android güncellemesi alacak

    Samsung Galaxy A16 5G, 6 yıllık Android ve güvenlik güncellemesi vaadiyle sızdırıldı. Peki Samsung'un yeni bütçe dostu telefonu neler sunacak? İşte beklenen özellikler
    Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A serisi, bildiğiniz gibi en popüler Android orta segment cihazlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren marka, çok yakında Galaxy A16 5G modeli ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde de, Galaxy A16 5G'nin bazı yeni özellikleri ortaya çıktı. 

    6 yıl Android güncellemesi alacak

    Kaçıranlar için Samsung tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy A16 5G, önceki günlerde sertifikasyon web sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, telefonun tasarımı, özellikleri ve lansman penceresi de netleşmeye başladı. Aşağıda da görebileceğiniz gibi Galaxy A16 5G, Galaxy A serisinin mevcut tasarım dilini koruyor.

    Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak Tam Boyutta Gör
    Kameralara göz attığımızda, dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörü ile karşılaşıyoruz. Ayrıca arka panel, selefinin plastik yapısına kıyasla  cam'dan yapılmış. Yan çerçeveye gelirsek, Samsung'un "anahtar adası" olarak adlandırdığı, ses açma/kapama düğmesini ve güç düğmesini (muhtemelen parmak izi sensörünü barındırır) barındıran bir bölüm var. 

    Telefonun ön yüzünde ise selfie kamerası için su damlası çentiği bulunuyor. Detaylara gelirsek, Galaxy A16 5G,  Açık Yeşil, Mavi Siyah ve Altın renk seçeneklerine sahip olacak. Ön yüzünde ise, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan 6,7 inç boyutlarında Infinity U ekran bulunuyor. İlginç bir şekilde, sızıntı iki olası işlemci seçeneğine işaret ediyor.

    Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak Tam Boyutta Gör
    Bunlar Exynos 1330 ve MediaTek Dimensity 6300. Bu nedenle Samsung'un Exynos versiyonunu nerede piyasaya sürmeyi planladığı belirsiz. Ancak RAM ve depolama tarafında 4GB/128GB ile 8GB/256GB seçenekleri bulunacak. Samsung Galaxy A16 5G'nin en önemli özelliği ise, altı büyük Android ve altı yıllık güvenlik güncellemesinden bahsedilmesi. Bu, OnePlus ve Vivo gibi markaların amiral gemisi modelleri için sunduklarından bile daha fazla. 

    Bunun dışında 164,4 x 77,9 x 7,9 mm ölçülerinde olacak Galaxy A16 5G'nin yaklaşık 192-200 gram ağırlığında olduğu söyleniyor. Ayrıca USB Type-C portu ve IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi gibi modern temel özellikler de bu model de korunacak. Galaxy A16 5G'nin çıkış tarihi ise halen netleşmiş değil. Ancak sızıntı Aralık 2024'te olası bir lansmana işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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