Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl Android güncellemesi alacak

6 yıl Android güncellemesi alacak
Kaçıranlar için Samsung tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy A16 5G, önceki günlerde sertifikasyon web sitelerinde ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, telefonun tasarımı, özellikleri ve lansman penceresi de netleşmeye başladı. Aşağıda da görebileceğiniz gibi Galaxy A16 5G, Galaxy A serisinin mevcut tasarım dilini koruyor.
Telefonun ön yüzünde ise selfie kamerası için su damlası çentiği bulunuyor. Detaylara gelirsek, Galaxy A16 5G, Açık Yeşil, Mavi Siyah ve Altın renk seçeneklerine sahip olacak. Ön yüzünde ise, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan 6,7 inç boyutlarında Infinity U ekran bulunuyor. İlginç bir şekilde, sızıntı iki olası işlemci seçeneğine işaret ediyor.
Bunun dışında 164,4 x 77,9 x 7,9 mm ölçülerinde olacak Galaxy A16 5G'nin yaklaşık 192-200 gram ağırlığında olduğu söyleniyor. Ayrıca USB Type-C portu ve IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi gibi modern temel özellikler de bu model de korunacak. Galaxy A16 5G'nin çıkış tarihi ise halen netleşmiş değil. Ancak sızıntı Aralık 2024'te olası bir lansmana işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...