Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei ambargoya rağmen Güney Koreli yonga üreticileri ile temasta

    Ambargolar nedeniyle yonga üretiminde büyük verimsizlik yaşayan ve bellek, işlemci gibi ürünlerde beklentilerin altında kalan Huawei yeniden Güney Kore’ye yöneldi. 
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Çin devletinin kontrolü altında olduğu ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Huawei yıllardır ABD ambargoları altında eziliyor. Firma her şeye rağmen ayakta durmaya çalışsa da mevcut teknolojiler bir yere kadar müsaade ediyor. 

    Huawei Güney Kore’ye el uzattı

    Ambargolar özellikle yonga üretimi alanında Huawei’nin belini kırdı denebilir. Çinli SMIC 5nm sürecine kadar üretim yapabiliyor olsa da, bunun EUV değil daha eski DUV süreciyle yapılması verimliliği de etkiliyor. Bu bakımdan Huawei etkili yongalar ortaya koyamıyor. Ayrıca Çinli bellek üreticilerinin yongaları da yine aynı verimsizlik probleminden dertli. 

    Kaynaklar Huawei’nin yeniden iş ilişkileri kurabilmek adına Güney Koreli üreticilerle görüşmeler yaptığını iddia ediyor. Bu firmalar Samsung ve SK Hynix. Henüz herhangi bir aşama kaydedilmiş değil ancak Huawei, özellikle Trump yönetiminin göreve gelmesi ile birlikte politikalarını da yeni döneme göre şekillendirmek istiyor. Masada ambargoya takılmayacak daha eski üretim yongaların satışı olabilir. 

    Ambargo öncesinde Güney Kore ve Huawei arasında 10 milyar dolarlık bir yonga ticareti mevcuttu. Ambargolar sadece Huawei değil Güney Koreli üreticilerin de belini bükmüş durumda. Güney Koreli üreticilerin bu görüşmelere nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak konusu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    G
    guvencetin01 49 dakika önce

    Yapay zeka inanılmaz bir hızla, tehlike barındıracak şekilde ilerliyor! Biz TEREX DIESEL; www.terexdiesel.com.tr projemizde yapay zekadan yeterince faydalandık, önemli olan yapay zekanın iyi yönlerini almak ama kötü yönlerine sınırlandırma geliştirmek zorunludur.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kadının büyük erkeğin küçük olduğu filmler bulaşık makinesine normal deterjan koydum ne yapmalıyım lambalar çalışıyor prizler çalışmıyor dfm succe suv tavsiye 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus E510MA-EJ592W
    Asus E510MA-EJ592W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız