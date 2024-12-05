Huawei ambargoya rağmen Güney Koreli yonga üreticileri ile temasta

Huawei Güney Kore’ye el uzattı
Ambargolar özellikle yonga üretimi alanında Huawei’nin belini kırdı denebilir. Çinli SMIC 5nm sürecine kadar üretim yapabiliyor olsa da, bunun EUV değil daha eski DUV süreciyle yapılması verimliliği de etkiliyor. Bu bakımdan Huawei etkili yongalar ortaya koyamıyor. Ayrıca Çinli bellek üreticilerinin yongaları da yine aynı verimsizlik probleminden dertli.
Kaynaklar Huawei’nin yeniden iş ilişkileri kurabilmek adına Güney Koreli üreticilerle görüşmeler yaptığını iddia ediyor. Bu firmalar Samsung ve SK Hynix. Henüz herhangi bir aşama kaydedilmiş değil ancak Huawei, özellikle Trump yönetiminin göreve gelmesi ile birlikte politikalarını da yeni döneme göre şekillendirmek istiyor. Masada ambargoya takılmayacak daha eski üretim yongaların satışı olabilir.
Ambargo öncesinde Güney Kore ve Huawei arasında 10 milyar dolarlık bir yonga ticareti mevcuttu. Ambargolar sadece Huawei değil Güney Koreli üreticilerin de belini bükmüş durumda. Güney Koreli üreticilerin bu görüşmelere nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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