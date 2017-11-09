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Huawei mobil teknolojilerin geleceğini rakipleri önünde anlatacak

Yapay Zeka başta olmak üzere mobil dünyaya yön verecek alanlarda ciddi yatırımları olan Huawei, rakiplerinin de katıldığı CES kapsamında açılış konuşmasını üstlenecek ve geleceği anlatacak.
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei mobil teknolojilerin geleceğini rakipleri önünde anlatacak
 
Güncel satış rakamlarına göre dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei, gelecek vizyonu ve rekabet iddiasını tüm rakiplerinin gözü önünde anlatacak. 9-12 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek olan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nın açılışı konuşmasını Huawei'in başarılı yöneticisi Richard Yu yapacak. Şirket çatısı altında 2003 yılında kurulan Tüketici İş Grubu'nun tepe yöneticisi olan Yu, Huawei'in yükselişinde anahtar öneme sahip.
CES Fuarı'nın yapımcısı olan CTA'in başkanı Gary Shapiro, Richard Yu için "mobil dünyanın geleceğini şekillendiren endüstri vizyoneri" diyor. Kirin 970 ile birlikte mobil işlemcilerinde yapak zeka motoru kullanmaya başlayan ve bu konudaki yatırımları devam eden Huawei, CES kapsamında 2018'in en popüler temaları olan yapay zeka, akıllı cihazlar ve nesnelerin internetini anlatacak.
Merak edilen konulardan biri de, açılış konuşmasına bağlı olarak Huawei'in yeni bir akıllı telefon lanse edip etmeyeceği. Geçtiğimiz yıl CES kapsamında Honor 6X modelini duyuran Huawei'in en azından amiral gemisi sınıfı bir cihaz tanıtması beklenmiyor. Evet bir sonraki P ve Mate serisini şekillendiren vizyonu izleyeceğiz ancak bitmiş ürünleri daha sonra göreceğiz. Richard Yu'nun konuşması, fuarın başlangıç günü olan 9 Ocak'ta Venetian Palazzo otelinde olacak.

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tuğs@n 2 ay
samsung bunu beğenmedi
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Karres 5 ay
Çinliler kotun davranır bu konularda
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senki 5 ay
Şu başlık apple ve tim cook olsaydı burada farklı şeyler konuşuluyor olurdu.
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Guest-CBD9CC12F 7 ay
Bu son dönemde iyi teller yapıyorda. Türkiye'ye getirmiyorlar bu 8 serisi gibi cihazları ama light kodlu dandik modelleri getirmeyi biliyorlar yoksa iyi marka
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Zukov 10 ay
Huwai aştı kendini çok iyi
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TARDIS 7 ay Zukov
Şöyle bir küresel markamız olsaydı ülkece kalkınırdık. Huawei'in Çin'e yaptığı yatırım, açtığı fabrikalar, teknoloji harcamaları, istihdam oranları inanılmaz boyutlarda.
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Nexi-Ma 1 yıl
iPhone ve Samsung bunun altında kalmaz 😂
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