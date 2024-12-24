POCO X7 Pro'nun tüm detayları belli oldu: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör POCO X7 serisi, yakında karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Xiaomi, henüz cihazlar hakkında bir görsel veya bilgi paylaşmadı ancak her iki cihazın da tasarımından yazılımına kadar tüm detaylar sızdırıldı. POCO X7, Redmi Note 14 Pro; POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4'ün küresel versiyonu olarak tanıtılacak.

HyperOS 2 güncellemesini alacak Xiaomi modelleri belli oldu 2 gün önce eklendi

POCO X7 serisi nasıl olacak?

POCO X7'nin Redmi Note 14 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu ancak daha düşük kapasitede bataryaya sahip olacağı söyleniyor. POCO X7 Pro’nun ise önümüzdeki ay Çin'de Dimensity 8400 Ultra işlemciyle gelecek ilk telefon olacak Redmi Turbo 4'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Her iki telefon da Xiaomi HyperOS 2 yazılımıyla gelecek.

POCO X7 5G, Redmi Note 14 Pro'ya benzer yuvarlak kamera modülüne sahip olacak. Üçlü kamera sensörü ve bir LED flaş olacak. Arka panelde POCO yazısı dikkat çekecek. Telefon gümüş, yeşil ve siyah-sarı renk seçenekleriyle gelecek. Altta USB-C portu ve hoparlör ızgarası, sağda ses açma/kapama düğmesi ve güç düğmesi bulunacak.

POCO X7 Pro, hafif çıkıntılı oval gelen kamera modülüyle biraz farklı bir tasarıma sahip olacak. Pro modelde çift tonlu tasarım göreceğiz; siyah, yeşil ve siyah-sarı renk seçenekleri olacak.

POCO X7 özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 2712x1220, 120Hz, HDR10+, OLED, Corning Gorilla Glass Victus 2

: 6.67 inç, 2712x1220, 120Hz, HDR10+, OLED, Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : MediaTek Dimensity 7300 Ultra

: MediaTek Dimensity 7300 Ultra Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50 MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

: 50 MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) Ön kamera : 20MP

: 20MP Yazılım : Xiaomi HyperOS 2

: Xiaomi HyperOS 2 Batarya: 5110 mAh, 45W hızlı şarj

POCO X7 Pro özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 2712x1220, 120Hz, HDR10+, 3200 nit, OLED, Corning Gorilla Glass 7i

: 6.67 inç, 2712x1220, 120Hz, HDR10+, 3200 nit, OLED, Corning Gorilla Glass 7i İşlemci : MediaTek Dimensity 8400 Ultra

: MediaTek Dimensity 8400 Ultra Bellek : 8GB, 12GB RAM

: 8GB, 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50 MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)

: 50 MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) Ön kamera : 20MP

: 20MP Yazılım : Xiaomi HyperOS 2

: Xiaomi HyperOS 2 Batarya: 6000 mAh, 90W hızlı şarj

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POCO X7 Pro geliyor: Tüm özellikleri ve tasarımı sızdırıldı!