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    POCO X7 Pro'nun tüm detayları belli oldu: İşte tasarımı ve özellikleri

    POCO X7 serisi, POCO X6 serisinin yerini almaya hazırlanıyor ve muhtemelen iki model içerecek: POCO X7 ve X7 Pro. Yeni bir rapor, POCO X7 serisinin tasarımını ve tüm özelliklerini ortaya çıkardı. 
    POCO X7 Pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    POCO X7 serisi, yakında karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Xiaomi, henüz cihazlar hakkında bir görsel veya bilgi paylaşmadı ancak her iki cihazın da tasarımından yazılımına kadar tüm detaylar sızdırıldı. POCO X7, Redmi Note 14 Pro; POCO X7 Pro, Redmi Turbo 4'ün küresel versiyonu olarak tanıtılacak.

    POCO X7 serisi nasıl olacak?

    POCO X7'nin Redmi Note 14 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu ancak daha düşük kapasitede bataryaya sahip olacağı söyleniyor. POCO X7 Pro’nun ise önümüzdeki ay Çin'de Dimensity 8400 Ultra işlemciyle gelecek ilk telefon olacak Redmi Turbo 4'ün yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Her iki telefon da Xiaomi HyperOS 2 yazılımıyla gelecek.

    POCO X7 5G, Redmi Note 14 Pro'ya benzer yuvarlak kamera modülüne sahip olacak. Üçlü kamera sensörü ve bir LED flaş olacak. Arka panelde POCO yazısı dikkat çekecek. Telefon gümüş, yeşil ve siyah-sarı renk seçenekleriyle gelecek. Altta USB-C portu ve hoparlör ızgarası, sağda ses açma/kapama düğmesi ve güç düğmesi bulunacak.

    POCO X7 Pro, hafif çıkıntılı oval gelen kamera modülüyle biraz farklı bir tasarıma sahip olacak. Pro modelde çift tonlu tasarım göreceğiz; siyah, yeşil ve siyah-sarı renk seçenekleri olacak.

    POCO X7 özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 2712x1220, 120Hz, HDR10+, OLED, Corning Gorilla Glass Victus 2
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Ultra
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50 MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 20MP
    • Yazılım: Xiaomi HyperOS 2
    • Batarya: 5110 mAh, 45W hızlı şarj

    POCO X7 Pro özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 2712x1220, 120Hz, HDR10+, 3200 nit, OLED, Corning Gorilla Glass 7i
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50 MP (birincil) + 8MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 20MP
    • Yazılım: Xiaomi HyperOS 2
    • Batarya: 6000 mAh, 90W hızlı şarj
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    turkcell son ay cayma bedeli tylol hot yan etkileri kediye burun spreyi sıkılır mı telefon fabrika ayarlarına dönerse neler silinir özdebir zor mu

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