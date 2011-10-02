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Huawei ve Discovery Communications'dan macera tutkunlarına özel telefon

7 yıl
16,5b
1
8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei ve Discovery Communications'dan macera tutkunlarına özel telefon
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Başta Discovery Channel olmak üzere dünya çapında çok sayıda yayın ve televizyon projesinin sahini olan Discovery Communications, önde gelen telefon üreticilerinden Huawei ile işbirliğine giderek, adrenalin tutkunları için zorlu koşullara dayanıklı özel bir telefon hazırladı. Huawei-Discovery Expedition olarak isimlendirilen telefon, toza ve suya karşı güçlendirilmiş yapı, darbe koruması, entegre GPS, flash aydınlatma ve ivmeölçer gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.
2-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde Gorilla Glass ekrana, FM radyo alıcısına, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 3.5mm kulaklık girişine, microUSB portuna ve 1000mAh kapasiteli pile sahip. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara erişm yönünde yerleşik uygulamalara sahip olan telefonun önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 
Huawei ve Discovery Communications'dan macera tutkunlarına özel telefon
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DarkEnergy 7 yıl
Tasarim 5210.
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SystemApps 7 yıl
nokianın bi modeli vardı ona çok benziyor
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Mr.Kertenkele 7 yıl
Bear,artık bunu kullanır.
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devrimdoga 7 yıl
Herşey çok güzel ama pilin amperi daha fazla olabilirdi.Yani şarj süresi :)
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darkaura 7 yıl
outdoor sporlar icin boyle cihazlar gerekli. arazide hem iletisimin hemde navigasyonun olum kalim meselesi oldugu durumlar olabiliyor. hos bizim millet bunu alip sehirde kullanacak ayri. eski siemens m35de oldugu gibi.
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NowOrN3wer 7 yıl
tasarım güzelmiş
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hakanlevent 7 yıl
begendim valla
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Mobile Prof. 7 yıl
Güzelmiş.
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