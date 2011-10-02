Huawei ve Discovery Communications'dan macera tutkunlarına özel telefon

Başta Discovery Channel olmak üzere dünya çapında çok sayıda yayın ve televizyon projesinin sahini olan Discovery Communications, önde gelen telefon üreticilerinden Huawei ile işbirliğine giderek, adrenalin tutkunları için zorlu koşullara dayanıklı özel bir telefon hazırladı. Huawei-Discovery Expedition olarak isimlendirilen telefon, toza ve suya karşı güçlendirilmiş yapı, darbe koruması, entegre GPS, flash aydınlatma ve ivmeölçer gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

2-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel çözünürlüğünde Gorilla Glass ekrana, FM radyo alıcısına, 2 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 3.5mm kulaklık girişine, microUSB portuna ve 1000mAh kapasiteli pile sahip. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara erişm yönünde yerleşik uygulamalara sahip olan telefonun önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.