Huawei ve Honor'un performans hilesi üzerine son notlar

Huawei ve alt markası olan Honor'un güncel telefon modellerinde ortaya çıkan performans hilesinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatmıştım. Ancak bugün itibariyle piyasada eksik bilgi ve yorumların devam ettiğini görüyorum dolayısıyla bu yazıda hem son notlardan hem de son basın açıklamasından bahsedeceğim.

İlk olarak Honor kısmına göz atalım. Yaptığı her açıklamada iş planlaması ve yönetimsel süreçlerde kendi mekanizmasına sahip olduğunu ifade eden Honor, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Muhtemelen sürecin tek bir kaynaktan yönetilmesi istendi. Aslında bu son derece normal, kriz durumlarında çok başlılık efektif olmayabilir. Yakın zamanda çıkacak Honor Play modeli için basın toplantısı yapılırsa eğer konuyu bizzat soracağım kendilerine.

Şimdi kısa notlarla durumu toparlayalım.

- Huawei ve Honor performans hilesi yapmıştır. Kirin 970 işlemcili ve EMUI 8 tabanlı güncel telefonlar, test uygulaması çalıştırıldığında gündelik hayatta kullanıcıya açılmayan özel bir performans modu ile yüksek skor alıyorlardı. Aynı test uygulamaları farklı paket isimleriyle çalıştırıldığında ise ortaya çıkan sonuçların ciddi şekilde azaldığı gözlemlendi.

- Sadece sentetik testlere bakarak telefon tercihinde bulunulmaması gerektiğinde yıllardır söylüyoruz ancak ne var ki üreticiler arasındaki yarışa da etki eden bu sonuçlar, tanıtım sunumlarına kadar yansıyor. Dolayısıyla firmaların şeffaf olması ve etik iş prensibi çerçevesinde, "diğerleri de yapıyor" bahanesine sığınmadan doğruyu anlatmaları gerekiyor.

- Kullanılan hile tekniği, her test uygulamasında işe yaramıyor. Örneğin GeekBench gibi. Ancak 3DMark ve GFXBenchmark gibi testlerin bu hileden ciddi şekilde etkilendi. 3DMark'ın geliştiricisi, telefonları liste dışı bıraktı.

- Yapılan hile kapsamında telefonların performansı iki kat civarı artış gösterirken, telefonların tükettiği güç miktarı da iki kat arttı. Normalda <5 Watt olması gerekirken, 8 Watt'ın üzerine çıktı. Telefonların sahip olduğu pil yönetim sistemi ve bataryanın uzun ömürlü olması açısından performans hilesinin etkileri iyi okunmalıdır.

- Huawei teknik olarak telefonlarındaki donanımın performans kabiliyetini göstermek için böyle bir yöntem kullanabilir, bunda herhangi bir sorun yok. Ancak asıl sorun, bu özelliğin gizlice çalıştırılması ve hiç bir şekilde telefon sahibinin bilgilendirilmemesi. Kaldı ki böyle bir sistem sadece benchmarklarda değil, oyunlarda da aktif edilmelidir eğer amaç donanımın gücünü göstermekse. Ancak bilindiği üzere bu derece agresif güç tüketimi, uzun süreli bir oyun deneyiminde tolere edilebilecek bir durum değil kaldı ki throttling yaşanarak performans kaybı yine olurdu.

- Ortaya çıkan tablo sonrası Huawei, performans modunu tüm kullanıcılara açacağını söylüyor. Bunun nasıl uygulanacağıi hangi tür uygulamalarda çalışacağı ve cihazın donanımına olan etkilerini zamanla göreceğiz.

Şimdi yukarıdaki bölümü haberlerde ve Mobilite'de anlatmaya çalıştık zaten. Devamı daha önemli.

- Huawei'in tüm kullanıcılara açacağı performans modu, kullanıcılara sunulacak yeni bir özellik ya da avantaj değildir. Performans hilesinin genel kullanıma sunulmasıdır. Bu özellik bir performans avantajı yaratmaz, olan performans seviyesini sürdürür ve aslında ilgili testlerde normal kullanım modeli için geçerli olan enerji verimliliğine katkı sağlamaz. Çünkü performans iki kat artarken güç tüketimi de iki kat artıyor dolayısıyla ortalama 15fps/watt sonucu değişmez.

- Bakın burası çok önemli. Huawei ve Honor telefonlardaki GPU Turbo özelliğinin bu hile herhangi bir alakası yoktur. Bu özellik, yapay zeka algoritması ile CPU ve GPU öncelikleri, ona bağlı olarak daha iyi kaynak yönetimiyle daha yüksek performans verilmesi üzerine yoğunlaşır. Hile değildir, gelecekte de bolca kullanılacaktır.

- Huawei'in haklı olduğu bir konu var. Endüstrisinin el ele verip daha tutarlı performans ölçüm araçları geliştirmesi gerekir. Bugün en iyi araçlar GeekBench, 3DMark ve GFXBenchmark serisidir. Ancak oyun içi performans ölçümü mobil cihazlarda zordur ve genel kabul görmüş yaygın bir yöntem yoktur. Ancak bu haklı görüşündeki Huawei'in cihaza donanımsal ve yazılımsal erişimi kısıtılayan bootloader kildindeki ısrarı ise ayrı bir soru işaretidir.

- Performans hilesi konusunda sicili olan tek firma Huawei değildir, geçmişte Samsung, HTC ve bazı diğer firmaların da hile yaptığı biliniyor. 3DMark ilgili o dönemde bu firmalar için de yaptırım da bulunmuştur.

- Kirin 980 için paylaşılan test sonuçlarının bu yöntemle alınıp alınmadığını, ilk cihazlar piyasaya çıkınca göreceğiz. Bu durum yeni platformun çıkışı hakkında bazı soru işaretleri uyandırmakla birlikte teknik olarak CPU mimarisinden, GPU tasarımına kadar Kirin 980 heyecan verici ve performans odaklı vaadkar bir platformdur.

Kısacası Huawei performans hilesi yapan gizli performans modunu tüm kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor. Umarım özelliğin yönetim ekranında cihazın güç tüketimine yarattığı etkisi ve sistemin girdiği stres seviyesi hakkında da uyarıcı bilgilendirme olur, zira bu özellik kullanıma girecekse etkileri üzerinde de şeffaf olunmalı bence.

Aşağıda Huawei Türkiye'den ulaştırılan son basın bültenini görebilirsiniz.