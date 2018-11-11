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Huawei ve TSMC çalışmalara başladı: Kirin 990 geliyor

Huawei'nin yeni amiral gemisi yonga seti üzerinde çalışmalara başladığı bildirildi. Önümüzdeki yıl piyasayda boy gösterecek Kirin 990 şirketin yeni nesil amiral gemisi telefonlarına güç verecek.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Basında çıkan haberlere göre, Çinli teknoloji devi Huawei, TSMC ile birlikte 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen "Kirin 990" yonga seti üzerinde çalışıyor. İkinci nesil 7 nm süreci ile üretilecek Kirin 990, şirketin ilk 5G destekli yonga seti olacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung, ultrasonik parmak izi sensörünü orta segment telefonlara da getiriyor"
Huawei'nin bu konudaki çalışmalara start verdiği belirtilirken Kirin 990 yonga setinin test maliyetinin oldukça yüksek olduğu bildirildi. Her testin yaklaşık 200 milyon yuan (yaklaşık 29 milyon dolar) yatırım gerektirdiği söyleniyor.

Balong 5000 5G modeme sahip olacak

Çinli şirket Kirin 990 yonga setinde Balong 5000 5G modemini kullanılacak. Bununla birlikte Kirin 980'e kıyasla yüzde 10 daha az güç tüketimi ve yüzde 10'luk bir performans artışı sunması bekleniyor.Yonga setinin diğer özellikleri hakkında ise henüz herhangi bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2018/11/09/kirin-990-7nm-soc-rumored-to-debut-in-q1-2019-with-balong-5000-5g-modem/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 ay
Kirin 980 den %10 daha hızlı gelecekse, tıpkı Kirin 970 örneğinde geride kaldığı gibi yine geride kalır. Daha 2 ay sonra çıkacak Exynos işlemcileri bile belki Kirin 980 den %10 dan bile fazla hızlı gelecekler. Huawei daha büyük sıçrama yapmazsa 970 de yaşadığı yavaşlık sorunlarıyla tekrar karşılaşır...
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EyeCoral 6 ay
Gpu zayıf, Gpu zayıf... Hangi oyunu en üst grafik ayarlarında oynatamıyor peki.?
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hasanandnexus 6 ay
Gpu konusunda çok zayıf. İstedikleri kadar çekirdek geliştirmeleri yapsınlar gpu verimliliği ve performansı snapdragon serisiyle yarışamıyor.
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interwap 6 ay
Frekanslar dikkat çekici
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Mr. Jingles 6 ay
Kaynak kodlarını geliştiricilere açmadıkları sürece hiçbir anlamı yoktur.
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Lithaunans 6 ay
Gpu tarafında donanımsal olarak adam akıllı bir çözüm getirmedikleri sürece boş 100/10'muş geliştirme adamlar exynos/snapdragon senin gelecek sene yapılacak işlemcini bu sene geçicek apple 2017 'de zaten geçmiş birde huaweinin bu sene ürettiği cihaz daha alınamıyor... bunlarda kendi yolunu buldu
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