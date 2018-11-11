Huawei ve TSMC çalışmalara başladı: Kirin 990 geliyor

Basında çıkan haberlere göre, Çinli teknoloji devi Huawei, TSMC ile birlikte 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen "Kirin 990" yonga seti üzerinde çalışıyor. İkinci nesil 7 nm süreci ile üretilecek Kirin 990, şirketin ilk 5G destekli yonga seti olacak.

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Huawei'nin bu konudaki çalışmalara start verdiği belirtilirken Kirin 990 yonga setinin test maliyetinin oldukça yüksek olduğu bildirildi. Her testin yaklaşık 200 milyon yuan (yaklaşık 29 milyon dolar) yatırım gerektirdiği söyleniyor.

Balong 5000 5G modeme sahip olacak

Çinli şirket Kirin 990 yonga setinde Balong 5000 5G modemini kullanılacak. Bununla birlikte Kirin 980'e kıyasla yüzde 10 daha az güç tüketimi ve yüzde 10'luk bir performans artışı sunması bekleniyor.Yonga setinin diğer özellikleri hakkında ise henüz herhangi bir bilgi yok.

https://www.gizmochina.com/2018/11/09/kirin-990-7nm-soc-rumored-to-debut-in-q1-2019-with-balong-5000-5g-modem/