Samsung, ultrasonik parmak izi sensörünü orta segment telefonlara da getiriyor

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda Samsung'un, Galaxy S10 modelinde Qualcomm tarafından üretilecek olan bir ultrasonik parmak izi sensörü kullanacağı yönündeydi. Şirketler genellikle yeni ve yüksek bir teknolojiyi amiral gemisi telefonlara ayırırlar ancak yeni yayınlanan bir rapora göre Samsung, orta segment cihazlarında da bu teknolojiyi kullanacak.

Samsung orta ve alt segment satışarını canlandırmak istiyor

DigiTimes'ın raporu şirketin bu sensörleri 2019'da üretilecek olan orta sınıf Samsung cihazlara getirmeyi planladığını ortaya çıkardı. Rapora göre, standart parmak izi sensörlerine kıyasla birçok avantaj sunan ultrasonik parmak izi sensörlerini üretecek olan Qualcomm, bir sonraki siparişleri bile almış durumda.

https://www.digitimes.com/news/a20181107PD211.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göreson zamanlardakicihazlarının satışlarının beklenen seviyede olmaması nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. Bu cihazlaraentegre ederek kullanıcıları cezbetmeyi planlayan Samsung'un bu stratejisinin ne denliise zaman gösterecek.