Samsung, ultrasonik parmak izi sensörünü orta segment telefonlara da getiriyor

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda Samsung'un, Galaxy S10 modelinde Qualcomm tarafından üretilecek olan bir ultrasonik parmak izi sensörü kullanacağı yönündeydi. Şirketler genellikle yeni ve yüksek bir teknolojiyi amiral gemisi telefonlara ayırırlar ancak yeni yayınlanan bir rapora göre Samsung, orta segment cihazlarında da bu teknolojiyi kullanacak.
Samsung orta ve alt segment satışarını canlandırmak istiyor
DigiTimes'ın raporu şirketin bu sensörleri 2019'da üretilecek olan orta sınıf Samsung cihazlara getirmeyi planladığını ortaya çıkardı. Rapora göre, standart parmak izi sensörlerine kıyasla birçok avantaj sunan ultrasonik parmak izi sensörlerini üretecek olan Qualcomm, bir sonraki siparişleri bile almış durumda.Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Samsung son zamanlardaki orta ve alt segment cihazlarının satışlarının beklenen seviyede olmaması nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. Bu cihazlara yeni bir teknoloji entegre ederek kullanıcıları cezbetmeyi planlayan Samsung'un bu stratejisinin ne denli başarılı olacağını ise zaman gösterecek.
https://www.digitimes.com/news/a20181107PD211.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Qualcom yaptığı yatırımın boşa gitmemesi için olgunlaşmamış bu teknolojiyi hiç olmasa ucuz cihazlarda değerlendirmek istiyor. Piyasada en geniş fiyat aralığında ürün pazarlayan, hemde satış adetleri yüksek olan tek firma Samsung.
Qualcom elinde patlayan bu teknolojiyi en hızlı Samsung markası üzerinden pazarlayacak. Samsung'da ekrana entegre parmak izi okumayı orta ve alt segmente getirdim diyerek satışlarını dahada artıracak.
Tam bir Kazan/Kazan anlaşması.
Yani demem o ki zamzung kendi ayağına sıktı artık ve geç kaldı. Çinliler her gün ensesinde olduğu sürece rahat nefes alamayacak.
Bu adımlar liderlik koltuğunu Çinlilere bırakacağının itirafıdır, geçen yıl bu kadar istekli değildi yenilikleri alt segmentlere vermek için.