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Samsung, ultrasonik parmak izi sensörünü orta segment telefonlara da getiriyor

Gelen haberler Samsung'un, ultrasonik parmak izi sensörünü Galaxy S10 modeline entegre edeceği yönündeydi. Yeni bir rapora göre bu teknoloji orta segment cihazlarda da kullanılacağı yönünde.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda Samsung'un, Galaxy S10 modelinde Qualcomm tarafından üretilecek olan bir ultrasonik parmak izi sensörü kullanacağı yönündeydi. Şirketler genellikle yeni ve yüksek bir teknolojiyi amiral gemisi telefonlara ayırırlar ancak yeni yayınlanan bir rapora göre Samsung, orta segment cihazlarında da bu teknolojiyi kullanacak.

Samsung orta ve alt segment satışarını canlandırmak istiyor

DigiTimes'ın raporu şirketin bu sensörleri 2019'da üretilecek olan orta sınıf Samsung cihazlara getirmeyi planladığını ortaya çıkardı. Rapora göre, standart parmak izi sensörlerine kıyasla birçok avantaj sunan ultrasonik parmak izi sensörlerini üretecek olan Qualcomm, bir sonraki siparişleri bile almış durumda.
Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Samsung son zamanlardaki orta ve alt segment cihazlarının satışlarının beklenen seviyede olmaması nedeniyle böyle bir karar aldığı yönünde. Bu cihazlara yeni bir teknoloji entegre ederek kullanıcıları cezbetmeyi planlayan Samsung'un bu stratejisinin ne denli başarılı olacağını ise zaman gösterecek.

https://www.digitimes.com/news/a20181107PD211.html Yorum Yaz
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kojiro 6 ay en beğenilen
Şimdinin orta segmenti geçmişin amiral gemilerinden pahalı olduğu için normal bir gelişme.
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devrimdoga 6 ay
baktılar dünya doydu amiral gemilerine, orta ve alt segmenti coşturma peşine düştüler :D
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dencedenceo 6 ay
Hangi cihazlar tam olarak liste var mı
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nebulabado 6 ay
Orta segmente getiriyor çünkü optik sensörler kadar iyi çalışmıyor. Qualcom ulturasonik ekrana entegre parmak izi tanıma teknoljisi üzerine uzun zamandır çalışıyor. Fakat bir türlü piyasaya sürülebilecek bir ürün ortaya çıkartamadı. Qualcom'dan çok sonra optik parmak izi tanıma teknolojilerine yatırım yapan firmalar ürunlerini piyasaya sürdü ve çokda başarılı oldular.
Qualcom yaptığı yatırımın boşa gitmemesi için olgunlaşmamış bu teknolojiyi hiç olmasa ucuz cihazlarda değerlendirmek istiyor. Piyasada en geniş fiyat aralığında ürün pazarlayan, hemde satış adetleri yüksek olan tek firma Samsung.
Qualcom elinde patlayan bu teknolojiyi en hızlı Samsung markası üzerinden pazarlayacak. Samsung'da ekrana entegre parmak izi okumayı orta ve alt segmente getirdim diyerek satışlarını dahada artıracak.
Tam bir Kazan/Kazan anlaşması.
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Emin KOÇ 6 ay
Samsung üst segmente hangi ara getirdi ki?
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kojiro 6 ay en beğenilen
Şimdinin orta segmenti geçmişin amiral gemilerinden pahalı olduğu için normal bir gelişme.
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mechanicalmemo 6 ay
Tam olarak ne çeşit avantajlar sağlıyor?
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devrimdoga 6 ay
baktılar dünya doydu amiral gemilerine, orta ve alt segmenti coşturma peşine düştüler :D
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K_Spartakus 6 ay devrimdoga
Ve maalesef ki artık amiral gemilerin fiyatları dudak uçuklatmaya başladığı için orta segmente geçiş oluyor ama Çinli firmaların bu orta fiyata satılanla karşı amiral gemileri var ve bu özellik önümüzdeki dönemde hepsine gelir.
Yani demem o ki zamzung kendi ayağına sıktı artık ve geç kaldı. Çinliler her gün ensesinde olduğu sürece rahat nefes alamayacak.
Bu adımlar liderlik koltuğunu Çinlilere bırakacağının itirafıdır, geçen yıl bu kadar istekli değildi yenilikleri alt segmentlere vermek için.
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