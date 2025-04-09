ABD, Huawei’ye çip tedarik ettiği için TSMC’ye 1 milyar dolarlık ceza kesebilir

ABD’den rekor ceza gelebilir
Şu an için şirket hakkında resmi bir yaptırım uygulanmış değil. Ancak benzer davalarda olduğu gibi ABD Ticaret Bakanlığı'nın TSMC’ye bunu bildirmesi ve firmaya 30 günlük savunma süresi tanıması bekleniyor. Geçmişte Seagate, Huawei’ye 1.1 milyar dolar değerinde sabit disk gönderdiği için 300 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.
TSMC’ye yöneltilen suçlamaların temelinde, 2023’te kripto para madenciliği donanım tedarikçisiBitmain'in ortağı Sophgo adlı Çin merkezli bir şirkete yaptığı yonga tedariki yatıyor. İlk başta bu normal bir ticaret olarak görülse de bu yongaların, esasında Huawei’nin Ascend 910 serisi AI çiplerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Yıllardır ABD’nin kara listesinde olan Huawei’ye yönelik teknolojik ambargolar, Amerikan ekipmanlarıyla üretim yapan tüm şirketleri bağlayıcı kılıyor. TSMC gibi firmalar, Huawei’ye bir tedarikte bulunmak için ABD’den önceden lisans almak zorunda.
Çip tedarikinde paravan şirket dönemi
Skandalın ortaya çıkmasından sonra TSMC, Sophgo ile olan tüm ilişkisini sonlandırdı ve ABD ile iş birliği yapmaya başladı. Şirket, 2025 başında benzer şüpheler nedeniyle Singapur merkezli PowerAIR şirketiyle de yollarını ayırdı.
TSMC, kendisine bir çip tasarımı üretimi için gönderildiğinde, bu tasarımın asıl geliştiricisini ya da nihai kullanım amacını tespit etme imkânına sahip değil. Bu nedenle, Sophgo olayında olduğu gibi hataların yaşanması mümkün. Ancak Ascend 910 serisi işlemciye ait olan o özel çip parçası, içerdiği on milyarlarca transistörle son derece karmaşık ve maliyetli bir tasarıma sahipti. Böylesine ileri düzey bir çipin, kripto madenciliği donanımlarıyla tanınan bir firmayla bağlantılı, ismi pek duyulmamış bir şirketten gelmesi TSMC’de alarmları çalıştırmaya yetmeliydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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