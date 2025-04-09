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    ABD, Huawei’ye çip tedarik ettiği için TSMC’ye 1 milyar dolarlık ceza kesebilir

    TSMC, kara listede olan Huawei'ye bilmeden çip tedarik ettiği gerekçesiyle ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyar doları aşan bir para cezasına çarptırılabilir.
    ABD, Huawei’ye çip tedarik ettiği için TSMC’ye ceza kesebilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, kara listedeki Huawei’ye dolaylı yoldan Ascend 910 serisi yapay zeka işlemcisi için çip tedarik ettiği gerekçesiyle ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyar doları aşabilecek bir para cezasıyla karşı karşıya. Reuters’ın aktardığına göre bu ceza, bugüne dek uygulanan en yüksek yaptırımlardan biri olabilir.

    ABD’den rekor ceza gelebilir

    Şu an için şirket hakkında resmi bir yaptırım uygulanmış değil. Ancak benzer davalarda olduğu gibi ABD Ticaret Bakanlığı'nın TSMC’ye bunu bildirmesi ve firmaya 30 günlük savunma süresi tanıması bekleniyor. Geçmişte Seagate, Huawei’ye 1.1 milyar dolar değerinde sabit disk gönderdiği için 300 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

    TSMC’ye yöneltilen suçlamaların temelinde, 2023’te kripto para madenciliği donanım tedarikçisiBitmain'in ortağı Sophgo adlı Çin merkezli bir şirkete yaptığı yonga tedariki yatıyor. İlk başta bu normal bir ticaret olarak görülse de bu yongaların, esasında Huawei’nin Ascend 910 serisi AI çiplerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Yıllardır ABD’nin kara listesinde olan Huawei’ye yönelik teknolojik ambargolar, Amerikan ekipmanlarıyla üretim yapan tüm şirketleri bağlayıcı kılıyor. TSMC gibi firmalar, Huawei’ye bir tedarikte bulunmak için ABD’den önceden lisans almak zorunda.

    Çip tedarikinde paravan şirket dönemi

    ABD, Huawei’ye çip tedarik ettiği için TSMC’ye ceza kesebilir Tam Boyutta Gör
    Bu arada çipin teknik özellikleri – on milyarlarca transistör içermesi gibi – küçük ve tanınmayan bir firmanın altından kalkamayacağı bir mühendislik seviyesine işaret ediyordu.  Bu da ABD makamlarının, Sophgo üzerinden Huawei’ye kitlesel çip tedariki yapıldığı şüphesini güçlendirdi. Bazı kaynaklar, Huawei’nin bu yöntemle milyonlarca çip elde etmiş olabileceğini öne sürüyor.

    Skandalın ortaya çıkmasından sonra TSMC, Sophgo ile olan tüm ilişkisini sonlandırdı ve ABD ile iş birliği yapmaya başladı. Şirket, 2025 başında benzer şüpheler nedeniyle Singapur merkezli PowerAIR şirketiyle de yollarını ayırdı.

    TSMC, kendisine bir çip tasarımı üretimi için gönderildiğinde, bu tasarımın asıl geliştiricisini ya da nihai kullanım amacını tespit etme imkânına sahip değil. Bu nedenle, Sophgo olayında olduğu gibi hataların yaşanması mümkün. Ancak Ascend 910 serisi işlemciye ait olan o özel çip parçası, içerdiği on milyarlarca transistörle son derece karmaşık ve maliyetli bir tasarıma sahipti. Böylesine ileri düzey bir çipin, kripto madenciliği donanımlarıyla tanınan bir firmayla bağlantılı, ismi pek duyulmamış bir şirketten gelmesi TSMC’de alarmları çalıştırmaya yetmeliydi.

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    M
    moffaka 7 saat önce

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