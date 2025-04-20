TSMC iddialara yanıt verdi: Huawei’ye yonga üretmiyoruz

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Tam Boyutta Gör ABD ambargolarına rağmen Huawei’nin halen yapay zekâ yongası üretebilmesi ve Çinli firmaların DeepSeek gibi borsaları bile sarsabilecek yetenekte yapay zekâ robotları ortaya çıkarması tüm şüpheleri TSMC üzerine çevirmişti.

TSMC suçlu mu suçsuz mu?

Bir süre önce ambargoyu deldiği iddiasıyla 1 milyar dolar tazminat cezasına çarptırılan TSMC, yaptığı açıklamayla kendisini savundu. TSMC yetkilileri Eylül 2020 yılından bu yana Huawei cephesine herhangi bir yonga tedarik etmediklerini ve üçüncü şahıslar tarafından gelen yonga siparişlerinde de ABD yetkilileri ile paslaştıklarını dile getirdi.

Nvidia Çin’de mutlu 2 hf. önce eklendi

Yapılan son araştırmalar da Huawei’nin ambargoların resmi olarak uygulamaya alınacağı 120 günlük bekleme süresi içerisinde milyonlarca 7nm sipariş verdiğini ve düzenleme gereği 14 Eylül 2020 tarihine kadar TSMC’nin siparişleri teslim ettiğini gösteriyor.

Huawei bu süreçte ürettirdiği Ascend 910B yongalarını birleştirerek Ascend 910C yongasını elde etti ve Nvidia H10 modeline karşı önemli bir üstünlük sağladı. Zaten aradan geçen 5 yılda Çin ikinci el pazarı da dahil olmak üzere adeta piyasayı yağmaladı ve 6nm sürecine geçebilecek ekipmanları elde etti. Huawei Ascend 920 yongası da bu sayede 6nm olarak SMIC tarafından üretilmeye başlandı.

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TSMC ve Huawei arasında bir ilişki var mı?