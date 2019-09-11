Huawei yeni 65 inç Akıllı TV'sini 19 Eylül'de tanıtacak

Huawei, 19 Eylül tarihinde Almanya'nın Münih kentinde yeni bir 65 inçlik Akıllı TV tanıtacağını resmen açıkladı. Çinli şirketin verdiği tarih aynı zamanda Huawei Mate 30 lansmanı ile aynı güne denk geliyor. Yani iki cihaz da aynı etkinlik kapsamında duyurulacak.

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Smart Screen olarak anılan cihaz büyük ihtimalle Huawei'nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini çalıştıracak. Hatırlayacağınız üzere bu işletim sistemi, şirketin kısa süre önce resmiyet kazandırdığı Honor Vision ve Honor Vision Pro adlı televizyonlarda da kullanılmıştı.

İşlemcisi de belli oldu

Yakında duyurulacak Smart Screen'in hali hazırda Bluetooth SIG kurumu tarafından onaylandığını belirtelim. Gelen bilgiler cihazın sadece TV işlevi sunmakla kalmayıp aynı zamanda IoT (Nesnelerin İnterneti) merkezli bir cihaz olacağı yönünde.

Sekiz çekirdekli HongHu 818 yonga setinden güç alması beklenen Smart Screen'in üzerinde görüntülü arama, yüz tanıma, vücut takibi ve duruş algılama gibi özellikleri destekleyen açılır-kapanır kamera bulunuyor. Diğer tüm detaylarını birkaç gün sonra gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.

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