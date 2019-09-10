TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından birçok farklı görev üstlenebilecek şekilde geliştirilen insansız hava aracı Aksungur, göreve başlamak için geri sayıma geçti. Gece veya gündüz görev icra edebilecek olan İHA, resmi açıklamalara göre bu yıl sonuna doğru TSK envanterine girmiş olacak.

Sahip olduğu özellikler sayesinde kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif uçuşu, taarruz gibi görevler icra edebilecek olan Aksungur, birçok milli havadan yere atımlı silahla ve faydalı yük ile donatılı olarak uçacak. Aksungur, Taarruz ve deniz karakol görevlerinde 750kg faydalı yük ile 12 saat, istihbarat görevlerinde ise 150kg yükle 24 saat kesintisiz olarak uçabiliyor.

Motoru da yerli!

TEI tarafından tasarlanıp üretilen, ülkemizin ilk milli insansız hava aracı motoru olan PD170 ile uçacak olan Aksungur, 170 beygirlik turbo dizel çift motor ile yüksek yerlilik oranına sahip. Tam otonom olarak operasyon yürütebilen İHA, çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi, çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi, çift yedekli elektrik güç üretim sistemi, çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki ile uçuyor.

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Ülkemizin geliştirdiği mevcut ANKA İHA Sistemleri ve yer kontrol istasyonu ile uyumlu çalışabilen yeni hava aracı, TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile uçabiliyor. Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu mevcut. Taarruz görevlerinde 750kg harici yük ile havalanarak 24 saat boyunca kesintisiz görev üstlenebiliyor.

Bir insansız hava aracının her biri 270kg’lık TEBER-82 gibi iki bomba ile havalanabilmesi hatta iki adet MAM-L, MAM-C, Cirit gibi füzelerden de ikişer adet yüklenebilmesi son derece önemli bir güç. İşin bir de verimlilik boyutunu düşününce konu gerçekten çok farklı bir noktaya erişmiş oluyor.