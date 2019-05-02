Huawei yıl bitmeden 5G televizyon çıkaracak

Henüz 5G teknolojisiyle yaygın olarak buluşabilmiş değiliz. Bugün birkaç akıllı telefon modeli, araç içi bilgi sistemi ve hücresel modem hazır durumda ancak altyapı tamamlanmadığı için tam potansiyelini gösteremiyor.

Önemli yaklaşım

Genelde mobil tarafta 5G altyapılarının yaygınlaşacağı düşünülse de Huawei farklı bir açıdan olaylara yaklaşmış. Akıllı telefon pazarının agresif oyuncusu Huawei yıl bitmeden 5G uyumlu bir akıllı televizyon piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ayrıca Bkz.

"AMD mali tabloları yine riskli bölgeyi işaret ediyor"

Firmanın Huawei ve Honor markaları altında bu ay ilk televizyon ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyordu. 5G uyumlu akıllı televizyon ise biraz sürpriz oldu diyebiliriz zira henüz bu sektörde 5G altyapılarına yönelik bir duyuru gelmemişti.

Huawei’nin 5G televizyonu 8K çözünürlüğe sahip olacak. Zaten 8K çözünürlükler için 4G teknolojisinin nispeten yetersiz kalacağı dile getiriliyordu. Yakın gelecekte 8K içerikler de artık gecikme olmaksızın mobil modemler üzerinden izlenebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik gibi büyük boyutlu içeriklerinde hızlı bir şekilde indirileceğini söyleyebiliriz. Yeni televizyon modeli ayrıca akıllı ev aletleri için de bir merkez görevini görecek.

Henüz 5G akıllı televizyon için net bir tarih verilmiyor ancak özelliklerine bakarak üst perdeden piyasaya gireceğini söyleyebiliriz. Yani 5G uyumlu televizyonlar uzun bir süre ana akım tüketicilere uzak kalabilir.