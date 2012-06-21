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Huawei'den 2600 mAh kapasiteli pil kullanan Ascend P1 XL akıllı telefon

6 yıl
15,6b
1
22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei ince kasarımı tasarımı ile dikkat çeken Ascend P1 modelinin 2600mAh kapasiteli XL versiyonunu hazırlıyor. 1670 mAh kapasiteli mevcut model ile kıyaslandığında %56 daha fazla pil ömrü sunan telefon, bu açıdan bakıldığında Motorola'nın Droid Razr MAXX modelinden sonra en yüksek kapasiteli pile sahip ikinci akıllı telefon olarak gösterilebilir. 
Üçüncü çeyrekte Çin pazarında satışa sunulacak Ascend P1 XL'nin genel özellikleri anlamında piyasadaki mevcut P1 modeli ile aynı çizgide yer alması bekleniyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde PenTile tabanlı Super AMOLED'e ekrana sahip olan telefon, Texas Instruments'ın 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP 4460 işlemcisini kullanıyor. PowerVR SGX 540 GPU'su ile gelen telefon üzerindeki 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı da gerçekleştirebiliyor.
Android 4.0 işletim sistemini kullanan 2600mAh kapasiteli pille güçlendirilmiş Ascend P1 XL'nin Çin'deki fiyatı ve uluslararası pazarlara girip girmeyeceği ise bilinmiyor. 
 
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82sekko 6 yıl en beğenilen
adamlar bir tek x5 i ucuz fiyattan sattılar oda kendi adlarını taşıyan bir telefonu ilk defa türkiye pazarına soktuları içindi vision gibi bir cihaz 800 küsürlerden satılıyorsa bu kaç para olur çok merak ediyorum f/p degil artık huawei
adamlar bir tek x5 i ucuz fiyattan sattılar oda kendi adlarını taşıyan bir telefonu ilk defa türkiye pazarına soktuları içindi vision gibi bir cihaz 800 küsürl...
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Saw_ 6 yıl
Türkiye ye gelirse x5 imi emekli edebilirim
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Huawei ideos x5 cihazım yazılım yüklerken komple kapandı ve birdaha açılmadı (tuğla oldu) servisi 2 hafta içinde yenisiyle değiştirdi. Servis konusunda sıkıntısı yok. Ayrıca bizim ülkemizde pek bilinmesede Huawei köklü bir şirket, ülkemizdeki avea ve vodafone'un 3G alt yapısını bu çinli firma yaptı. Bu arada Alt yapısı ericsson olan turkcell de huawei ile ortak çalışmaya başladı. Bu cihazın samsung gibi rakipleri var demek yanlış olur. Bu casper bir bilgisayarın işlemcisi kötü asus'un iyi demekle aynı şey. Kullandıkları donanım, yazılım ve verdiği destek ile rakip belirlenir. Tek kusuru S3 lerdeki gibi pentil ekran kullanması, çünkü amoled ekranı samsung'dan alıyor. Şuan piyasadaki en ince 2. telefon. iphone 5 7,6mm iken bu cihaz 7,7mm. S3 bile yanında kalın kalıyor. Cihaz f/p açısından sonuna kadar parasını hakediyor.
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1080p 6 yıl
Fiyat 900 tl nin ustune ciktikca HTC,Samsung,Sony Lg varken bu cihazin ulkemizde talep gorecegini dusunmuyorum.
Farz.edelim 1200 Tl den satisa sunuldu bence alternatifi.cok.

Batarya omru iyiymis

Ben Galaxy.s kullaniyorum.Bir.sonraki cihazim 2. el S2 olacak.
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mormic 6 yıl
ascend serisinden aklima yatan tek model quad fiyatida max 1100 tl olursa dusunulebilecek bir cihaz olur huawei eger cihaz satmak istiyorsa yuksek fiyattan piyasaya giremez cunku cok guclu rakipler var kocaman samsung var daha nolsun ayrica satis sonrasi destek sifir 4 cekirdekli cihaz cikardi diye havalara girmeden piuasanin kaymagini yrmeyi bilmesi gerekir quad modrli 1100 tl nin ustunde olursa kesinlikle tutmaz s3 olmus 1600 tl 1-2 aya belki 50-100 tl arasi bi dusus daha gerceklesir tutupta kimse 1200+ tl varipte almaz biraz daha koyup s3 alir keyfine bakar
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flinders2004 6 yıl
turkiyedeki huawei x5 500kusur tl iken almanyada 200euro idi. ama 250euro olan lg optimus black 1300-1400tl di.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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82sekko 6 yıl
dedigim gibi x5 in ülkemizde ucuz olması sadece ve sadece huawei nin türkiye pazarına kendi ismini taşıyan ilk telefonuyla girmesindendir bir nevi markanın reklam pazarlama çalışması gibi yani bundan sonra huaweiden bu kadar ucuz telefonlar beklemiyorum biz x5 alanlar bence şanslıyız
şuda var bir daha huawei alırmıyım acıkcası almam yazılım gibi konularda koskoca bir 0 bu firma artı kvk ya her giden telefona 300-400 gibi tamir ücretleri cıkıyor ve fazla bilinmeyen bir marka oldugu için aksesuar bulmak işkençe resmen ilk cıktıgında ekrana jelatin alayım dedim turkcell de yok dogubank vs gezdim yok anca aylar sonra tek tük bulmaya başladım ama turkcelldekiler telefonu bile bilmiyordu bırakın aksesuarı vs.
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qwerty38 6 yıl
Temmuzda gelicekmis hocam skin disinizi:)
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depeche35 6 yıl
İyi de abi; ascend quad ' ı ben bildim bileli çıksın ülkemde bekliyorum ama tık yok
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qwerty38 6 yıl
Bugun kuseri hiltonda kvk byi toplantisindaydim kvk bu marka ve zte ile isbirligi yapicakmis birde viewsonic firmasiyla suan markanin en ust segment telefonu sanirim yanlis aklimda kalmadiysa cihazin fiyati 899tl idi en dusuk modelide 499tl gayet guzel urunleri var firmanin hedefi dunyada pazar payini %10 cikarmakmis boyle urunleri uygun fiyatlara cikarirsa bence hedeflerini gerceklestirirler
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Jacobıan 6 yıl
huaweî çok iyi işler yapıyor ama f/p ürünü olmaktan çıktı telefonları
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82sekko 6 yıl
adamlar bir tek x5 i ucuz fiyattan sattılar oda kendi adlarını taşıyan bir telefonu ilk defa türkiye pazarına soktuları içindi vision gibi bir cihaz 800 küsürlerden satılıyorsa bu kaç para olur çok merak ediyorum f/p degil artık huawei
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darkaura 6 yıl
huawi urunlerin fiyat performans oldugu falan yok. sadece turkiyedeki ithalatcisi daha insafli. daha dogrusu fiyatdan degil surumden kazanmayi amacliyordu. turkiyedeki huawei x5 500kusur tl iken almanyada 200euro idi. ama 250euro olan lg optimus black 1300-1400tl di.
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-Freedom- 6 yıl
inşallah vision gibi gelmez fiyatı :)
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mehmetferhat 6 yıl
Güzel cihaz.
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