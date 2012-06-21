Huawei'den 2600 mAh kapasiteli pil kullanan Ascend P1 XL akıllı telefon

Huawei ince kasarımı tasarımı ile dikkat çeken Ascend P1 modelinin 2600mAh kapasiteli XL versiyonunu hazırlıyor. 1670 mAh kapasiteli mevcut model ile kıyaslandığında %56 daha fazla pil ömrü sunan telefon, bu açıdan bakıldığında Motorola'nın Droid Razr MAXX modelinden sonra en yüksek kapasiteli pile sahip ikinci akıllı telefon olarak gösterilebilir.

Üçüncü çeyrekte Çin pazarında satışa sunulacak Ascend P1 XL'nin genel özellikleri anlamında piyasadaki mevcut P1 modeli ile aynı çizgide yer alması bekleniyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde PenTile tabanlı Super AMOLED'e ekrana sahip olan telefon, Texas Instruments'ın 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP 4460 işlemcisini kullanıyor. PowerVR SGX 540 GPU'su ile gelen telefon üzerindeki 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı da gerçekleştirebiliyor.

Android 4.0 işletim sistemini kullanan 2600mAh kapasiteli pille güçlendirilmiş Ascend P1 XL'nin Çin'deki fiyatı ve uluslararası pazarlara girip girmeyeceği ise bilinmiyor.