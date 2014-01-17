Huawei'nin net karı %40 arttı

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Merakla beklenen Ascent Mate 2 4G akıllı telefonu ile CES 2014’de sahne alan Huawei, 2013 yılını rekorlarla geride bıraktığını açıkladı.
Huawei’den yapılan resmi açıklamaya göre firma 2013 yılında denetlenmemiş gelirlerini yıllık bazda %8 arttırarak yaklaşık 39,5 milyar dolara yükseltmeyi başarırken; bu artış denetlenmemiş net karın, sektör ortalamasının üzerinde olan %40’lık artış ile yaklaşık 4,75 milyar dolara yükselmesine ön ayak oldu.
Firma, ayrıca, 2004-2013 yılları arasında araştırma geliştirme çalışmaları için ayrılan kümülatif bütçenin 25,44 milyar dolar olduğunu duyurdu.
http://www.digitimes.com/news/a20140116VL200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kârı.
Her ne kadar gerizekalılar Türkçe'den inceltme işaretlerini kaldırmış olsalar da bu saçmalığa uymamalıyız bence.
Adamın adı: HÂDİ.
Şapka olmayınca "Hadi" oluyor.
"Hadi gidiyoruz" gibi.
Ne saçma. Kaldıranın IQ'su kaç merak ediyorum...
zaten iş makinasında solda sıfır bırakır diyende yok dostum telefondan bahsediyoruz.
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