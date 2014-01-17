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Huawei'nin net karı %40 arttı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Huawei'nin net karı %40 arttı

Merakla beklenen Ascent Mate 2 4G akıllı telefonu ile CES 2014’de sahne alan Huawei, 2013 yılını rekorlarla geride bıraktığını açıkladı.

Huawei’den yapılan resmi açıklamaya göre firma 2013 yılında denetlenmemiş gelirlerini yıllık bazda %8 arttırarak yaklaşık 39,5 milyar dolara yükseltmeyi başarırken; bu artış denetlenmemiş net karın, sektör ortalamasının üzerinde olan %40’lık artış ile yaklaşık 4,75 milyar dolara yükselmesine ön ayak oldu.

Firma, ayrıca, 2004-2013 yılları arasında araştırma geliştirme çalışmaları için ayrılan kümülatif bütçenin 25,44 milyar dolar olduğunu duyurdu.


http://www.digitimes.com/news/a20140116VL200.html Yorum Yaz
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mu5tafa 5 yıl en beğenilen
hak ediyorlar. kaliteyi ucuza satıyorlar.
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blackzeros 5 yıl
çinliler korelileri piyasadan silecek bakın görürsünüz.
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felixamor 5 yıl
İddialı tasarım ve fiyat politikasıyla daha iyi yerlere geleceği kesin.En azından "çakma Çin markası" imajından kurtuldu zihinlerden Ascend serisi ile..
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thestell 5 yıl
Tamam yapıyorlar da bi de turkiyeye gelse...
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Hi Guy 5 yıl
Adamlar hak ediyor kimseye laf atmak düşmez
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Miyamoto Musashi 5 yıl
10 numara 5 yıldız.
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huseyintat 5 yıl
huawei kendi çipini kullandığı için performansı çok düşük , sürekli bir optimizasyon sorunu var
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OverClocK1ng 5 yıl
Karı değil.
Kârı.
Her ne kadar gerizekalılar Türkçe'den inceltme işaretlerini kaldırmış olsalar da bu saçmalığa uymamalıyız bence.
Adamın adı: HÂDİ.
Şapka olmayınca "Hadi" oluyor.
"Hadi gidiyoruz" gibi.
Ne saçma. Kaldıranın IQ'su kaç merak ediyorum...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
biraz zor ama uygun fiyatlı yüksek performanslı cihazların avrupa ya açılması gerek. gmd2 yi bekliyorum şahsen.
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felixamor 5 yıl
İddialı tasarım ve fiyat politikasıyla daha iyi yerlere geleceği kesin.En azından "çakma Çin markası" imajından kurtuldu zihinlerden Ascend serisi ile..
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huseyintat 5 yıl
Saçmalayanlar var,huawe, samsungu solda sıfır bırakırmış,sizin daha samsung firmasının iş makinasinden tutun da telefonlardaki ramlere kadar ürettiğinden haberiniz yok
1 Yanıt Yanıtla
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white_star 5 yıl huseyintat
huseyintat

Saçmalayanlar var,huawe, samsungu solda sıfır bırakırmış,sizin daha samsung firmasının iş makinasinden tutun da telefonlardaki ramlere kadar ürettiğinden haberiniz yok

zaten iş makinasında solda sıfır bırakır diyende yok dostum telefondan bahsediyoruz.
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Nef'i 5 yıl
Tebrik etmek gerekir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
beni ideos x5 te androide pişman eden huawei p6 ile tekrar androidi sevdirdi helal olsun hakediyorlar
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fatih1983 5 yıl
emotion ui 2.0 arayüzünü tek geçerim diğerleri foss
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