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Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor

Uzaydaki emektar gözümüz Hubble Uzay Teleskobu'ndan yine büyülüyeci bir resim geldi. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın paylaştığı (ESA) Triangulum (Üçgen) Galaksisi detayları haberimizde.
4 ay
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23
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Hubble Uzay Teleskobu bizleri şaşırtmayı yine başardı. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bizden sadece 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki yakın komşumuz Triangulum (Üçgen) Galaksisi'nin resmini yayınladı.

Yerel grubumuzda büyüklük açısından üçüncü sırada yer alan ve içerdiği 40 milyarın üzerindeki yıldız sayesinde çıplak gözle bile fark edilebilen en uzak gök cisimlerinden biri olan galaksinin bu resmi, bizleri kozmik bir yolculuğa çıkarıyor.

54 ayrı resmin bir araya getirilmesi sayesinde ortaya çıkan mozaik, galaksinin merkezi ve iç spiral kollarını gözler önüne seriyor.

Sadece 60 bin ışık yılı çapında olan galaksi, Andromeda Galaksisi'nin 200 bin ve Samanyolu Galaksisinin 100 bin ışık yılına uzanan çapları düşünüldüğünde oldukça küçük kalıyor.

Messier 33 (M33) olarak da anılan galakside bol miktarda bulunan gaz bulutları, gökbilimcilerin bu galaksiye olan ilgisini hep canlı tutuyor. Galakside bulunan yoğun miktardaki gaz ve toz, yıldızların çok hızlı bir şekilde oluşmasına neden oluyor. Öyle ki bir güneş kütlesine sahip yıldız her iki yılda bir oluşabiliyor. Bu durum ise aslında tuhaf, çünkü yeni doğan yıldızlar kozmik gaz ile tozu hızla tüketiyor ve diğer gökcisimlerinin oluşabilmesi için için daha az yakıt bırakıyor. Ancak M33’de söz konusu eylem farklı gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor.

Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor
 

ESA yaptığı açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu’nun bizlere sunduğu bu görüntüler; Samanyolu, Andromeda ve düzensiz Macellan Bulutları Galaksilerinden gelen görüntüler ile birleştiğinde, gökbilimcilerin yıldız oluşumlarını ve yıldızlarla ilgili evrimi daha iyi anlayabileceklerini ifade etmiş.


https://www.geek.com/news/hubble-space-telescope-captures-awesome-view-of-neighboring-galaxy-1768803/ Yorum Yaz
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FerdosParadise 4 ay en beğenilen
huşu içinde ALLAH'a secde etmek gerekir yarattığı bu ihtişam için ..
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Mr.Legend 4 ay FerdosParadise
yorum atacağım derken başka şeylerini çöpe atmış bu arkadaş
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Sunrise. 1 ay yeni yorumcu
Hocam bu uzay madenciliği hakkında ne düşünüyorsun özellikle aydaki değerleri şeyler. Yakın zamanda gerçekleşebilir mi?
@The souls migration
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The souls migration 1 ay Sunrise.
düşünemiyorum.
örneğin ayda +100 ile -150 derece sıcaklık değerleri ile mutlak sıcaklık neydi uzayda -270 dereceyi dikkate aldığımızda, şahsen teknik bilgilerim bana sıfır hata olamayacağını, mutlaka arızaların çıkacağını, bol yedek parçaya ihtiyaç olacağını, uçağa biner gibi vızır vızır hareket edebileceğimiz uzay uçuşlarına hakim olmamız gerektiğini bana söylüyor. bu da nerden baksan 100 sene yapar. bana kalırsa uzay madenciliğinden ziyade son nesil anca dünyadan kaçış planı yapar.
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Sunrise. 1 ay yeni yorumcu
Aslında gezegenden kastım yanlış söylemişim uydular. Bu jüpiterin ve satürnün falan bazı uydularında yaşama elverişli yerler olabilirmiş galiba ama buralar marsdan daha uzak
@The souls migration
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The souls migration 1 ay Sunrise.
valla sorun oralara gönderecek insan bulmak değil. tek yönlü ihtimalde de olsa bilet almak isteyen insan bulma sorunu yok görünüyor. en büyük sorun insan-uzay ilişkisi. maliyet bence önemsiz. gidiyoruz dendi mi gidlir. ama uzaydaki bu ilişki kısa sürede boşanma ile sonuçlanabilir.
görünen o ki sabırla ve sürekli araştırarak belirlenen hedeflere varmaya çalışıyorlar. ulaşılabilecek hedef kalmadığında, uzay' a uzak mesafeli seyahati başlatırlar. ay için de bu şekilde düşünüyorum. çünkü ay' a gitmişken iyi bir çalışma yapmak istenecektir. keza robotun yaptığı işi insan çok daha kısa sürede yapacaktır. ay' ı abluka altına alınca mars' a gidilir diyorum. teknolojinin kullanımındaki yetenek, olumsuzluklarla başa çıkabilmek, hedeflenen amaç doğrultusunda başarıyı sağlayabilmek için ay' ı bir ara istasyon olarak kullanmaları hem yolculuğa devam hem de çıkacak sorunlara karşı buraya kadarmış deyip geri dönüş açısından daha makul buluyorum. keza tek biletle insan göndermek akıllı bir iş değil böyle bir yatırım düşünemiyorum. sonuç olarak bence de gezegen yerine senin dediğin gibi önce uydulara gitsinler. ama önce bizim uyduya .. çelikten bir bina iyi gider oraya. dört duvar da olsa felan olmazdı.
bu arada bir dipnot ekleyelim:
2003 yılı dünya ile mars arası mesafe en iyi konum 55,6 milyon km
2018 yılı dünya ile mars arası mesafe maalesef artışa geçiyor. 57,6 milyon km
2020 yılı dünya ile mars arası mesafe tırmanışta.. 62,1 milyon km..
dünya ile mars arası yakınlaşmayı da unutmamak lazım. ortalama 16 yılda bir gerçekleşiyor.
yani ilk değerlendirilecek fırsat mesafe daha da artmadan 2030-2035 yılları arası.
yoksa 2018' e benzer en iyi konum 2287 yılında gerçekleşecek. tabi öyle bir sene olur mu bilmem
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Sunrise. 1 ay yeni yorumcu
Uzayda bilmediğimiz neler neler vardır. Keşke teknoloji diğer gezegenlere gitmeye yetecek kadar güçlü olsa
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The souls migration 1 ay Sunrise.
bir an "galaskside gezebilseydik keşke" diyorsun gibi geldi bana ama anladım ki güneş sisteminde seyahat edebilmek de yeterli olurdu gibi bir mana çıkardım yazından.
Dünya’dan Mars’a olan toplam yolculuğun zamanı, fırlatmanın hızına, Dünya ve Mars’ın hizalanışına ve uzay aracının hedefine ulaşması için gereken yolcuğun zamanına dayanarak, 150-300 gün arasında değişiyor denmiş. Mars keşifleri için zaman modeli de 50 yıla varan süredir sabit halde duruyor: yaklaşık 150-300 gün. " dur hemen moraller bozulmasın.
nasa 70 günlük deneme yaptığına göre demek ki parayı gözden çıkardı, muhtemelen anti madde kullanmayı düşünüyor olabilirler. bu da 70 güne hayli hayli yeterli görünüyor.
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The souls migration 1 ay
valla benim bildiğim çıplak gözle görülebilen galaksiler:
kuzey yarım küreden içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisi ve andromeda
güney yarım küreden de büyük ve küçük macellan bulutsularıdır.
bunun gözle görüleceğine ben inanmıyorum çünkü ışık kirliliği varken andromeda' yı görebilmek için inat ettim göremedim yerini bilsem de ki bunun bize uzaklığı kabaca 2,5 milyon ışık yılı. muhtemelen gece 03 gibi sıfır ışık kirliliğinde bunu görebiliriz diye düşünüyorum. zaten andromeda' nın çapından da ne kadar küçük olduğu yazılmış bu yeni galaksiyi gözümüz biraz değil hiç görmez..
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DH Misafiri 4 ay
Solucan delikleri açılsada piknik yapmaya gitsek oralara :)
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Mustafa-1453 4 ay
Salla gitsin dilin kemiğini yokla
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Redunay 4 ay
Birbirlerine doğu yol alan andromeda ve samanyolu galaksileri çarpışacakmış, ben şimdiden nohut ve bulgur stokladım, stoklamayanlar düşünsün.
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ssbrutality 4 ay
bizden sadece 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki yakın komşumuz.. :D Şurdan şura canım..Ankara-Kırıkkale kadar işte.
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FerdosParadise 4 ay en beğenilen
huşu içinde ALLAH'a secde etmek gerekir yarattığı bu ihtişam için ..
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Mr.Legend 4 ay FerdosParadise
yorum atacağım derken başka şeylerini çöpe atmış bu arkadaş
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kaazto28 4 ay
Şu galaksiler arası yolculuk nasıl olacak acaba ? İnsan merak ediyor.
Bu yolculuğun olmayacağına inanan insana hayret ediyorum. Tabi öyle biri varsa...
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BZTRL 4 ay kaazto28
şu anki teknolojiyle imkansız, olsa muazzam birşey olurdu. Yani galaksiler arası yolculuğa inanmayanlar olabilir fazla da hor görmemek lazım :) bu konuda önyargılı bir genelleme yanlış bana kalırsa
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terimer 4 ay kaazto28
Galaksiler arasi ve yildiz sistemleri arasi yolculuklar aslinda uzun zamandan beri varlar. Ancak, buyuk titizlikle cok uzun sure bu bilgileri saklamayi basardilar. Son yillarda olan bazi degisiklikler ile bu bilgileri koruyanlarin bazilari artik bunlarin halk tarafindan bilinmesinin zamaninin geldigini dusunuyor ve bu dogrultuda bu projelerde cesitli gorevler almis kisilere one cikip tum bildiklerini anlatmalari emri verilmeye baslandi. Cok yakinda da bu gelismeler tum Dunya kamuoyuna aciklanacak. Bu kisilerin taniklarini dinlemek ve arastirmak istersen su isimleri bir incele:
- Corey Goode
- Emery Smith
- David Wilcock
- Dr. Michael Salla
- Dr. Steven M. Greer
- William Tompkins
- Bob Lazar
- Paul Hellyer
- Robert Bigelow
- Gary McKinnon
- Randy Kramer
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