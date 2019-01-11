Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor

Yerel grubumuzda büyüklük açısından üçüncü sırada yer alan ve içerdiği 40 milyarın üzerindeki yıldız sayesinde çıplak gözle bile fark edilebilen en uzak gök cisimlerinden biri olan galaksinin bu resmi, bizleri kozmik bir yolculuğa çıkarıyor.
54 ayrı resmin bir araya getirilmesi sayesinde ortaya çıkan mozaik, galaksinin merkezi ve iç spiral kollarını gözler önüne seriyor.
Sadece 60 bin ışık yılı çapında olan galaksi, Andromeda Galaksisi'nin 200 bin ve Samanyolu Galaksisinin 100 bin ışık yılına uzanan çapları düşünüldüğünde oldukça küçük kalıyor.
Messier 33 (M33) olarak da anılan galakside bol miktarda bulunan gaz bulutları, gökbilimcilerin bu galaksiye olan ilgisini hep canlı tutuyor. Galakside bulunan yoğun miktardaki gaz ve toz, yıldızların çok hızlı bir şekilde oluşmasına neden oluyor. Öyle ki bir güneş kütlesine sahip yıldız her iki yılda bir oluşabiliyor. Bu durum ise aslında tuhaf, çünkü yeni doğan yıldızlar kozmik gaz ile tozu hızla tüketiyor ve diğer gökcisimlerinin oluşabilmesi için için daha az yakıt bırakıyor. Ancak M33’de söz konusu eylem farklı gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor.
ESA yaptığı açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu’nun bizlere sunduğu bu görüntüler; Samanyolu, Andromeda ve düzensiz Macellan Bulutları Galaksilerinden gelen görüntüler ile birleştiğinde, gökbilimcilerin yıldız oluşumlarını ve yıldızlarla ilgili evrimi daha iyi anlayabileceklerini ifade etmiş.
https://www.geek.com/news/hubble-space-telescope-captures-awesome-view-of-neighboring-galaxy-1768803/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@The souls migration
@The souls migration
2003 yılı dünya ile mars arası mesafe en iyi konum 55,6 milyon km
2018 yılı dünya ile mars arası mesafe maalesef artışa geçiyor. 57,6 milyon km
2020 yılı dünya ile mars arası mesafe tırmanışta.. 62,1 milyon km..
dünya ile mars arası yakınlaşmayı da unutmamak lazım. ortalama 16 yılda bir gerçekleşiyor.
yani ilk değerlendirilecek fırsat mesafe daha da artmadan 2030-2035 yılları arası.
yoksa 2018' e benzer en iyi konum 2287 yılında gerçekleşecek. tabi öyle bir sene olur mu bilmem
Dünya’dan Mars’a olan toplam yolculuğun zamanı, fırlatmanın hızına, Dünya ve Mars’ın hizalanışına ve uzay aracının hedefine ulaşması için gereken yolcuğun zamanına dayanarak, 150-300 gün arasında değişiyor denmiş. Mars keşifleri için zaman modeli de 50 yıla varan süredir sabit halde duruyor: yaklaşık 150-300 gün. " dur hemen moraller bozulmasın.
nasa 70 günlük deneme yaptığına göre demek ki parayı gözden çıkardı, muhtemelen anti madde kullanmayı düşünüyor olabilirler. bu da 70 güne hayli hayli yeterli görünüyor.
kuzey yarım küreden içinde bulunduğumuz samanyolu galaksisi ve andromeda
güney yarım küreden de büyük ve küçük macellan bulutsularıdır.
bunun gözle görüleceğine ben inanmıyorum çünkü ışık kirliliği varken andromeda' yı görebilmek için inat ettim göremedim yerini bilsem de ki bunun bize uzaklığı kabaca 2,5 milyon ışık yılı. muhtemelen gece 03 gibi sıfır ışık kirliliğinde bunu görebiliriz diye düşünüyorum. zaten andromeda' nın çapından da ne kadar küçük olduğu yazılmış bu yeni galaksiyi gözümüz biraz değil hiç görmez..
Bu yolculuğun olmayacağına inanan insana hayret ediyorum. Tabi öyle biri varsa...
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