Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor

Hubble Uzay Teleskobu bizleri şaşırtmayı yine başardı. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bizden sadece 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki yakın komşumuz Triangulum (Üçgen) Galaksisi'nin resmini yayınladı.

Yerel grubumuzda büyüklük açısından üçüncü sırada yer alan ve içerdiği 40 milyarın üzerindeki yıldız sayesinde çıplak gözle bile fark edilebilen en uzak gök cisimlerinden biri olan galaksinin bu resmi, bizleri kozmik bir yolculuğa çıkarıyor.

54 ayrı resmin bir araya getirilmesi sayesinde ortaya çıkan mozaik, galaksinin merkezi ve iç spiral kollarını gözler önüne seriyor.

Sadece 60 bin ışık yılı çapında olan galaksi, Andromeda Galaksisi'nin 200 bin ve Samanyolu Galaksisinin 100 bin ışık yılına uzanan çapları düşünüldüğünde oldukça küçük kalıyor.

Messier 33 (M33) olarak da anılan galakside bol miktarda bulunan gaz bulutları, gökbilimcilerin bu galaksiye olan ilgisini hep canlı tutuyor. Galakside bulunan yoğun miktardaki gaz ve toz, yıldızların çok hızlı bir şekilde oluşmasına neden oluyor. Öyle ki bir güneş kütlesine sahip yıldız her iki yılda bir oluşabiliyor. Bu durum ise aslında tuhaf, çünkü yeni doğan yıldızlar kozmik gaz ile tozu hızla tüketiyor ve diğer gökcisimlerinin oluşabilmesi için için daha az yakıt bırakıyor. Ancak M33’de söz konusu eylem farklı gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor.

ESA yaptığı açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu’nun bizlere sunduğu bu görüntüler; Samanyolu, Andromeda ve düzensiz Macellan Bulutları Galaksilerinden gelen görüntüler ile birleştiğinde, gökbilimcilerin yıldız oluşumlarını ve yıldızlarla ilgili evrimi daha iyi anlayabileceklerini ifade etmiş.

https://www.geek.com/news/hubble-space-telescope-captures-awesome-view-of-neighboring-galaxy-1768803/