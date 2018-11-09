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Hublot'un 25 bin dolarlık saati yalnızca Bitcoin ile alınabilecek

Hublot'un yeni ürettiği 25 bin dolarlık yeni saat, yalnızca Bitcoin ile satın alınabilecek. Hublot, diğer saatleri için de kripto parayla ödeme almayı planlıyor.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Hublot, diğer modellerinden hiçbirine benzemeyen "Big Bang" adı altına yeni bir lüks saat serisi başlattı. Bu saatleri almak için için nakit veya AMEX Black Card ile ödeme yapılamıyor. Sadece Bitcoin kullanarak satın alabilirsiniz.
Hublot, satın aldığınız takdirde saati göndermeden önce, kenarına Bitcoin işlem numarasını yazıp size yollayacak. Bloomberg'in yayınladığı bir habere göre, Meca-10 P2P adındaki bu saat, yaklaşık 25 bin dolardan satışa sunulacak.
Alınabilecek sipariş sayısı en üst seviyeye ulaştığından (210) cihaz için artık sipariş verilemiyor. Hublot, ödemelerin arka plan kontrollerini gerçekleştirmesi için Hong Kong merkezli bir şirket olan OS Limited (OSL) ile işbirliği yapıyor. OSL, yasa dışı yollarla elde edilen kripto para biriminin, yasal bir lüks mal haline getirilmesini engellemek için kara para aklama karşıtı kontroller yürütecek.
Hublot'un OSL ile ortaklığı, Meca-10 P2P isimli saat ile sınırlı olmayabilir. Lüks şirketin CEO'su Ricardo Guadalupe, yaptığı bir açıklamada, Hublot'un tıpkı bu saat gibi yalnızca kripto parayla satın alınabilecek bir saat daha çıkarma planının olduğunu söyledi. Dahası, Hublot, diğer saatler için de kripto para ile ödeme kabul etmeye de başlayabilir. 

https://www.engadget.com/2018/11/07/hublot-bitcoin-watch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 6 ay
Bir saate verebileceğim 25 bin dolarım olduğu zaman bunu da düşünürüm
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a.f.y. 6 ay
Uyanık Hublot, potansiyel müşteri üretiyor kendisine, birde reklamını yapıyor beleşe. Belki de sırf bu yüzden binler bu saati alacak. Köftehor.
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