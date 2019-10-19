Huobi Türkiye operasyonları başlıyor

Avrupa’nın kripto para sahibi olma oranı en yüksek ülkesi Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi büyüyor. Sık sık global blok zinciri konferanslarına ev sahipliği yapan ülkemize şimdi de dev borsa Huobi adım atmaya hazırlanıyor.

Önemli bir isim

En iyi 25 kripto para borsası arasında yer alan Huobi yaz aylarından bu yana ülkemizde anketler ve görüşmeler yoluyla nabız yokluyordu. Hatta bankalarla da görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

Avrasya Blok Zinciri Konferansı’nda konuşan Huobi Ortadoğu-Avrasya operasyonları şefi Mohit Davar, yakın zamanda TRY-USDT para çiftini kullanıma açacaklarını belirtti. Farklı olarak ise borsaya TRY aktarıp çekebileceksiniz. Huobi isim vermese de gerekli izinler ve transferler için önemli bir banka ile ortaklık sağlamış durumda.

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Normalde TRY birimini kullanan pek çok yabancı borsa var ancak para çekimi yok. Bunun için ülkemizdeki borsalara varlıklarınızı aktarıp oradan da banka hesabınıza göndermeniz gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde MASAK’ın kripto para borsalarına olağan para akışlarını şüpheli işlemler listesinden çıkarması açıklaması sonrasında gelen bu hamle anlamlı. Bununla işlemlerin daha kolay olması nedeniyle sadece TRY-USDT çifti açık kalacak ve kullanıcılar USDT birimine geçtikten sonra diğer kripto paralar ile değişim yapabilecekler.

Huobi ülkemiz pazarını önemli bir avantaj olarak görüyor. Türk kullanıcılar işlem yaparken binde 1 oranlarda ücret ödeyecekler. Huobi Token tutanlar ise daha düşük ücretlerden yararlanacak. Yine profesyonel kullanıcılar için kaldıraçlı işlemlerde düşük ücretler ve özel bir uygulama da masada. Huobi Türkiye operasyonlarını 4 tam zamanlı moderatörün yöneteceği ifade ediliyor. Sonraki dönemde ise daha fazla banka listeye eklenecek.