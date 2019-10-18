Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor

Zen 2 mimarisi ile üretim süreçlerini 7nm seviyesine kadar ilerleten ve bu sayede önemli bir avantaj elde eden AMD, bunu çekirdek sayısını arttırmakta kullanmıştı. Hali hazırda 16 çekirdeğe kadar Ryzen işlemcileri ölçeklendirmişti. Yeni nesil Threadripper serisi ise bayrağı bu noktadan devralacak.

Ryzen Threadripper 3960X özellikleri

Sızan bilgilere göre yeni Threadripper serisi Ryzen Threadripper 3960X model ismiyle başlayacak. Yani Ryzen 3 serisini kaldığı yerden devam ettirecek. Bu modelde 24 çekirdek ve 48 izlek birimi olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Mi Note serisi geri mi dönüyor?"

AMD’nin 24 çekirdek ile seriye başlama kararının özellikle yeni tanıtılan ve 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen 1000$ altındaki Core-X işlemcilere yönelik olduğu tahmin ediliyor. Önceki nesil Threadripper işlemcilerin belleği yormayan belirli senaryolarda Core-X rakiplerine karşı başarı kazanmıştı. Yani 1000$ altında kıyasıya bir rekabet görecek gibiyiz.

Üçüncü nesil Threadripper işlemciler her çekirdeğe 4 kanallı bellek ara yüzünde aynı erişim sunduğu için bellek darboğazına çok fazla kapılmayacağı ifade ediliyor. Bu sayede rakiplerine karşı biraz daha avantajlı olacak.

TRX40 çipseti ile gelecek yeni işlemciler X399 anakartlarla uyumlu değil. Önceki nesil Threadripper işlemciler de TRX40 çipseti ile uyumlu olmayacak. TRX40 çipsetinde PCIe 4, daha fazla x16 slotu, M.2 slotu ve x1 slotlarının olacağı ifade ediliyor. İşlemci ve çipsetin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.