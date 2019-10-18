Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor

Zen 2 mimarisi ile üretim süreçlerini 7nm seviyesine kadar ilerleten ve bu sayede önemli bir avantaj elde eden AMD, bunu çekirdek sayısını arttırmakta kullanmıştı. Hali hazırda 16 çekirdeğe kadar Ryzen işlemcileri ölçeklendirmişti. Yeni nesil Threadripper serisi ise bayrağı bu noktadan devralacak.
Ryzen Threadripper 3960X özellikleri
Sızan bilgilere göre yeni Threadripper serisi Ryzen Threadripper 3960X model ismiyle başlayacak. Yani Ryzen 3 serisini kaldığı yerden devam ettirecek. Bu modelde 24 çekirdek ve 48 izlek birimi olacağı ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Mi Note serisi geri mi dönüyor?"
AMD’nin 24 çekirdek ile seriye başlama kararının özellikle yeni tanıtılan ve 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen 1000$ altındaki Core-X işlemcilere yönelik olduğu tahmin ediliyor. Önceki nesil Threadripper işlemcilerin belleği yormayan belirli senaryolarda Core-X rakiplerine karşı başarı kazanmıştı. Yani 1000$ altında kıyasıya bir rekabet görecek gibiyiz.
Üçüncü nesil Threadripper işlemciler her çekirdeğe 4 kanallı bellek ara yüzünde aynı erişim sunduğu için bellek darboğazına çok fazla kapılmayacağı ifade ediliyor. Bu sayede rakiplerine karşı biraz daha avantajlı olacak.
TRX40 çipseti ile gelecek yeni işlemciler X399 anakartlarla uyumlu değil. Önceki nesil Threadripper işlemciler de TRX40 çipseti ile uyumlu olmayacak. TRX40 çipsetinde PCIe 4, daha fazla x16 slotu, M.2 slotu ve x1 slotlarının olacağı ifade ediliyor. İşlemci ve çipsetin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.
https://www.techpowerup.com/260213/amd-ryzen-threadripper-3960x-a-24-core-chip-the-range-starts-with Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten 2080ti de bu fark meydana cıkıyor.1080 2060 2070 5700 5700xt kullanan bırı 1080p de %1 fark goremez.Belkı farcry oyunlarında bırazcık fark olur o kadar.
2080ti alan kısıde 1080p monıtor kullanmaz mantıken.2k da ıslemcıler 2080ti de bıle cok yakınlar burası cokemellı ıyı okuyun.3-5fps ıcın ıslemcının garantısını delıd yaparak yok edıyorsun ve extra masraf yaparak sogutma blokları fanlar vs alıyorsun.Bırde her ıkı serıde bır anakart masrafına gırıyorsun.O cok severek aldıgın z370 ve z390 lar elınde patlıyor 10. nesıl ıle.
Bıde soyle bısey var.2080ti alan adam kalkıpta 3600 3700x 3800x almaz ya 3900x alır yada 9900k alır.2k ekran banko zaten.
Bosuna gurultu yapmasın kımse durum bundan ıbaret
O zamanda ayemdi çok kötü👎
Amd nin 300dolarlık işlemcisi intelin 500dolarlık işlemcisinden neden her açıdan daha iyi değildir?
A)Uygun fiyata overclock yapılmadığı taktirde benzer oyun ve multi tasking perfomansı verdiği için.
B)Benzer seviyede mantıksal ve fiziksel çekirdekli yapıyı en önce 7nm üretip enerji tasarufu ile ciddi oranda daha iyi olduğu için.
C)Çok çok daha uygun fiyatına dişe dokunur rgb bir soğutucu hediyeside sığdırdığı için.
D)Amd rakip intele göre çok uzun süredir pc tarafında işlemci satışlarında diplerde olduğu ve bu nedenle pc oyunlarında özellikle intel mimarisiyle daha çok çalışıldığı için .
E)intel 5.1ghz overclock olup 300w tdp ye ulaşıp dünyanın en iyi işlemcisi olduğu için.
F)Canım öyle istediği için.
Az yavaş Amd belini kırdın
Daha yakın zaman kadar 6/12 almak için binlerce dolar gerekirken adamlar HEDT sistemlerini 24 çekirdekten başlatır hale getirdiler. 24 çekirdek dediğin ancak google'ın alabildiği gold-platinum-super-extreme-hiper tepe sunucu işlemcisiydi, 2 yılda oldu Amd'nin giriş HEDT işlemcisi. Vay arkadaş. Durmadan vuruyor Amd