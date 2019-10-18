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    Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor

    AMD yeni nesil Ryzen Threadripper serisini 3960X modeli ile başlatacak. 24 çekirdekli ve 48 izlek birimli Ryzen Threadripper 3960X işlemcisi yeni Core-X rakiplerine meydan okuyacak.
    2 sa.
    812
    21
    10
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor

    Zen 2 mimarisi ile üretim süreçlerini 7nm seviyesine kadar ilerleten ve bu sayede önemli bir avantaj elde eden AMD, bunu çekirdek sayısını arttırmakta kullanmıştı. Hali hazırda 16 çekirdeğe kadar Ryzen işlemcileri ölçeklendirmişti. Yeni nesil Threadripper serisi ise bayrağı bu noktadan devralacak.

    Ryzen Threadripper 3960X özellikleri

    Sızan bilgilere göre yeni Threadripper serisi Ryzen Threadripper 3960X model ismiyle başlayacak. Yani Ryzen 3 serisini kaldığı yerden devam ettirecek. Bu modelde 24 çekirdek ve 48 izlek birimi olacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mi Note serisi geri mi dönüyor?"

    AMD’nin 24 çekirdek ile seriye başlama kararının özellikle yeni tanıtılan ve 18 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen 1000$ altındaki Core-X işlemcilere yönelik olduğu tahmin ediliyor. Önceki nesil Threadripper işlemcilerin belleği yormayan belirli senaryolarda Core-X rakiplerine karşı başarı kazanmıştı. Yani 1000$ altında kıyasıya bir rekabet görecek gibiyiz.

    Üçüncü nesil Threadripper işlemciler her çekirdeğe 4 kanallı bellek ara yüzünde aynı erişim sunduğu için bellek darboğazına çok fazla kapılmayacağı ifade ediliyor. Bu sayede rakiplerine karşı biraz daha avantajlı olacak.

    TRX40 çipseti ile gelecek yeni işlemciler X399 anakartlarla uyumlu değil. Önceki nesil Threadripper işlemciler de TRX40 çipseti ile uyumlu olmayacak. TRX40 çipsetinde PCIe 4, daha fazla x16 slotu, M.2 slotu ve x1 slotlarının olacağı ifade ediliyor. İşlemci ve çipsetin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

     


    https://www.techpowerup.com/260213/amd-ryzen-threadripper-3960x-a-24-core-chip-the-range-starts-with Yorum Yaz
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    WARTIME 11 dk.
    Hala su forumdakı bazı kısılerın anlamadıgı seyler var.9900k hızlı evet ama %50 hızlı degıl.%10 hızlı(5ghz yapıldıgında) 3700x den.150fps almıyorsunda 135fps alıyorsun buda 1080p de 2080ti ile.

    Zaten 2080ti de bu fark meydana cıkıyor.1080 2060 2070 5700 5700xt kullanan bırı 1080p de %1 fark goremez.Belkı farcry oyunlarında bırazcık fark olur o kadar.

    2080ti alan kısıde 1080p monıtor kullanmaz mantıken.2k da ıslemcıler 2080ti de bıle cok yakınlar burası cokemellı ıyı okuyun.3-5fps ıcın ıslemcının garantısını delıd yaparak yok edıyorsun ve extra masraf yaparak sogutma blokları fanlar vs alıyorsun.Bırde her ıkı serıde bır anakart masrafına gırıyorsun.O cok severek aldıgın z370 ve z390 lar elınde patlıyor 10. nesıl ıle.

    Bıde soyle bısey var.2080ti alan adam kalkıpta 3600 3700x 3800x almaz ya 3900x alır yada 9900k alır.2k ekran banko zaten.

    Bosuna gurultu yapmasın kımse durum bundan ıbaret
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    Timeguard 3 dk. WARTIME
    Ne alakası var biz gerçek gamerlar 24" monitörde 2080ti 5.1ghz 9900k ile 1080p low 999fps oynuyoruz.







    O zamanda ayemdi çok kötü👎



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    Timeguard 14 dk.
    Soru 1



    Amd nin 300dolarlık işlemcisi intelin 500dolarlık işlemcisinden neden her açıdan daha iyi değildir?



    A)Uygun fiyata overclock yapılmadığı taktirde benzer oyun ve multi tasking perfomansı verdiği için.



    B)Benzer seviyede mantıksal ve fiziksel çekirdekli yapıyı en önce 7nm üretip enerji tasarufu ile ciddi oranda daha iyi olduğu için.



    C)Çok çok daha uygun fiyatına dişe dokunur rgb bir soğutucu hediyeside sığdırdığı için.



    D)Amd rakip intele göre çok uzun süredir pc tarafında işlemci satışlarında diplerde olduğu ve bu nedenle pc oyunlarında özellikle intel mimarisiyle daha çok çalışıldığı için .



    E)intel 5.1ghz overclock olup 300w tdp ye ulaşıp dünyanın en iyi işlemcisi olduğu için.



    F)Canım öyle istediği için.





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    Rennes10 20 dk.
    "Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten BAŞLIYOR"


    Az yavaş Amd belini kırdın

    Daha yakın zaman kadar 6/12 almak için binlerce dolar gerekirken adamlar HEDT sistemlerini 24 çekirdekten başlatır hale getirdiler. 24 çekirdek dediğin ancak google'ın alabildiği gold-platinum-super-extreme-hiper tepe sunucu işlemcisiydi, 2 yılda oldu Amd'nin giriş HEDT işlemcisi. Vay arkadaş. Durmadan vuruyor Amd
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    Galatas4ray 45 dk. selahattın ısık
    Korneanın değişmesi lazım
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    DH Misafiri 2 sa.
    Bu rakibin bütün işlemcilerine karşı tek başına yeterli olur.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    MC.CYBER_ 1 sa. DH Misafiri
    ben anlamıyorum valla sizleri. tamam fiyat olarak amd iyki var. 3700x daha 9900k rakip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iki işlemciyide kullandım. 9900k 5.1 ghz oc yapıp kulanırken amd 3700x 4.3 zor gördüm. Sıcaklıkta bir tık amd iyi di 9900k oyunlarda daha performanslı. amd pci ex 4.0 desteklemesi tabi iyi ama şuanda işime yarayacak ürünler yok. O yüzden ben cok gözümde büyütmüyorum amd işlemcileri
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