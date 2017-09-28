Hürkuş'un jet motorlu modelinin kavramsal tasarımı yayınlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ(TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un jet motorlu versiyonu Hürjet'in ilk kavramsal tasarım görseli fabrikaya gerçekleştirilen halk ziyareti sırasında ortaya çıktı.

Hürkuş'un askeri eğitim amaçlı olan versiyonu Hürkuş-B ve silahlı versiyonu Hürkuş-C'de sona yaklaşan TUSAŞ, jet motorlu versiyon içinde düğmeye basmıştı.

Bu kapsamda geliştirilen olan jet motorlu eğitim uçağının kavramsal tasarım görseli Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen halk ziyareti sırasında görüntülendi.

Görselin henüz kavramsal tasarım aşamasında olması dolayısıyla uçağın nihai görüntüsünün bu şekilde olmayacağı biliniyor. Detaylı tasarım aşaması sonrasında yayınlanacak olan görsel ile uçağın şekli daha doğru olarak görülebilecek.