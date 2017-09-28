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Hürkuş'un jet motorlu modelinin kavramsal tasarımı yayınlandı

TUSAŞ tarafından yerli imkanlara geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un jet motorlu versiyonu Hürjet'in ilk kavramsal tasarım görseli ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
35
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ(TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un jet motorlu versiyonu Hürjet'in ilk kavramsal tasarım görseli fabrikaya gerçekleştirilen halk ziyareti sırasında ortaya çıktı.
Hürkuş'un askeri eğitim amaçlı olan versiyonu Hürkuş-B ve silahlı versiyonu Hürkuş-C'de sona yaklaşan TUSAŞ, jet motorlu versiyon içinde düğmeye basmıştı.
Bu kapsamda geliştirilen olan jet motorlu eğitim uçağının kavramsal tasarım görseli Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen halk ziyareti sırasında görüntülendi. 
Görselin henüz kavramsal tasarım aşamasında olması dolayısıyla uçağın nihai görüntüsünün bu şekilde olmayacağı biliniyor. Detaylı tasarım aşaması sonrasında yayınlanacak olan görsel ile uçağın şekli daha doğru olarak görülebilecek.

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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Ortada photoshoplu resimden başka bir şey yok. Sona yaklaşılanların canlı resmi yok mu ? Üretilen fabrıkanın bır resmi yok mu ? Bana hiç ınandırıcı gelmıyor bu haberler, ortada somut bir şey yok. Ona kalsa 2011 den beri yerli uçağımız göklerde diyorlar.
Ortada photoshoplu resimden başka bir şey yok. Sona yaklaşılanların canlı resmi yok mu ? Üretilen fabrıkanın bır resmi yok mu ? Bana hiç ınandırıcı gelmıyor bu ...
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5 Yanıt Yanıtla +22
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tugares 2 yıl
Bu kötü yönlü eleştirenler ne amaçlı eleştiriyorlar bi söylesinlerde bizde öğrenelim. Kime yada neye hizmet ediyorsunuz? Şaşılacak durumda olduğunuzun farkında mısınız? Amacınız ne? Hürkuş 2018 de ilk teslimatlar başlıyor, bu da 3 5 10 yıl sonra olsun, ABD de ki yada bilmem neredekinin benzeri olsun,bizim olacak mı? Olacak. How-know ile yerlileşme oranı her üretimde artacak mı? artacak. Sizin mantaliteniz bozuksa Allah aşkına buraya gelip insanların moralini o kıymetsiz mantaliteniz ile eşit seviyeye çekmeyin, belki bu forumda oralarda çalışan ve sizin gibi herşeyi boş boş eleştirmektense bişeyler üreterek yaşadığı topraklara ve insanlara fayda sağlamak isteyen değerli mühendislerimiz vardır,heves kırmayın. Gidin hizmetinde olduğunuz yerlerde yapın eleştirinizi, ayıp yahu her güzel gelişmeye balta vurmak isteyenler türemeye başladı güzelim forumda.
Bu kötü yönlü eleştirenler ne amaçlı eleştiriyorlar bi söylesinlerde bizde öğrenelim. Kime yada neye hizmet ediyorsunuz? Şaşılacak durumda olduğunuzun farkında ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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WB 2 yıl
IHA’lar icin de benzer seyler soyleniyordu iyi bir gelisme katedildi


Yanliz CHP simdi buna da itiraz eder o ayri
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serty23 1 yıl
Yapılmayacak birşey değil aslında pakistan jf-17 yaptıysa bizde yapabilirz , jet motorunu isveçten alırsın yerli aviyonik ve silah sistemleri ile bi uçak tasarlanabilir 2030 lu yıllarda hizmet verebilir ... Jas 39 gripen tasarımına hastayım mesele keşke öle ucağımız olsa bıktık artık şu f serisinden...
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tugares 2 yıl mosyozzz
Dostum ben yönetim vs. bir olaydan bahsetmiyorum açıkçası sadece her gelişmeye kötü kötü yönlü eleştiri yapılmasını doğru bulmadığımı anlatmak istiyorum. Siyasî yada politik herhangi bir eleştiri(iyi/kötü) benim alanıma girmiyor. Bu tip konuların konuşulacağı yerinde bu tip platformlar olduğunu düşünmüyorum. Benim demek istediğim; Ortada iyi yada kötü bir gelişme var ama birileri her gelişmeye ama her gelişmeye siyasi düşünceleriyle yaklaşıp buna balta vuruyor. Bu gelişmelerin kötü olarak algılanması benim derdim, diğer hususta da niçin utanasınız hepsi milli kaynaklarımızla inşallah yapılır, fiyatı da dediğiniz gibi uygun olur, bizde gururla kullanırız. Kazanan yerli sermaye olsun, bu tip gelişmeler sadece en tepede bulunan şirket sahiplerine yarar sağlamaz, insanlara iş istihdamı da sağlar. Belki çok yetenekli ama iş bulamayan gençlerimize bir kapı aralar ve zaman içerisinde teknolojik tasarım vb. konularda bugün how-know yaptığımız memleketlerden daha ileri düzeye gideriz inşallah. :)
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hollowman_ 2 yıl
İnanılmaz ya, adamlar anka, altay tankı, atak helikopteri daha yakınlarda prototipi sergilenen tai yerli genel maksat helikopteri projesi içinde aynı twitleri yazmışlardı hala aynı zırvaları utanmadan "sadece bir foto" diye yazabiliyorlar, bir sürü de like alıyor. şimdi benim yazdığıma da boş boş "filanca bilboardda uçağımız havada yazmış...bik bik" diye yorum da yaparlar kesin, hem cahil hem pişkinler.
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El_domingo 2 yıl
Yav biraz okuyunda geliştin kendinizi
ilk olarak pervaneli motor eski teknoloji demek değildir jet motorlu ucaklardan farklı özellikleri ve amaçları vardır...yakıt ve maliyet anlamında ciddi avantaj sağlar..
Silah teknolojilerde onemli olan biryerden başlamak..başka teknolojiden devşirilmiş olsada urunun ulkenin olmasıdır..yani dışa bağımlılıgı azaltmak esas hedef..
Gelinen noktada turkiye silah sistemlerinde ciddi aşama kayt etmiş gozukuyor..ancak hala motorları uretemiyoruz.burda sıkıntı sadece motoru teknolojisi değil patent işleride sıkıntılı..zaten turkiye motorlarıda üretebilse bu konuda bir ust lige geçmiş olacak..
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cemus 2 yıl
Ülkemizin somut ve sağlam başarılara imza atmasını her Türk Vatandaşı gibi canı gönülden isterim hatta bunun için ekstra % 100 zamlı MTV bile ödemeye hazırım ama boş vaatler ve yanlış politikalar için harcanan her kuruşum fazladan ödediğim her vergi kimin kursağına gidiyorsa haram zıkkım olsun.
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V4LKyR 2 yıl
Hürkuş özgür uçan bir kuştur.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel olmuş!
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axesis 2 yıl
çocukluğumda bu kadar ÇİZGİFİLİM izlemedim . sürekli yerli araçları çizgi animasyonlarla izliyoz. ne zaman fabrikayı gezecez ? 17 yıl oldu
1 Yanıt Yanıtla +7
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FatihAsl 2 yıl axesis
axesis

çocukluğumda bu kadar ÇİZGİFİLİM izlemedim . sürekli yerli araçları çizgi animasyonlarla izliyoz. ne zaman fabrikayı gezecez ? 17 yıl oldu

17 yaşında mısınız. ben 40 yaşındayım 40 yıldır bekliyorum fabrika gezmeyi
1 Yanıt Yanıtla +1
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Phantom II 2 yıl
Yine herşeye bi bahane bulanlar toplanmış.
Daha ortada nihai tasarım yokken bir sürü laf eden arkadaşlar TAİ'de işe girip daha iyisini kendileri yapabilirler; kariyer.net/... (birçok açık pozisyon var)
Moturu yerli olmadıktan sonra neye yarar diyen arkadaşları TEİ'ye davet ediyorum; kariyer.net/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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Bluflame 2 yıl Phantom II
Phantom II
Yine herşeye bi bahane bulanlar toplanmış.
Daha ortada nihai tasarım yokken bir sürü laf eden arkadaşlar TAİ'de işe girip daha iyisini kendileri yapabilirler; kariyer.net/... (birçok açık pozisyon var)
Moturu yerli olmadıktan sonra neye yarar diyen arkadaşları TEİ'ye davet ediyorum; kariyer.net/...

- tamam, getir beni TAI’nin başına (ceo pozisyonu) bunun daha iyisini yaptırırım.
- doğruyu/yanlışı ayırt etmek için illa tai’de mühendis olmakmı lazım?
adamların vaatleri: inter-galaktik uzay gemisi (çifte warp motorlu)
ortay çıkan uçak: hürküş, pırpır pervaneli uçak, 1930’ların teknolojisi (motoruda yabancı)
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tugares 2 yıl
Bu kötü yönlü eleştirenler ne amaçlı eleştiriyorlar bi söylesinlerde bizde öğrenelim. Kime yada neye hizmet ediyorsunuz? Şaşılacak durumda olduğunuzun farkında mısınız? Amacınız ne? Hürkuş 2018 de ilk teslimatlar başlıyor, bu da 3 5 10 yıl sonra olsun, ABD de ki yada bilmem neredekinin benzeri olsun,bizim olacak mı? Olacak. How-know ile yerlileşme oranı her üretimde artacak mı? artacak. Sizin mantaliteniz bozuksa Allah aşkına buraya gelip insanların moralini o kıymetsiz mantaliteniz ile eşit seviyeye çekmeyin, belki bu forumda oralarda çalışan ve sizin gibi herşeyi boş boş eleştirmektense bişeyler üreterek yaşadığı topraklara ve insanlara fayda sağlamak isteyen değerli mühendislerimiz vardır,heves kırmayın. Gidin hizmetinde olduğunuz yerlerde yapın eleştirinizi, ayıp yahu her güzel gelişmeye balta vurmak isteyenler türemeye başladı güzelim forumda.
1 Yanıt Yanıtla +16
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mosyozzz 2 yıl tugares
tugares
Bu kötü yönlü eleştirenler ne amaçlı eleştiriyorlar bi söylesinlerde bizde öğrenelim. Kime yada neye hizmet ediyorsunuz? Şaşılacak durumda olduğunuzun farkında mısınız? Amacınız ne? Hürkuş 2018 de ilk teslimatlar başlıyor, bu da 3 5 10 yıl sonra olsun, ABD de ki yada bilmem neredekinin benzeri olsun,bizim olacak mı? Olacak. How-know ile yerlileşme oranı her üretimde artacak mı? artacak. Sizin mantaliteniz bozuksa Allah aşkına buraya gelip insanların moralini o kıymetsiz mantaliteniz ile eşit seviyeye çekmeyin, belki bu forumda oralarda çalışan ve sizin gibi herşeyi boş boş eleştirmektense bişeyler üreterek yaşadığı topraklara ve insanlara fayda sağlamak isteyen değerli mühendislerimiz vardır,heves kırmayın. Gidin hizmetinde olduğunuz yerlerde yapın eleştirinizi, ayıp yahu her güzel gelişmeye balta vurmak isteyenler türemeye başladı güzelim forumda.

"güzel gelişmeye balta vurmak" demişsinde ortada gelişme yok sıkıntı orda.
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