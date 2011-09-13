Huzurlarınızda yenilenen yüzüyle 2012 model Honda Civic

Honda yenilediği yüzüyle 2012 model Civic'i gün ışığına çıkardı. Dış tasarımında önemli yenilikler içeren yeni Civic, agresif bakışlara sahip ön farları, LED aydınlatmaları, daha önce Alfa Romeo 147 ve Seat Leon'da tanık olduğumuz gizlenmiş arka kapı kolları ve bagaj kapağını sağdan dola tamamiyle kaplayan stop farıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Dış tasarım ile kıyaslandığında iç tasarımın güncelleme çalışmalarında daha muhafazakar davranan Honda, yeni model ile birlikte, kalite ve konfor çıtasını daha da yukarılara taşıdığını ayrıca yoğun rekabetin yaşandığı C segmenti için daha rafine sürüş deneyimi ve daha yüksek kabiniçi konfor ile arttırılmış pratiklik sunduğunu belirtiyor.

Avrupalı tüketicilerin beklentileri doğrultusunda geliştirilen araç farklı renk, donanım ve motor seçenekleriyle sunulacak. Üç kapılı modele ek olarak Avrupa pazarına özel beş kapılı versiyonu da hazırlanan yeni Civic, 2012 başında Avrupa yollarındaki yerini almış olacak.