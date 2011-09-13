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Huzurlarınızda yenilenen yüzüyle 2012 model Honda Civic

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Honda yenilediği yüzüyle 2012 model Civic'i gün ışığına çıkardı. Dış tasarımında önemli yenilikler içeren yeni Civic, agresif bakışlara sahip ön farları, LED aydınlatmaları, daha önce Alfa Romeo 147 ve Seat Leon'da tanık olduğumuz gizlenmiş arka kapı kolları ve bagaj kapağını sağdan dola tamamiyle kaplayan stop farıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Dış tasarım ile kıyaslandığında iç tasarımın güncelleme çalışmalarında daha muhafazakar davranan Honda, yeni model ile birlikte, kalite ve konfor çıtasını daha da yukarılara taşıdığını ayrıca yoğun rekabetin yaşandığı C segmenti için daha rafine sürüş deneyimi ve daha yüksek kabiniçi konfor ile arttırılmış pratiklik sunduğunu belirtiyor.
Avrupalı tüketicilerin beklentileri doğrultusunda geliştirilen araç farklı renk, donanım ve motor seçenekleriyle sunulacak. Üç kapılı modele ek olarak Avrupa pazarına özel beş kapılı versiyonu da hazırlanan yeni Civic, 2012 başında Avrupa yollarındaki yerini almış olacak. 

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BARKU 8 yıl en beğenilen
verildi


forum.donanimhaber.com/...
2 Yanıt Yanıtla +87
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V.K. 8 yıl
peki benim anlamadığım

birinin açtığınız konuları bir başkası açınca verildi oluyor konu kitleniyor biraz araştırın deniyorda

siz açınca niye bir şey olmuyor?
peki benim anlamadığımbirinin açtığınız konuları bir başkası açınca verildi oluyor konu kitleniyor biraz araştırın deniyordasiz açınca ni...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Backstreet 7 yıl
İki defa gordum yolda..Beyaz ikisi de,arka profili begenmedim eski kasa cok daha guzel bence..On profile gelince ; Normal de arkamdaydi arac Honda Civic oldugunu anladim ama eski kasa olarak...Yol verdim anladim ki yeni kasa...Sonra tekrar gectim dikizden dikkatlice baktim inceleyerek ; on profil cok sik duruyordu,sisler farlar vs yanik olarak,ancak eski kasayi bayagi andiriyor onden de...Arka stoplar olmamis,haaa oyle cok kotu itici degil ama saha sik ya da sportif olabilirdi...Hava kararmaya yakindi stoplar yanikken gordum..
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Black Label Society 7 yıl
geçen hafta honda gebze fabrikasındaydım..civic'in şekli şemalinden üreten adamlar bile memnun değil:)
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ERG81 7 yıl
yeni kasayı tasarlayan ekip hiçmi bir önceki kasanın arkasına bakmamışlar, ön hadi neyse de arkası berbat olmuş...[>:]
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DH Misafiri 7 yıl
iki kere düşünmeyin. gidin alın derim . saygılar
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oquzdag 7 yıl
shoowroomda canlısını gördüm, ne yazıkki yine beğenmedim. dışarda canlı canlı gördüm, yine olmadı, honda city mi yeni civic mi ayırt edemedim.
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switel 7 yıl
arkadaslar bu hb modeli ne zaman gelecek?
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karipcem 7 yıl
Hıc begenmedım 2011 modelı cok daha guzeldı
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hakanturanist 7 yıl
Honda civic bence çok başarılı ,
Birçok Sitedede bu haberleri yayınlamışlar.
ototeknoloji.com/...
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hard_hacker 7 yıl
Hoşumu gitmedi nedense arkası özellikle eski kasa civic daha albenili bence
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AlicanNalbat 7 yıl
YANİ BUKADAR MÜHENDİS OTURUP YAPA YAPA BUNUMU YAPTILAR !!!! ARABADA ARKA DENEN BİŞEY YOK :)
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caucass 8 yıl
Verildi
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nrglife 8 yıl
caucass

Verildi


Kim kime verdi..?
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altayfun 8 yıl
Diğer modelleriyle kıyaslandığında daha havai olan bu modeliyle yeni kasanın ben en azından Türkiye'de tutacağını düşünmüyorum...
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KURSAD. 8 yıl
Bence Honda motor yapsın bıraksınz araba çiizim işlerini
bune nen araba peçeteden kendi imkanlarıyla doğmuş gibi. iki nesil önceki kasaları bin basar yeminlen.
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