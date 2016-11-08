Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei durmuyor, yeni bir amiral gemisi daha geliyor

Tüm enerjisini adeta yılın sonuna saklayan Huawei, birbiri ardına amiral gemi modelleri tanıtmaya devam ediyor. Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design modelinden sonra şimdi de Mate 9 Pro gündemde.
2 yıl
4,3b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Henüz Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design amiral gemi modellerini tanıtmış olan Huawei, önemli bir lansmana daha hazırlanıyor. 14 Kasım için hazırlanan davetiyeler pek çok iddiayı da beraberinde getirdi.  

İki İhtimal Var

Firma yeni amiral gemisi için “4 köşe ekran” şeklinde bir tanım kullanmış. Bu bakımdan Xiaomi Mi Mix ile rekabet edecek bir akıllı telefon ihtimali ortaya çıkıyor. Hatta Huawei’nin bir adım daha ileri giderek alt kısımdaki kenarı da kaldırdığı ve 4 kenarı kavisli hale getirdiği ifade ediliyor.

Dışarıdan bakıldığında çılgın bir tasarım gibi gözüken Huawei’nin yeni akıllı telefonu, donanımları nereye sığdırdı merak konusu. Farklı teknolojilerle ahize, yakınlık sensörü gibi bileşenler ekranın altına çekilebiliyor ancak ön kameradan vazgeçilmesi şart. Bu da özçekim tutkunları için hayal kırıklığı olacaktır.

Diğer bir iddia ise Huawei Mate 9 Pro adında yeni bir modelin hazırlandığı yönünde. Porsche Design versiyonu gibi Mate 9 Pro yine kavisli ekrana sahip. Farklı olarak ise tasarımı Mate 9 ile aynı çizgilere sahip. Depolama kapasitesi de 128GB seviyesine çıkıyor. Diğer özellikler yine Mate 9 modelindeki gibi. Zaten daha önce bu modele ait bazı görseller internete sızdırılmış ancak lansmanda tanıtılmayınca sürpriz olmuştu. Anlaşılan Huawei bu modeli sona sakladı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada"

Yeni amiral gemi modelinin satışa hazır olduğu bilgisi de var. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon 679$. 128GB kapasite için ise 767$ fiyat isteniyor. Bu bakımdan tamamen çerçevesiz bir model ihtimali zayıflıyor.

Huawei 14 Kasım tarihinde Çin’de bir etkinlik düzenleyecek. Kaynaklar bu etkinlikte Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design versiyonlarının ülke için sahneye çıkacağını belirtiyor. Ayrıca Mate 9 Pro modelinin de yine aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-might-have-its-own-full-screen-concept-phone-Mate-9Mate-9-Pro-to-be-unveiled-November-14th_id87507 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen
Sayın editör,
Üstteki resmi daha önce başka bir haberde daha kullanmıştınız, hatta bir arkadaş " sağdaki resimde montaj var. samsung cihazın logosunu silip huawei yapmışlar. biraz büyütünce belli oluyor" demişti.
Başka bir haberinizde daha buna denk geldim.
Ya aynı haberleri sırf laf olsun diye ısıtıp ısıtıp koyuyorsunuz, ya da haberlerde kullandığınız görsellerden haberiniz yok.
Biraz dikkat lütfen. Ön sayfada yüzlerce haber olsun diye kasmanıza gerek yok. 10 tane içi dolu haber olsa yeter.
Sayın editör,Üstteki resmi daha önce başka bir haberde daha kullanmıştınız, hatta bir arkadaş " sağdaki resimde montaj var. samsung cihazın logosunu silip h...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 2 yıl
Surekli buyuk telefon uretiyorlar , biride cikip soyle adam gibi 4.7" ustduzey bir telefon yapsa ortaligi silip supurecek farkinda degiller...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qazrfv 2 yıl Psydia
Psydia
Arkası LG, önü Samsung, yanları Apple, markası Huawei...

Gereksiz muhabbet bunlar artık her telefon birbirine benziyor hatta ilerde dahada benzeyecek.
İlla karşılaştıracaksak malzeme kalitesini karşılaştırabiliriz o daha mantıklı olur.
PsydiaArkası LG, önü Samsung, yanları Apple, markası Huawei...Gereksiz muhabbet bunlar artık her telefon birbirine benziyor ha...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
levent1994 2 yıl
Modellerin lansmanı yapildi sen daha sızmış eski fotoları kullanıyorsun editor, hoşuna gidiyor her haberinde milletten fırça yemek... Senin patron okumuyor bu yorumları galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 2 yıl
Fiziksel home butonu koymazsan kavisli ekran vermem demiş Samsung :D
Ya da hurdaya çıkan Note 7 lerin Ekran ve home butonlu panellerini sana ucuza vereyim demiş

Ekran boyutuna dair bilgi göremedim ama 5.7 inç ise kesin samsungun çıkma ekranları bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
rekabet her zaman tüketiciye yarar hadi bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy-Ghost 2 yıl
huawei samsung kafasını yaşıyor ama kesinlikle yanlış yapıyor, apple'ı geçmekten bahsediyor ama apple'ı sadece apple yapan ios değil belli mantık serisi yapması her sene telefon çıkarıyor ama 1 tane çıkarıyor destek olarak eksik kalmıyor samsung her segment için uygun fiyatlı,amiral gemisi vs. bir kaç çeşit telefon çıkartıp kendi değerini ve desteğini düşürüyor çoğu android telefon üreten şirket bu hatayı yapıyor, android içinde kendi işletimini kullanan flyme vs. mi bu konuda apple'a en yakın rakip ve doğru olanı yapıyor.Ne kadar çok telefon çıkartırsan ona zıt olarak destek kötü ve az oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanxml 2 yıl
Tartışma teknoloji üzerinden değil hep fiyat üzerinden yürüyor.
Çünkü üretmeyen, çalışmayan bir neslin temsilcileriyiz. Kazanamayan ne yapar ucuzunu arar.
Sürekli her çıkan modele pahalı deniyor. Vergiler bandrol vs malum bunları biliyorsunuz. Yalnız Samsung amiral gemilerini 3300 - 3400 liradan piyasaya çıkarırken Huawei P9 2300-2400 lira gibi bir fiyata satıldı. Şu an çok daha ucuza almak mümkün. Bu durumda çok mu pahalı oluyor? Huawei pahalıysa 3300 liralık Samsung nedir normal midir? Zaten arada %30 fiyat farkı yok mu? Bunu gözler neden görmez?
Tekrar yazıyorum biri 2399 liradan piyasaya çıktı diğeri 3400 liradan insaf.
Neymiş o fiyata satılırsa adam gider samsung apple alırım diyor hiç durmayın valla bizim için hava hoş. Misal Huawei mate 9 ülkemize 2700 liraya gelse burası yıkılır yere batırırlar Huawei'i neden? Aynı çift kameralı büyük ekranlı amiral gemisi iphone 7 plus 3799 lira. Baharda Galaxy S8 çıkacak bu dolar kuruyla en az 3800 liradan giriş yapar. Huawei 2000 lira yazsa fiyat fahiş oluyor Samsung 4bin liraya dayanmış bu normal. Adamlar şu an en güçlü işlemcili telefonu piyasaya sürdüler bırakında birazda onlar kassın kendini. Ucuz isteyene az ötede Xiaomi var gayet F/P telefonlar.
Adamların derdi en ucuzunu üretmek değil tıpkı Samsung gibi en üst teknolojileri üreten lider firma olmak. Dertleri ucuzunu üretmek olsaydı Huawei Mate 9 Porsche Design piyasaya çıkar mıydı? Bizim vergiler hariç 4800 lira fiyatı var. Mate 9'da tek kusur buldum su geçirmezlik yok onun haricinde mükemmel telefon birde VR olayı yaş olabilir çözünürlük düşük.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl hakanxml
hakanxml
Tartışma teknoloji üzerinden değil hep fiyat üzerinden yürüyor.
Çünkü üretmeyen, çalışmayan bir neslin temsilcileriyiz. Kazanamayan ne yapar ucuzunu arar.
Sürekli her çıkan modele pahalı deniyor. Vergiler bandrol vs malum bunları biliyorsunuz. Yalnız Samsung amiral gemilerini 3300 - 3400 liradan piyasaya çıkarırken Huawei P9 2300-2400 lira gibi bir fiyata satıldı. Şu an çok daha ucuza almak mümkün. Bu durumda çok mu pahalı oluyor? Huawei pahalıysa 3300 liralık Samsung nedir normal midir? Zaten arada %30 fiyat farkı yok mu? Bunu gözler neden görmez?
Tekrar yazıyorum biri 2399 liradan piyasaya çıktı diğeri 3400 liradan insaf.
Neymiş o fiyata satılırsa adam gider samsung apple alırım diyor hiç durmayın valla bizim için hava hoş. Misal Huawei mate 9 ülkemize 2700 liraya gelse burası yıkılır yere batırırlar Huawei'i neden? Aynı çift kameralı büyük ekranlı amiral gemisi iphone 7 plus 3799 lira. Baharda Galaxy S8 çıkacak bu dolar kuruyla en az 3800 liradan giriş yapar. Huawei 2000 lira yazsa fiyat fahiş oluyor Samsung 4bin liraya dayanmış bu normal. Adamlar şu an en güçlü işlemcili telefonu piyasaya sürdüler bırakında birazda onlar kassın kendini. Ucuz isteyene az ötede Xiaomi var gayet F/P telefonlar.
Adamların derdi en ucuzunu üretmek değil tıpkı Samsung gibi en üst teknolojileri üreten lider firma olmak. Dertleri ucuzunu üretmek olsaydı Huawei Mate 9 Porsche Design piyasaya çıkar mıydı? Bizim vergiler hariç 4800 lira fiyatı var. Mate 9'da tek kusur buldum su geçirmezlik yok onun haricinde mükemmel telefon birde VR olayı yaş olabilir çözünürlük düşük.

Bizim paramiz dolar euro karsisinda degersiz ise, ve otv denilen sacma vergiler olduktan sonra ureticiler ne yapsin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Huawei mokunu çıkardı bu telefon çıkarma işinin. Hayır ucuza satsalar hadi neyse diyecem de o da yok. Niye birkaç ay sonra ardından 3-4 amiral gemisi çıkacak modele o kadar para vereyim kardeşim Samsung Apple alırım daha iyi o zaman.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 2 yıl
Türkiye operasyonunun bu kadar kötü olması, devasa büyüme planları olan bir firmaya göre çok komik kalıyor. Belkide onlarda farkındadır bu fiyatlarla Türk insanına ağzınla kuş tutsan önünde "Huawei" yazan bir telefon satamayacaklarının.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 2 yıl
Arkası LG, önü Samsung, yanları Apple, markası Huawei...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qazrfv 2 yıl Psydia
Psydia
Arkası LG, önü Samsung, yanları Apple, markası Huawei...

Gereksiz muhabbet bunlar artık her telefon birbirine benziyor hatta ilerde dahada benzeyecek.
İlla karşılaştıracaksak malzeme kalitesini karşılaştırabiliriz o daha mantıklı olur.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bu markadan beklentiler yüksek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 2 yıl
Surekli buyuk telefon uretiyorlar , biride cikip soyle adam gibi 4.7" ustduzey bir telefon yapsa ortaligi silip supurecek farkinda degiller...
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl killnOd
killnOd
Surekli buyuk telefon uretiyorlar , biride cikip soyle adam gibi 4.7" ustduzey bir telefon yapsa ortaligi silip supurecek farkinda degiller...

hakkaten anlamadım ben de nasıl kullanıyorlar tepsi gibi aletleri.adı üstünde cep telefonu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4253 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei mate 9 pro ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek 2 yıl Adım adım Amazon Türkiye'ye doğru (Güncellendi: Yeni bilgiler) 2 yıl Samsung, EVO Plus 256GB MicroSD bellek kartı Türkiye’de satışta 2 yıl Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı 2 yıl Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor 2 yıl Tesla bundan böyle yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak 2 yıl ABD karayollarına elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurulması planlanıyor 2 yıl Intel, AMD ve Nvidia'nın GPU'larına rakip 2 yıl LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı 2 yıl Toyota, strateji değiştiriyor: uzun menzilli elektrikli araçlar yolda 2 yıl General Mobile GM5 ön inceleme "Nougat'lı Fiyat/Performans Telefonu" 2 yıl Ballmer: iPhone konusunda yanıldım 2 yıl Facebook'un hedefinde Snapchat'ten sonra bu kez LinkedIn var 2 yıl Tesla’dan Almanya hamlesi: üretim kapasitesi katlanacak 2 yıl Uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’ya yeşil ışık 2 yıl Twitter, Vine’ı kapatmak yerine satıp kazanç sağlamak istiyor 2 yıl Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira 2 yıl Polaris tabanlı yeni AMD Radeon Pro (FirePro) serisi satışa çıkıyor 2 yıl Günde ortalama 671 milyon dakika cep telefonuyla konuştuk 2 yıl Yeni yakalayıcı teçhizat ile polisten kaçmak imkansız hale gelecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei durmuyor, yeni bir amiral gemisi daha geliyor Sonraki Bir kavisli telefon da Lenovo’dan 2 yıl İspanya'da veliler "Ödev zararlıdır" diyerek boykot başlattı 2 yıl Spectacles gözlüğünün patentli bir şarj sistemi var 2 yıl Corsair Spec Alpha incelemesi "Robotik Kırmızı Kasa" 2 yıl Yeni Nokia telefonun kasa görselleri sızdırıldı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf, 10 Kasım'da tanıtılacak 2 yıl Dell’in Windows 10 telefon prototipi ortaya çıktı 2 yıl Yemeksepeti’nden eğlenceli geri bildirim projesi: Suç ve Ceza 2 yıl Alınabilecek en güçlü konsol "Playstation 4 Pro" kutusundan çıkıyor 2 yıl THY daralmaya gidiyor: 22 uçuş iptal edildi, 30 uçak hangara çekildi 2 yıl Galaxy S8 Nisan ayına kaldı, Bixby için atanmış bir buton geliyor 2 yıl Lenovo 1 milyon Motorola Moto Z sattı 2 yıl Merakla beklenen yeni ÖTV düzenlemesi sızdırıldı mı? 2 yıl Audi'nin de emisyon sonuçlarında hile yaptığı söyleniyor 2 yıl Koç Holding ve Japon devi Mitsui'den önemli ortaklık 2 yıl Samsung pembe renkli bir akıllı telefon hazırlığında 2 yıl Tesla Model 3 güneşte kendini şarj edebilecek 2 yıl Turkcell, Akıllı Depo’yu lifebox ismiyle global pazara açıyor 2 yıl Japonya’da i-mode telefonlar rafa kalkıyor 2 yıl HTC Bolt haftaya geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim