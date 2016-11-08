Huawei durmuyor, yeni bir amiral gemisi daha geliyor

Henüz Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design amiral gemi modellerini tanıtmış olan Huawei, önemli bir lansmana daha hazırlanıyor. 14 Kasım için hazırlanan davetiyeler pek çok iddiayı da beraberinde getirdi.

İki İhtimal Var

Firma yeni amiral gemisi için “4 köşe ekran” şeklinde bir tanım kullanmış. Bu bakımdan Xiaomi Mi Mix ile rekabet edecek bir akıllı telefon ihtimali ortaya çıkıyor. Hatta Huawei’nin bir adım daha ileri giderek alt kısımdaki kenarı da kaldırdığı ve 4 kenarı kavisli hale getirdiği ifade ediliyor.

Dışarıdan bakıldığında çılgın bir tasarım gibi gözüken Huawei’nin yeni akıllı telefonu, donanımları nereye sığdırdı merak konusu. Farklı teknolojilerle ahize, yakınlık sensörü gibi bileşenler ekranın altına çekilebiliyor ancak ön kameradan vazgeçilmesi şart. Bu da özçekim tutkunları için hayal kırıklığı olacaktır.

Diğer bir iddia ise Huawei Mate 9 Pro adında yeni bir modelin hazırlandığı yönünde. Porsche Design versiyonu gibi Mate 9 Pro yine kavisli ekrana sahip. Farklı olarak ise tasarımı Mate 9 ile aynı çizgilere sahip. Depolama kapasitesi de 128GB seviyesine çıkıyor. Diğer özellikler yine Mate 9 modelindeki gibi. Zaten daha önce bu modele ait bazı görseller internete sızdırılmış ancak lansmanda tanıtılmayınca sürpriz olmuştu. Anlaşılan Huawei bu modeli sona sakladı.

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Yeni amiral gemi modelinin satışa hazır olduğu bilgisi de var. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon 679$. 128GB kapasite için ise 767$ fiyat isteniyor. Bu bakımdan tamamen çerçevesiz bir model ihtimali zayıflıyor.

Huawei 14 Kasım tarihinde Çin’de bir etkinlik düzenleyecek. Kaynaklar bu etkinlikte Mate 9 ve Mate 9 Porsche Design versiyonlarının ülke için sahneye çıkacağını belirtiyor. Ayrıca Mate 9 Pro modelinin de yine aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.