Hyundai 23-inç boyutundaki LED-backlit monitörünü Avrupa'da satışa sundu

Hyundai ürün gamına eklediği yeni monitörlerden T236Ld modelini Avrupa'da satışa sundu. 23-inç büyüklüğünde olan LED-backlit tabanlı monitör, ince çerçeve tasarımına ve piyano siyahı dış kaplamaya sahip. Tipi güç tüketimi 27 Watt olarak açıklanan Full HD (1920 x 1080 piksel) formundaki yeni monitör, 5ms tepki süresü sunuyor.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre parlaklık seviyesi 250 cd/m2, dinamik kontrast oranı ise 5,000,000:1 olan geniş ekran LCD monitör, EnergyStar 5.0 standartlarını da karşılamakta. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanan Hyundai T236Ld, üç yıllık garanti ve 205 Avro seviyesindeki fiyatıyla satışa sunuldu.