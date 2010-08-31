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Hyundai 23-inç boyutundaki LED-backlit monitörünü Avrupa'da satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai ürün gamına eklediği yeni monitörlerden T236Ld modelini Avrupa'da satışa sundu. 23-inç büyüklüğünde olan LED-backlit tabanlı monitör, ince çerçeve tasarımına ve piyano siyahı dış kaplamaya sahip. Tipi güç tüketimi 27 Watt olarak açıklanan Full HD (1920 x 1080 piksel) formundaki yeni monitör, 5ms tepki süresü sunuyor.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre parlaklık seviyesi 250 cd/m2, dinamik kontrast oranı ise 5,000,000:1 olan geniş ekran LCD monitör, EnergyStar 5.0 standartlarını da karşılamakta. Görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanan Hyundai T236Ld, üç yıllık garanti ve 205 Avro seviyesindeki fiyatıyla satışa sunuldu.


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MxFxOx 8 yıl
Yeni mönitör alınacaksa 120hz mönitör almak mantıklı olur. 3D Tekn. 1-2 seneye kalmaz yaygınlaşır.Mönitör basit duruyor ayrıca fiyatı yüksek.
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Batuist 9 yıl
o resimdeki monitörse neresi ince çerçeve bunun... bu konuda en iyi LG..ince çerçeve konusunda...
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the enemy 9 yıl
biraz tasarımada çalışsalar fena olmazmış



hey gidi hyundia be, Q790 ne efsane monitördü
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