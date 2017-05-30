Hyundai Kona'nın resmi teaser videosu yayınlandı

Hyundai nihayet birkaç teaser görüntü ve otomobilin casus fotoğraflarından sonra yaklaşan Kona kompakt SUV'sinin ilk resmi teaser videosunu yayınladı. Güney Koreli otomobil üreticisinin ilk kompakt SUV otomobili olacak yeni Hyundai Kona'nın 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda küresel olarak ilk kez sahneye çıkması bekleniyor.

Yeni teaser videosu, çoğu Korece olmak üzere Hyundai Kona'nın karakterini tanımlayan kelimeleri ön plana çıkarırken, Kona'nın premium bir araç olacağını belirten -üst düzey ve B-SUV gibi- birkaç İngilizce kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca otomobilin dış stili ve daha önceki casus fotoğraflarla ortaya çıkan özellikler de vurgulanıyor.

Hyundai Kona görünüş açısından şirketin premium hatchbacki Hyundai i20'yi temel alıyor. Bu nedenle ikisi arasında bazı benzerlikler olduğunu fark edeceksiniz. Otomobilin ön tarafında şirketin yeni basamaklı ızgarası ve her iki tarafta da benzersiz görünüme sahip sis lambası kümesi bulunuyor. Yontulmuş kaput ve plastik kaplı kaslı tampon, Kona'nın agresif bir duruş sergilemesini sağlarken, ince LED far kümesi de fütüristik bir görünüm kazandırmış.

Diğer premium özellikler arasında elmas kesim alaşım jantlar, entegre sinyal lambalarına sahip siyah yan aynalar, siyah tavan rayları ve çift tonlu gövde rengi bulunuyor. Arka bölümde, alt tamponun hemen üzerinde konumlandırılmış sinyal ve geri vites lambalarının yanı sıra ayrı bir unsur olarak üste yerleştirilmiş ana LED stop lambaları bulunuyor.

Yaklaşmakta olan Hyundai Kona'nın motor seçenekleri arasında 1 litre ve 1.4 litre turbo benzinli ve 1.6 litrelik bir dizel motor yer alacak. Aynı motor serisini yakınlarda Avrupa'da satılan Hyundai i30 hatchback modelinde görmüştük. Araç 5 vitesli manuel şanzıman ve otomatik vites seçenekleriyle gelecek.

https://www.youtube.com/watch?v=h4GaSjtnaME