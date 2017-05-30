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Hyundai Kona'nın resmi teaser videosu yayınlandı

Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkması beklenen Hyundai Kona'nın merak uyandıran resmi teaser videosu yayınlandı. Yeni araç Hyundai'nin ilk kompakt SUV modeli olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,7b
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21
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hyundai nihayet birkaç teaser görüntü ve otomobilin casus fotoğraflarından sonra yaklaşan Kona kompakt SUV'sinin ilk resmi teaser videosunu yayınladı. Güney Koreli otomobil üreticisinin ilk kompakt SUV otomobili olacak yeni Hyundai Kona'nın 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda küresel olarak ilk kez sahneye çıkması bekleniyor.
Yeni teaser videosu, çoğu Korece olmak üzere Hyundai Kona'nın karakterini tanımlayan kelimeleri ön plana çıkarırken, Kona'nın premium bir araç olacağını belirten -üst düzey ve B-SUV gibi- birkaç İngilizce kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca otomobilin dış stili ve daha önceki casus fotoğraflarla ortaya çıkan özellikler de vurgulanıyor.
Hyundai Kona görünüş açısından şirketin premium hatchbacki Hyundai i20'yi temel alıyor. Bu nedenle ikisi arasında bazı benzerlikler olduğunu fark edeceksiniz. Otomobilin ön tarafında şirketin yeni basamaklı ızgarası ve her iki tarafta da benzersiz görünüme sahip sis lambası kümesi bulunuyor. Yontulmuş kaput ve plastik kaplı kaslı tampon, Kona'nın agresif bir duruş sergilemesini sağlarken, ince LED far kümesi de fütüristik bir görünüm kazandırmış.
Diğer premium özellikler arasında elmas kesim alaşım jantlar, entegre sinyal lambalarına sahip siyah yan aynalar, siyah tavan rayları ve çift tonlu gövde rengi bulunuyor. Arka bölümde, alt tamponun hemen üzerinde konumlandırılmış sinyal ve geri vites lambalarının yanı sıra ayrı bir unsur olarak üste yerleştirilmiş ana LED stop lambaları bulunuyor.
Yaklaşmakta olan Hyundai Kona'nın motor seçenekleri arasında 1 litre ve 1.4 litre turbo benzinli ve 1.6 litrelik bir dizel motor yer alacak. Aynı motor serisini yakınlarda Avrupa'da satılan Hyundai i30 hatchback modelinde görmüştük. Araç 5 vitesli manuel şanzıman ve otomatik vites seçenekleriyle gelecek.

https://www.youtube.com/watch?v=h4GaSjtnaME Yorum Yaz
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auto_man 2 yıl en beğenilen
premium hatchback i20 mi?
Yanıtla +13
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yc#1 2 yıl
i20'ye premium diyen Audi A1'e ne der bilemiyorum.
Hyundai'ın tasarımcılarının da işi rahat. C4 Picasso ve Cherokee'nin farlarından esinlenip Hyundai'ın altıgen ızgarasını monte etmişler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
i20'ye premium diyen Audi A1'e ne der bilemiyorum.Hyundai'ın tasarımcılarının da işi rahat. C4 Picasso ve Cherokee'nin farlarından esinlenip Hyundai'ın alt...
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inifiesta 2 yıl
Ön far grubu Citroen C3-C4 Cactus andırıyor.
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Manchester United 2 yıl
Kısa kısa far kalmadı anasını satayım.
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kadirirdem 2 yıl
i20 and Premium ? What ?.
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AO 2 yıl
Şimdi İnternetten başka resimlerede baktımda aslında hiç fena değil özellikle kırmızı ve açık mavi iyi duruyor birde bazı resimlerde tampondaki çirkin çıkıntılar yok oralar düz hangisi gerçek anlamadım.
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kesbi 2 yıl
İğrençlikte sınır tanımıyor hyundai. Önce i30u murdar ettiler şimdide bu.
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Exterminio 2 yıl kesbi
kesbi

İğrençlikte sınır tanımıyor hyundai. Önce i30u murdar ettiler şimdide bu.

Sebebi basit, yerli araç kaygısıyla ve zoraki olarak kurulmuş bir firmadan bahsediyoruz. Uzun yıllar boyu, Güney Kore'de yabancı firmaların araçlarının taklitlerini satarak büyüdüler. E durum böyle olunca biz de markanın kendine kimlik uydurma çalışmalarını izliyoruz.

Yanlış anlaşılmasın Hyundai'yi severim. Ama karakterini bulamamış bir marka derim
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shifisitert 2 yıl
cactuse mokkay rakıp sanırım
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
berbart
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Kerim5100 2 yıl
Cherokee sahipleri bunu beğendi :D
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yc#1 2 yıl
i20'ye premium diyen Audi A1'e ne der bilemiyorum.
Hyundai'ın tasarımcılarının da işi rahat. C4 Picasso ve Cherokee'nin farlarından esinlenip Hyundai'ın altıgen ızgarasını monte etmişler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lojistisyen 2 yıl
Ön taraf citroen.
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kerotobil 2 yıl
İ30 un c sütunlarını 10 santim uzat...mission complete
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