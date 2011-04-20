Hyundai LED backlit tabanlı üç yeni monitör hazırladı

Hyundai monitör ailesini yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Güney Kore merkezli firma, Q Serisi altında hazırladığı farklı boyutlardaki üç yeni modelini Avrupa'da kullanıma sunuyor. 18.5-inç boyutundaki Q96Ld, 21.5-inç boyutundaki Q226Lh ve 23.6-inç boyutundaki Q246Lh modellerin tamamı LED backlit teknolojisini kullanıyor ve ince profilli tasarımı baz alıyorlar. Piyano Siyahı dış kaplamaya sahip olan yeni monitörlerin teknik özelliklerine baktığımızda ise tepki süresinin 5ms, dinamik karşıtlık oranını 10,000,000, en yüksek parlaklık seviyesinin 250 cd/m2 ve yatay/dikey görüş açısının 170/160 derece olduğunu görüyoruz.

Üzerlerinde 1.5 Watt kapasiteli iki hoparlör bulunan yeni monitörllerde görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine yer verilirken, 23.6-inç boyutundaki Q246LH modelinde ayrıca HDMI portu da bulunuyor. Çok sayıda ortak özelliğe sahip Q Serisi yeni monitörller arasıdaki belirleyici farkı ise desteklenen çözünürlük seviyesi belirliyor. 18.5-inç boyutundaki Q96LH modeli 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü desteklerken, 21.5-inç boyutundaki Q226Lh ve Q246Lh modelleri ise 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar. Hyundai tarafından üç yıllık garanti ile sunulan yeni modellerin fiyatları ise modeline göre sırasıyla 125 Avro, 169 Avro ve 235 Avro olarak açıklandı.