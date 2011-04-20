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Hyundai LED backlit tabanlı üç yeni monitör hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,3b
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai monitör ailesini yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Güney Kore merkezli firma, Q Serisi altında hazırladığı farklı boyutlardaki üç yeni modelini Avrupa'da kullanıma sunuyor. 18.5-inç boyutundaki Q96Ld, 21.5-inç boyutundaki Q226Lh ve 23.6-inç boyutundaki Q246Lh modellerin tamamı LED backlit teknolojisini kullanıyor ve ince profilli tasarımı baz alıyorlar. Piyano Siyahı dış kaplamaya sahip olan yeni monitörlerin teknik özelliklerine baktığımızda ise tepki süresinin 5ms, dinamik karşıtlık oranını 10,000,000, en yüksek parlaklık seviyesinin 250 cd/m2 ve yatay/dikey görüş açısının 170/160 derece olduğunu görüyoruz.

Üzerlerinde 1.5 Watt kapasiteli iki hoparlör bulunan yeni monitörllerde görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerine yer verilirken, 23.6-inç boyutundaki Q246LH modelinde ayrıca HDMI portu da bulunuyor. Çok sayıda ortak özelliğe sahip Q Serisi yeni monitörller arasıdaki belirleyici farkı ise desteklenen çözünürlük seviyesi belirliyor. 18.5-inç boyutundaki Q96LH modeli 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü desteklerken, 21.5-inç boyutundaki Q226Lh ve Q246Lh modelleri ise 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar. Hyundai tarafından üç yıllık garanti ile sunulan yeni modellerin fiyatları ise modeline göre sırasıyla 125 Avro, 169 Avro ve 235 Avro olarak açıklandı.


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emre_x 8 yıl
18,5-inç 125 avro - 350 TL / 21,5-inç 169 avro - 450 TL / 23,6 235 avro - 610 TL
19-inç Samsung SynvMaster 997MB zamanında 150 TL'ye aldım max çözünürlük 2045 x 1536 elbette görüntü kalitesinde lcd ekranla karşılaştırılamaz ama çözünürlüğe bak. Bilgisayarların ilk zamanlarına dönüyoruz 100 - 150 liraya iyi bir monitör alabilirken şimdi 200 TL'ye oda en düşük kaliteye sahip bir monitörü anca alabiliyoruz.
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