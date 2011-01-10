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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai araç-içi kablosuz iletişim platformu Blue Link'i tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai araç-içi kablosuz iletişim platformu Blue Link'i tanıttı
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Güney Kore merkezli lider otomobil üreticisi Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Blue Link adını verdiği yeni nesil kablosuz iletişim platformunu (telematik) duyurdu. Hyundai'nin yeni sistemi, kullanıldığı otomobillerde gelişmiş araç-içi elektronik fonksiyonlar sunuyor ki bunların başında sesle aktive edilebilen web tarayıcısı, sms ve elektronik posta geliyor.

Platforma bağlı Eco-Coach sistemi ile sürücünün yol boyunca çevreci bir sürüş izlemesine yardımcı olan sistem, sesli navigasyon, restoran bulucu, uzaktan ateşleme-kontak fonksiyonu ve aracın konumunu sosyal ağlarda paylaşma ile birlikte ebeveynlere, çocuklarının kullandığı aracın ne kadar uzakta olduğunu ve hangi hızda seyrettiği bilgisini de verebiliyor.

Hyundai, Blue Link teknolojisini Sonata ve Veloster modelleriyle birlikte ilk olarak Amerika'da, takip eden süreçte ise diğer pazarlarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Hyundai araç-içi kablosuz iletişim platformu Blue Link'i tanıttı
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Hyundai araç-içi kablosuz iletişim platformu Blue Link'i tanıttı
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Blue Link teknolojisi ilk olarak 2011 model Sonata ve Veloster modellerinde kullanılacak

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DH Misafiri 8 yıl
Radyolarda "biz bazı firmalar gibi sizleri servise geri çağırmıyoruz...."
diye reklam yapıp Toyota dan iyi olduklarını idda ettiler.bende gaza gelip
i20 aldım ve tabiiki hayal kırıklığı.bence hyundai gerçekten de şanzıman yapamıyor ve en önemlisi malının arkasında durmuyor.
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sfzb67 8 yıl

DH Misafiri

Radyolarda "biz bazı firmalar gibi sizleri servise geri çağırmıyoruz...."

diye reklam yapıp Toyota dan iyi olduklarını idda ettiler.bende gaza gelip

i20 aldım ve tabiiki hayal kırıklığı.bence hyundai gerçekten de şanzıman yapamıyor ve en önemlisi malının arkasında durmuyor.




İlk defa i20 alıpta hayal kırıklığına uğradım diyen birine rastladım...
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KURSAD. 8 yıl
İ serisiyle Hyundai kendini yeniledi bambaaska bir marka oldu diyebilirim.ve işte devamını getiriyor.. Aslında bütün markalr artık kaliteyi standart haline getirdi sadece hyundai'e özel değil ..
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sfzb67 8 yıl
Hyundai artık kendisini aştı,yeni teknolojilerde bir çok otomobil üreticisinin de önüne geçti.
Yakın zamanda daha güzel örnekler bizleri bekliyor...
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chn joshcyoon 8 yıl
keske simdiki araclarda da olsa bu sistem.hyundai son zamanlarda guzel ve kaliteli araclar yapmaya basladi.ozellikle ix serisi ile atak yapti.
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supercharge 8 yıl
Hyundai ilk önce adam gibi şanzuman yapmayı öğrensin sonra bu teknolojilere bakar.Hyundai accent eram var daha geri vitese geçmiyor.üstelik vites değiştirmek ölüm.Taş gibi vitesler. lak luk sanki vites değill levye :))
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Ultio 8 yıl

supercharge

Hyundai ilk önce adam gibi şanzuman yapmayı öğrensin sonra bu teknolojilere bakar.Hyundai accent eram var daha geri vitese geçmiyor.üstelik vites değiştirmek ölüm.Taş gibi vitesler. lak luk sanki vites değill levye :))

accent admire aynı sorun bendede var...

geri vites sorunlu arada geçmiyor. 3-5 e atıyorum öyle geçiriyorum...


ama bu sistem çok hoşuma gittii açıkçası.
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Akarsu. 8 yıl

supercharge

Hyundai ilk önce adam gibi şanzuman yapmayı öğrensin sonra bu teknolojilere bakar.Hyundai accent eram var daha geri vitese geçmiyor.üstelik vites değiştirmek ölüm.Taş gibi vitesler. lak luk sanki vites değill levye :))


Ne kadar ekmek o kadar köfte :)
Türk tüketicisi ne zaman 3. dünya ülkesi mantığından çıkarsa era gibi getz gibi alt yapısı 10-15 yıllık araçlar artık Türkiye'de satılmaz. i30 var i20 var ama satmıyor. Yakıt, trafik sigortası, kasko, vergiden kısamayan tüketici araçtan kısıyor. Yoksa ix35'in vitesleri geçiyor
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muzo86 8 yıl

supercharge

Hyundai ilk önce adam gibi şanzuman yapmayı öğrensin sonra bu teknolojilere bakar.Hyundai accent eram var daha geri vitese geçmiyor.üstelik vites değiştirmek ölüm.Taş gibi vitesler. lak luk sanki vites değill levye :))



bende de era var bu güne kadar (bir yıldır kullanıyorum) hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım, bilakis vites geçişleri o kadar tatlıki. sanırım sizin aracınızda bir sorun var.

ayrıca şunuda belirteyim1. vites hareket vitesidir. araç iyice durmadan birinci vitese geçiremezsiniz.
yine geri vitesi ise araç tam olarak durmadan geri vitesine geçiremezsiniz.
bu sistem tüm araçlarda böyledir.. şayet öyle olmasaydı dişlileri sıyırabilisiniz.
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