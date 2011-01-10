Hyundai araç-içi kablosuz iletişim platformu Blue Link'i tanıttı

Güney Kore merkezli lider otomobil üreticisi Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Blue Link adını verdiği yeni nesil kablosuz iletişim platformunu (telematik) duyurdu. Hyundai'nin yeni sistemi, kullanıldığı otomobillerde gelişmiş araç-içi elektronik fonksiyonlar sunuyor ki bunların başında sesle aktive edilebilen web tarayıcısı, sms ve elektronik posta geliyor.
Platforma bağlı Eco-Coach sistemi ile sürücünün yol boyunca çevreci bir sürüş izlemesine yardımcı olan sistem, sesli navigasyon, restoran bulucu, uzaktan ateşleme-kontak fonksiyonu ve aracın konumunu sosyal ağlarda paylaşma ile birlikte ebeveynlere, çocuklarının kullandığı aracın ne kadar uzakta olduğunu ve hangi hızda seyrettiği bilgisini de verebiliyor.
Hyundai, Blue Link teknolojisini Sonata ve Veloster modelleriyle birlikte ilk olarak Amerika'da, takip eden süreçte ise diğer pazarlarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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diye reklam yapıp Toyota dan iyi olduklarını idda ettiler.bende gaza gelip
i20 aldım ve tabiiki hayal kırıklığı.bence hyundai gerçekten de şanzıman yapamıyor ve en önemlisi malının arkasında durmuyor.
İlk defa i20 alıpta hayal kırıklığına uğradım diyen birine rastladım...
Yakın zamanda daha güzel örnekler bizleri bekliyor...
accent admire aynı sorun bendede var...
geri vites sorunlu arada geçmiyor. 3-5 e atıyorum öyle geçiriyorum...
ama bu sistem çok hoşuma gittii açıkçası.
Ne kadar ekmek o kadar köfte :)
Türk tüketicisi ne zaman 3. dünya ülkesi mantığından çıkarsa era gibi getz gibi alt yapısı 10-15 yıllık araçlar artık Türkiye'de satılmaz. i30 var i20 var ama satmıyor. Yakıt, trafik sigortası, kasko, vergiden kısamayan tüketici araçtan kısıyor. Yoksa ix35'in vitesleri geçiyor
bende de era var bu güne kadar (bir yıldır kullanıyorum) hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım, bilakis vites geçişleri o kadar tatlıki. sanırım sizin aracınızda bir sorun var.
ayrıca şunuda belirteyim1. vites hareket vitesidir. araç iyice durmadan birinci vitese geçiremezsiniz.
yine geri vitesi ise araç tam olarak durmadan geri vitesine geçiremezsiniz.
bu sistem tüm araçlarda böyledir.. şayet öyle olmasaydı dişlileri sıyırabilisiniz.