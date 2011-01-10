Hyundai araç-içi kablosuz iletişim platformu Blue Link'i tanıttı

Güney Kore merkezli lider otomobil üreticisi Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de, Blue Link adını verdiği yeni nesil kablosuz iletişim platformunu (telematik) duyurdu. Hyundai'nin yeni sistemi, kullanıldığı otomobillerde gelişmiş araç-içi elektronik fonksiyonlar sunuyor ki bunların başında sesle aktive edilebilen web tarayıcısı, sms ve elektronik posta geliyor.

Platforma bağlı Eco-Coach sistemi ile sürücünün yol boyunca çevreci bir sürüş izlemesine yardımcı olan sistem, sesli navigasyon, restoran bulucu, uzaktan ateşleme-kontak fonksiyonu ve aracın konumunu sosyal ağlarda paylaşma ile birlikte ebeveynlere, çocuklarının kullandığı aracın ne kadar uzakta olduğunu ve hangi hızda seyrettiği bilgisini de verebiliyor.

Hyundai, Blue Link teknolojisini Sonata ve Veloster modelleriyle birlikte ilk olarak Amerika'da, takip eden süreçte ise diğer pazarlarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Blue Link teknolojisi ilk olarak 2011 model Sonata ve Veloster modellerinde kullanılacak