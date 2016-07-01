Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı

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Norveç’ten yola çıkan Hyundai ix35 FCEV, İtalya’ya kadar olan yolculuğunda sadece hidrojen istasyonlarında dolum yaptı ve limitler dahilinde 170 km/s hıza ulaştı. Bu hız, hidrojen yakıtlı bir otomobilin ulaşabildiği rekor düzeyde bir değer demek.

Norveç’in Bergen şehrinden yola çıkan Hyundai ix35 Fuel Cell Hidrojen Yakıt Hücreli araçlar, toplam 2.500 km yol katederek İtalya’nın Bolzano kentine ulaştı. Beş ülkeyi sadece beş günde geçen araçlar, bu yolculuk sırasında sadece halka açık resmi hidrojen istasyonlarında dolum yaptı. Hyundai ix35 Fuel Cell, bazı bölümlerinde hız limitinin bulunmadığı Almanya otobanlarında maksimum olarak 170 km/s hıza ulaştı.

Gelişmiş teknolojiyle üretilen ix35 Fuel Cell, sadece hidrojen ile çalışıyor. Yakıt hücreleri bu hidrojeni elektriğe dönüştürerek aracın hareket etmesini sağlıyor. Bu işlem sonucunda hidrojen ile oksijenin tepkimeye girmesi nedeniyle sadece su açığa çıkarak çevreye hiç zarar verilmiyor. Hyundai ix35 Fuel Cell, aslında sürüş özellikleri ve performans bakımından standart 1.6 litrelik atmosferik bir motor ile aynı tadı sunuyor. Ancak günümüzdeki elektrikli araçlardan daha verimli bir yapıya sahip. Hidrojen dolumu, benzinli araç yakıt dolumu gibi birkaç dakika süren ix35 Fuel Cell, 0’dan 100 km/s hıza 12,5 saniyede ulaşıyor ve maksimum 170 km/s hıza çıkabiliyor. ix35 FCEV, arada başka bir doluma gerek duyulmaksızın 600 km’ye kadar yol yapabiliyor.

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Avrupa’nın 12 ülkesinde, 300’den fazla Hyundai ix35 FCEV yollarda dolaşıyor. Bu bağlamda, satışları ve çevreye karşı duyarlılığı artırmak adına Avrupa’da 2023 yılına kadar 400’den fazla yakıt istasyonu açılması planlanıyor. Ayrıca yaklaşık Amerika’da da 100’den fazla ix35 FCEV ve 50 kadar hidrojen yakıt istasyonu bulunuyor.