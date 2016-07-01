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Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı

Dünyanın hidrojen yakıt hücreli ilk seri üretim aracını üreten Hyundai, ix35 Fuel Cell ile en yüksek hıza ve uzun bir menzile ulaştı. İşte bu ilgi çekici testin detayları ve araca dair bilgiler:
2 yıl
6,4b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı
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Norveç’ten yola çıkan Hyundai ix35 FCEV, İtalya’ya kadar olan yolculuğunda sadece hidrojen istasyonlarında dolum yaptı ve limitler dahilinde 170 km/s hıza ulaştı. Bu hız, hidrojen yakıtlı bir otomobilin ulaşabildiği rekor düzeyde bir değer demek.

Norveç’in Bergen şehrinden yola çıkan Hyundai ix35 Fuel Cell Hidrojen Yakıt Hücreli araçlar, toplam 2.500 km yol katederek İtalya’nın Bolzano kentine ulaştı. Beş ülkeyi sadece beş günde geçen araçlar, bu yolculuk sırasında sadece halka açık resmi hidrojen istasyonlarında dolum yaptı. Hyundai ix35 Fuel Cell, bazı bölümlerinde hız limitinin bulunmadığı Almanya otobanlarında maksimum olarak 170 km/s hıza ulaştı.

Gelişmiş teknolojiyle üretilen ix35 Fuel Cell, sadece hidrojen ile çalışıyor. Yakıt hücreleri bu hidrojeni elektriğe dönüştürerek aracın hareket etmesini sağlıyor. Bu işlem sonucunda hidrojen ile oksijenin tepkimeye girmesi nedeniyle sadece su açığa çıkarak çevreye hiç zarar verilmiyor. Hyundai ix35 Fuel Cell, aslında sürüş özellikleri ve performans bakımından standart 1.6 litrelik atmosferik bir motor ile aynı tadı sunuyor. Ancak günümüzdeki elektrikli araçlardan daha verimli bir yapıya sahip. Hidrojen dolumu, benzinli araç yakıt dolumu gibi birkaç dakika süren ix35 Fuel Cell, 0’dan 100 km/s hıza 12,5 saniyede ulaşıyor ve maksimum 170 km/s hıza çıkabiliyor. ix35 FCEV, arada başka bir doluma gerek duyulmaksızın 600 km’ye kadar yol yapabiliyor.

Hyundai ix35 FUEL CELL, rekor bir hıza ve menzile ulaştı
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Avrupa’nın 12 ülkesinde, 300’den fazla Hyundai ix35 FCEV yollarda dolaşıyor. Bu bağlamda, satışları ve çevreye karşı duyarlılığı artırmak adına Avrupa’da 2023 yılına kadar 400’den fazla yakıt istasyonu açılması planlanıyor. Ayrıca yaklaşık Amerika’da da 100’den fazla ix35 FCEV ve 50 kadar hidrojen yakıt istasyonu bulunuyor.


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ozgurkimil 2 yıl
bu araçlar çevreci ancak bildiğim kadarıyla yakıtı benzin ve dizele göre daha pahalı. belki ilerde benzin ve mazotlu araçlara kısıtlama getirilirse ciddi bir pazar payı kapabilir.
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carreragt339 2 yıl
oh be ne güzel işte bu :D ne öyle şarj istasyonunda bekleyecem yarım saat telefon şarj eder gibi.. bide bunu normal benzin yerine enjekte edebilseler tam olacak :D hidrojen teknolojisi depolama zorluğu (ağırlığı değil) haricinde pillerden her alanda daha iyi bir teknoloji. esas güzel olan yapabilirlerse içten yanmalı hidrojenli motor olacak. hem çevreci hemde benzinli motorların ruhunu kaybetmemiş olcak.
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kadirirdem 2 yıl
menzili iyiymiş...
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homebird 2 yıl
Hidrojen atomları çok çok küçük olduğu için, depolanması oldukça zor bir madde. Aynı zamanda öz kütlesi çok hafif bir element. Bu nedenle, yüksek basınç ile depolanması zorunlu . Deponun özel bir alaşımla ve atomları sızdırmayacak bir kalınlıkta yapılması ve basınca dayanıklı olması gerekiyor. Hidrojen yakıt teknolojisinin depolama, depolamaya bağlı maliyet ve ağırlık faktörleri ile güvenlik zafiyetleri mevcut. Teknoloji geliştikçe handikaplarının azalıp, batarya teknolojisinin önüne geçeceğini düşünüyorum.
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fuckulteli 2 yıl
Hidrojeni elektriğe çeviriyorsa elektrik motoruyla hareketini sağlıyor, peki niye elektrikli araçlar gibi bir ivmelenme performansı sunamıyor?
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umut_baris 2 yıl fuckulteli
fuckulteli

Hidrojeni elektriğe çeviriyorsa elektrik motoruyla hareketini sağlıyor, peki niye elektrikli araçlar gibi bir ivmelenme performansı sunamıyor?

Anlık dönüşüm yaptığı için olabilir. Elektrikli araçlar pillerinden doğruca birikmiş yükü emebiliyorken bu tip dönüşümlerde bu mümkün değil. Çünkü yakıt hücresi elektriği o anda üretiyor.
Yanıtla +1
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BekirHan 2 yıl
St Batuhan
Yakıt dolumunun hızı dışında bu araçların bir esprisini göremiyorum. Özellikle Tesla, evet bu habere de ilişmesi lazım, sunduğu menzil ve hızlanma, maximum hız ve otonom sürüş özellikleri gibi olaylarla (son yaşanan talihsiz kazayı düşünürsek yeri ayrı) elektrikli araçlar için daha iyi bir sonuç var.

Aslında hidrojenin depolama zorluğu haricinde bu teknolojide güzel şeyler vaadediyor. Gerçek anlamda sadece H2= veriyor olmasaı doğaya iyi birşey. Tabii maliyetler biraz yüksek şu an için.
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St Batuhan 2 yıl
Yakıt dolumunun hızı dışında bu araçların bir esprisini göremiyorum. Özellikle Tesla, evet bu habere de ilişmesi lazım, sunduğu menzil ve hızlanma, maximum hız ve otonom sürüş özellikleri gibi olaylarla (son yaşanan talihsiz kazayı düşünürsek yeri ayrı) elektrikli araçlar için daha iyi bir sonuç var.
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A.F.Y.D 2 yıl
Yakıt dışında pek bir özelliği yok.
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Aslanhan. 2 yıl
600km menzil süper, km başına yakıt maliyeti ne kadar acaba.
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