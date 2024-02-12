Shell, Kaliforniya'daki hidrojen istasyonlarını kapatıyor

Shell, yakın zamana kadar Hidrojen Yakıt Pili Ortaklığı (H2FCP) uyarınca Kaliforniya'daki toplam 55 perakende hidrojen istasyonundan 7'sini işletiyordu. Hidrojen yakıt hücreli araç sahiplerinin hala araçlarını doldurma imkanı olsa da enerji sektörünün büyük oyuncularından birinin bu kararı alması hidrojenli araçlar için kötü bir haber.
Shell Hydrogen Başkan Yardımcısı Andrew Beard, istasyonların kapatılma nedenini, hidrojen tedariğindeki zorluklar ve diğer dış pazar faktörleri olarak açıkladı.
ABD'de faaliyet gösteren hidrojen istasyonlarının, hidrojen temin sıkıntılarının yanı sıra, güvenlik sorunları ve sık yaşanan arızalar nedeniyle tam kapasiteyle faaliyet gösteremediği belirtiliyor. Bunun dışında hidrojen yakıt hücreli araçlara yönelik talebin çok düşük olması, hidrojenin pahalı olması, istasyon kurmanın ve işletmenin maliyetli olması gibi sebepler de hidrojenli araç pazarının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini arttırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.