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    Anlık Bildirim

    Shell, Kaliforniya'daki hidrojen istasyonlarını kapatıyor

    Shell, Kaliforniya'da faaliyet gösteren 7 hidrojen istasyonunu kapatacağını açıkladı. Şirketin bu kararı, hidrojenle çalışan otomobil pazarı için büyük bir darbe anlamına geliyor.
    Shell, Kaliforniya'daki hidrojen istasyonlarını kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Shell, Kaliforniya'da faaliyet gösteren 7 hidrojen istasyonunu kapatacağını açıkladı. ABD'de hidrojenini en yaygın bulunabildiği eyaletlerin başında gelen Kaliforniya'da şirketin bu kararı alması, hidrojenle çalışan otomobil pazarı için büyük bir darbe anlamına geliyor.

    Shell, yakın zamana kadar Hidrojen Yakıt Pili Ortaklığı (H2FCP) uyarınca Kaliforniya'daki toplam 55 perakende hidrojen istasyonundan 7'sini işletiyordu. Hidrojen yakıt hücreli araç sahiplerinin hala araçlarını doldurma imkanı olsa da enerji sektörünün büyük oyuncularından birinin bu kararı alması hidrojenli araçlar için kötü bir haber.

    Shell Hydrogen Başkan Yardımcısı Andrew Beard, istasyonların kapatılma nedenini, hidrojen tedariğindeki zorluklar ve diğer dış pazar faktörleri olarak açıkladı.

    ABD'de faaliyet gösteren hidrojen istasyonlarının, hidrojen temin sıkıntılarının yanı sıra, güvenlik sorunları ve sık yaşanan arızalar nedeniyle tam kapasiteyle faaliyet gösteremediği belirtiliyor. Bunun dışında hidrojen yakıt hücreli araçlara yönelik talebin çok düşük olması, hidrojenin pahalı olması, istasyon kurmanın ve işletmenin maliyetli olması gibi sebepler de hidrojenli araç pazarının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini arttırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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