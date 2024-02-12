Shell, Kaliforniya'daki hidrojen istasyonlarını kapatıyor

Tam Boyutta Gör Shell, Kaliforniya'da faaliyet gösteren 7 hidrojen istasyonunu kapatacağını açıkladı. ABD'de hidrojenini en yaygın bulunabildiği eyaletlerin başında gelen Kaliforniya'da şirketin bu kararı alması, hidrojenle çalışan otomobil pazarı için büyük bir darbe anlamına geliyor.

Shell, yakın zamana kadar Hidrojen Yakıt Pili Ortaklığı (H2FCP) uyarınca Kaliforniya'daki toplam 55 perakende hidrojen istasyonundan 7'sini işletiyordu. Hidrojen yakıt hücreli araç sahiplerinin hala araçlarını doldurma imkanı olsa da enerji sektörünün büyük oyuncularından birinin bu kararı alması hidrojenli araçlar için kötü bir haber.

Shell Hydrogen Başkan Yardımcısı Andrew Beard, istasyonların kapatılma nedenini, hidrojen tedariğindeki zorluklar ve diğer dış pazar faktörleri olarak açıkladı.

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ABD'de faaliyet gösteren hidrojen istasyonlarının, hidrojen temin sıkıntılarının yanı sıra, güvenlik sorunları ve sık yaşanan arızalar nedeniyle tam kapasiteyle faaliyet gösteremediği belirtiliyor. Bunun dışında hidrojen yakıt hücreli araçlara yönelik talebin çok düşük olması, hidrojenin pahalı olması, istasyon kurmanın ve işletmenin maliyetli olması gibi sebepler de hidrojenli araç pazarının geleceğiyle ilgili soru işaretlerini arttırıyor.

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