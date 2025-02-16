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    Toyota, üçüncü nesil hidrojen yakıt hücresi sistemini tanıttı: Daha verimli ve dayanıklı

    Toyota, hidrojenle çalışan aktarma organları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Japon üretici, daha küçük, daha dayanıklı ve daha verimli üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini tanıttı.
    Toyota, üçüncü nesil hidrojen yakıt hücresi sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Toyota geçen yıl küresel olarak toplam 1.778 adet hidrojen yakıt hücreli elektrikli araç sattı. Daha da kötüsü, şirketin geçen yılki hidrojenli ara. satışları 2023'e %55,8 oranında düştü. Ancak Japon üretici, hidrojenle çalışan aktarma organları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini tanıttı.

    Daha küçük, daha dayanıklı ve daha verimli

    Toyota, üçüncü nesil yakıt hücresi sisteminin selefinden daha küçük, daha hafif, daha dayanıklı ve daha verimli olduğunu söylüyor. Şirkete göre, yeni sistem önceki nesilden iki kat daha dayanıklı ve dizel motorlar kadar uzun ömürlü. Toyota ayrıca, yeni sistemle donatılan araçların öncekinden %20 daha fazla menzil sunabileceğini belirtiyor. Son olarak şirket, hücre tasarımı ve üretim süreçlerindeki yenilikler sayesinde üçüncü nesil yakıt hücresi üretiminin çok daha ucuz olduğunu iddia ediyor.

    Hidrojen yakıt hücreli otomobillerin düşük satışlarına rağmen, Toyota'nın ticari araçlarda bol miktarda hidrojen uygulaması olduğunu belirtmekte fayda var. Şirket bugüne kadar yakıt hücresi sisteminin, sabit jeneratör, tren ve otobüs gibi 2700 araçta kullanıldğını belirtiyor. Hidrojen, içten yanmalı motorların ve elektrikli araçların uygulanabilir olmadığı kullanım alanları için uygun bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

    Toyota, son nesil hidrojen yakıt hücresi sisteminin önümüzdeki hafta Tokyo'daki Uluslararası Hidrojen ve Yakıt Hücresi Fuarı'nda tanıtılacağını söyledi. İlk ticari uygulamaların ise 2026 yılında başlaması hedefleniyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/750736/toyota-3rd-generation-hydrogen-fuel-cell/ https://global.toyota/en/newsroom/corporate/42218558.html
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    TheJudgé 5 saat önce

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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