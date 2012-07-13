Hyundai'den 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı üç yeni Android tablet

Hyundai, Android tablet alanındaki girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Hi-Tech.mail.ru cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre firma bu yıl için 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı olmak üzere üç yeni Android tabletini piyasaya sürme planları yapıyor. Şimdi yeni tabletlerin teknik detaylarına hep beraber kısaca biz göz gezdirelim.



Hyundai HT-7B, Samsung tarafından hazırlanan 1 GHz saat hızında çalışan işlemci (işlemci türü belirtilmemiş), 1 GB RAM, 8 GB dahili flash bellek, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 4000 mAh'lik batarya, Wi-Fi bağlantısı, GPS, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2.0 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera gibi teknik özelliklerle donatılmış. Tabletin fiyatının 180$ civarında olması bekleniyor. Eğer 3G desteğini ve Navitel'in navigasyon yazılımını arzu ederseniz tabletin fiyatı 207$'a çıkıyor.

Hyundai HT-9B, 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, Mali-400 grafik birimi, 1 GB RAM, 16 GB dahili flash bellek, 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS panelli dokunmatik ekran, 5600 mAh'lik batarya, Wi-Fi bağlantısı, GPS, Bluetooth, HDMI portu, USB 2.0 girişi, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2.0 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafta görünen klavye opsiyonel olarak satılıyor. Tabletin fiyatının 270$'dan başlayacağı dile getiriliyor.

Tabletlerden sonuncusu olan Hyundai HT-10B, 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, Mali-400 grafik birimi, 1 GB RAM, 16 GB dahili flash bellek, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5600 mAh'lik batarya, Wi-Fi bağlantısı, 3G desteği, GPS, Bluetooth, HDMI portu, USB 2.0 girişi, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 2.0 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile gelecek. HT-10B'nin fiyatı ise 311$ olacak.



Hyundai bu yıl Rusya'da 200.000 Android tablet satmayı hedefliyor.

