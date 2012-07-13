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Hyundai'den 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı üç yeni Android tablet

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Hyundai, Android tablet alanındaki girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Hi-Tech.mail.ru cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre firma bu yıl için 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı olmak üzere üç yeni Android tabletini piyasaya sürme planları yapıyor. Şimdi yeni tabletlerin teknik detaylarına hep beraber kısaca biz göz gezdirelim.
Hyundai'den 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı üç yeni Android tablet
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Hyundai HT-7B, Samsung tarafından hazırlanan 1 GHz saat hızında çalışan işlemci (işlemci türü belirtilmemiş), 1 GB RAM, 8 GB dahili flash bellek, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 4000 mAh'lik batarya, Wi-Fi bağlantısı, GPS, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2.0 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera gibi teknik özelliklerle donatılmış. Tabletin fiyatının 180$ civarında olması bekleniyor. Eğer 3G desteğini ve Navitel'in navigasyon yazılımını arzu ederseniz tabletin fiyatı 207$'a çıkıyor.
Hyundai'den 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı üç yeni Android tablet
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Hyundai HT-9B, 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, Mali-400 grafik birimi, 1 GB RAM, 16 GB dahili flash bellek, 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS panelli dokunmatik ekran, 5600 mAh'lik batarya, Wi-Fi bağlantısı, GPS, Bluetooth, HDMI portu, USB 2.0 girişi, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 2.0 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafta görünen klavye opsiyonel olarak satılıyor. Tabletin fiyatının 270$'dan başlayacağı dile getiriliyor.
Hyundai'den 7-inç, 9.7-inç ve 10.1-inç ekranlı üç yeni Android tablet
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Tabletlerden sonuncusu olan Hyundai HT-10B, 1.2 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, Mali-400 grafik birimi, 1 GB RAM, 16 GB dahili flash bellek, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 5600 mAh'lik batarya, Wi-Fi bağlantısı, 3G desteği, GPS, Bluetooth, HDMI portu, USB 2.0 girişi, 0.3 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 2.0 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile gelecek. HT-10B'nin fiyatı ise 311$ olacak.
Hyundai bu yıl Rusya'da 200.000 Android tablet satmayı hedefliyor.

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dirty_dancer 7 yıl
hyundai araba markası değilmi yahu ?
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armanatilgan 7 yıl
simaros
nedense nexus 7 den sonra bir tek ipad mini ilgimi çekiyor

Olmayan şey ilginimi çekiyor?
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apollonx 7 yıl
Cortex A8 işlemcili yeni tableti hangi kafayla çıkartıyorlar bunlar anlamak güç.
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simaros 7 yıl
nedense nexus 7 den sonra bir tek ipad mini ilgimi çekiyor
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armanatilgan 7 yıl
cCc Nexus 7 cCc
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