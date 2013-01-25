Hyundai'den Exynos 4 Quad işlemcili bütçe dostu Android tablet: T7

Asus ile Google işbirliğiyle hazırlanan Nexus 7, 200$ altı tabletlerde rekabet fitilini tek başına ateşlemeyi başarmıştı. Şimdi ise Hyundai, kısa bir süre önce üzerindeki örtüleri kaldırdığı T7 modeliyle ''Yarışta ben de varım'' diyor.



Çevrimiçi satış sitelerinden PandaWill'de 165.99$'dan satışına başlanan T7'ye, 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformu, dört çekirdekli ARM Mali-400MP4 grafik işlem birimi ve 1 GB DDR3 RAM hayat veriyor. 196 mm uzunluğunda, 118 mm genişliğinde, 10.9 mm kalınlığında ve 303 gram ağırlığında tasarlanan T7, ilk bakışta Samsung Galaxy S III'ün ebatları büyütülmüş bir modelini akıllara getirmiyor değil.





Mobil işletim sistemi olarak Android'in 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' sürümünün tercih edildiği T7, 7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı ve 8 GB'lık ROM'u beraberinde getiriyor. Tabletin kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.



USB arabirimli 3G modemlere destek veren tabletin ön yüzüne görüntülü ve sesli iletişim için 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise anı yakalamak için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş durumda. Ana kameranın LED flaşı da mevcut. Son olarak tabletin 3300 mAh kapasiteli bataryası 5 saate varan kullanım süresi vadediyor.



http://blog.gsmarena.com/hyundai-t7-android-tablet-packs-galaxy-s-iii-chipset-7-wxga-ips-screen-for-166/