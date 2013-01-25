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Hyundai'den Exynos 4 Quad işlemcili bütçe dostu Android tablet: T7

6 yıl
1,2b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Hyundai'den Exynos 4 Quad işlemcili bütçe dostu Android tablet: T7
Asus ile Google işbirliğiyle hazırlanan Nexus 7, 200$ altı tabletlerde rekabet fitilini tek başına ateşlemeyi başarmıştı. Şimdi ise Hyundai, kısa bir süre önce üzerindeki örtüleri kaldırdığı T7 modeliyle ''Yarışta ben de varım'' diyor.
Çevrimiçi satış sitelerinden PandaWill'de 165.99$'dan satışına başlanan T7'ye, 32 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformu, dört çekirdekli ARM Mali-400MP4 grafik işlem birimi ve 1 GB DDR3 RAM hayat veriyor. 196 mm uzunluğunda, 118 mm genişliğinde, 10.9 mm kalınlığında ve 303 gram ağırlığında tasarlanan T7, ilk bakışta Samsung Galaxy S III'ün ebatları büyütülmüş bir modelini akıllara getirmiyor değil. 

Mobil işletim sistemi olarak Android'in 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' sürümünün tercih edildiği T7, 7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı ve 8 GB'lık ROM'u beraberinde getiriyor. Tabletin kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.
USB arabirimli 3G modemlere destek veren tabletin ön yüzüne görüntülü ve sesli iletişim için 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise anı yakalamak için 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş durumda. Ana kameranın LED flaşı da mevcut. Son olarak tabletin 3300 mAh kapasiteli bataryası 5 saate varan kullanım süresi vadediyor. 
Hyundai'den Exynos 4 Quad işlemcili bütçe dostu Android tablet: T7
Hyundai'den Exynos 4 Quad işlemcili bütçe dostu Android tablet: T7
Hyundai'den Exynos 4 Quad işlemcili bütçe dostu Android tablet: T7

http://blog.gsmarena.com/hyundai-t7-android-tablet-packs-galaxy-s-iii-chipset-7-wxga-ips-screen-for-166/ Yorum Yaz
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
Samsung Galaxy Note 8 gördüm sanki
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BlackeR 6 yıl
pil 3-5 usd farkla daha iyi olabilirdi.
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Blur 6 yıl
Takdirimi kazanmıs modellerden biridir
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selmand 6 yıl
wifi nasıl acaba

birde panda will den alsam ve bozuk çıksa ne oluyor
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gokhanos 6 yıl
Güzel tablet wifisi felan testlerde gayet iyi gözüküyor , pilide kötü değil ama T30 un pil performansı zaten exynos 4412 den iyi zaten tek iyi olduğu parametre de o zannımca nexus7 den 1 saat az çalışır.Ram evet 2gb olsa daha iyi ama şu anda iphone5 de bile 1gb ram var.1gb ramin çalıştıramayacağı app yok androidde.Fiyat performansı ile 1 numara bence şuanda çabuk gelse de kurcalasak.
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DH Misafiri 6 yıl
Ne cahil yorumlar var. Rekabet arttıkça tüketiciye ürünler daha ucuz ve daha ürün çeşitliliğinde yansıyacaktır.
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selmand 6 yıl
wifisi nasıl acaba tablet oldukça güzele benziyor iyi işlemci iyi ekran kartı

kötü batarya.

açıkçası fiyat aşırı uygun almamak için kendimi zor tutuyorum.

tek derdim wifi nasıldır.
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itsthehallowman 6 yıl
Ne kadar gereksiz ve antipatik yorumlar var.. dalga geçecem diye rezil olduklarının farkında bile değiller.. biliyorsan konus ibret alalım, bilmiyorsan da sus adam sanalım..
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demo23 6 yıl
allah bilir. kendi marketini dayatmasın googleplay yerine! =_=
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hitmachine16 6 yıl
Yukarıda geçmemiş ama bluetooth, gps ve HDMI da var cihazda. 7 inç tabletler arasında fiyatına göre en iyilerden biri olmuş.
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veilben 6 yıl hitmachine16
hitmachine16

Yukarıda geçmemiş ama bluetooth, gps ve HDMI da var cihazda. 7 inç tabletler arasında fiyatına göre en iyilerden biri olmuş.

hydai arabaları gibi ürettiyse çabuk kırılır bozulur
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Frkntrkr 6 yıl
Bir sen eksiktin hyundai. Simdi tam oldu
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ssbrutality 6 yıl
Mazda ve Mitsubishi den de ivedilikle bu atağı Bekliyoruz :))
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CoreXXX 6 yıl
samsung taklit edildiğine göre baya ilerlemiş demekki:)
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AnGets 6 yıl
Şaka mı bu?Bildiğin Samsung Galaxy Note bu!
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DH Misafiri 6 yıl
exnos 4 quad işlemci çok güçlü bir işlemci şu an çin pazarında yeni çıkan işlemcilere her konuda 5Basar fiyatı çok uygun eğer hdmi ve usb otg ve harici 3g dongle desteği varsa ainol mainol hikaye bunun yanında.
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