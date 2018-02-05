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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı

Güney Koreli üreticinin hidrojen yakıtlı 4. seviye otonom araçları sürücüsüz olarak yaklaşık 200km yol katetti. Bu yolculuğu iki şehir arası otobanda ve 100-110km/s hızla giderek tamamladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı
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Son yıllarda hayatımıza giren ve otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen iki kavramla karşı karşıyayız: elektrikli ve otonom. Elektrikli araçlar dünya çapında git gide yaygınlaşırken, üreticilerin otonom teknolojisiyle ilgili çalışmaları da ondan geri kalmıyor. Peki otonom, yani sürücüsüz otomobillerin geleceği salt elektrikli araçlara mı bağlı olacak? Hyundai’ye göre cevap hayır.

Sürücüsüz olarak otoyol rekoru kırdı 

Bu cevabın arkasında duran ve doğruluğunu kanıtlamaya kararlı olan Güney Koreli üretici yeni bir rekora imza attı. Şirketin 4. seviye otonom ve hidrojen yakıtlı beş aracı, Seul’den 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Pyeongchang kentine kadar sürücüsüz olarak yaklaşık 200km yol katetti. Hyundai’nin iddiasına göre, bu herhangi bir sürücüsüz otomobilin otoyol hızlarında (100-110km/s) katettiği en uzun mesafe olarak kayda geçti.

Hyundai’nin 5 araçlık otonom filosunda üç tane yeni Nexo SUV, iki tane de Genesis G80 sedan otomobil bulunuyor.

Peki bu bir reklam kampanyası mı? Öyle olsa bile, şirket 4. Seviye araçlarını 2021 yılına kadar ticarileştirmeyi düşünmüyor. Full otonom araçlar ise 2030 yılı itibariyle gelecek.


https://www.engadget.com/2018/02/04/hyundais-self-driving-fuel-cell-cars-complete-a-record-highway/ Yorum Yaz
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haberelectro 1 yıl
Ama tesla bir numerooooo
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kaptanos 1 yıl
Bunun vergisi ne kadar olur acaba
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TIGERSHARK 1 yıl
İyide kaç litre yakıtla 200 km yapmış
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sniper23 1 yıl TIGERSHARK
TIGERSHARK

İyide kaç litre yakıtla 200 km yapmış

Hidrojen metreküp ile ölçülmüyor mu?
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kaazto28 1 yıl
arkadaş, şöyle söylemler insanı cidden korkutuyor, "4. seviye otonom, yeni nesil işlem, Quantum bilgisayarlar, Yapay zeka..." bilmem anlatabildim mi?
Sanki sonumuzu hazırlıyoruz gibime geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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arel.gr 1 yıl kaazto28
kaazto28
arkadaş, şöyle söylemler insanı cidden korkutuyor, "4. seviye otonom, yeni nesil işlem, Quantum bilgisayarlar, Yapay zeka..." bilmem anlatabildim mi?
Sanki sonumuzu hazırlıyoruz gibime geliyor.

iyi yol almış, korkulcak bşii yok, uyum gerek... !
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muratti 1 yıl
Çok Güzel Hareketler Bunlar :D
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