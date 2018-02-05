Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı

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Son yıllarda hayatımıza giren ve otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen iki kavramla karşı karşıyayız: elektrikli ve otonom. Elektrikli araçlar dünya çapında git gide yaygınlaşırken, üreticilerin otonom teknolojisiyle ilgili çalışmaları da ondan geri kalmıyor. Peki otonom, yani sürücüsüz otomobillerin geleceği salt elektrikli araçlara mı bağlı olacak? Hyundai’ye göre cevap hayır.

Sürücüsüz olarak otoyol rekoru kırdı

Bu cevabın arkasında duran ve doğruluğunu kanıtlamaya kararlı olan Güney Koreli üretici yeni bir rekora imza attı. Şirketin 4. seviye otonom ve hidrojen yakıtlı beş aracı, Seul’den 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Pyeongchang kentine kadar sürücüsüz olarak yaklaşık 200km yol katetti. Hyundai’nin iddiasına göre, bu herhangi bir sürücüsüz otomobilin otoyol hızlarında (100-110km/s) katettiği en uzun mesafe olarak kayda geçti.

Hyundai’nin 5 araçlık otonom filosunda üç tane yeni Nexo SUV, iki tane de Genesis G80 sedan otomobil bulunuyor.

Peki bu bir reklam kampanyası mı? Öyle olsa bile, şirket 4. Seviye araçlarını 2021 yılına kadar ticarileştirmeyi düşünmüyor. Full otonom araçlar ise 2030 yılı itibariyle gelecek.

https://www.engadget.com/2018/02/04/hyundais-self-driving-fuel-cell-cars-complete-a-record-highway/