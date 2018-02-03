Tesla, Megacharger istasyonları için müşterileriyle görüşüyor

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Geçtiğimiz yıl Tesla tarafından tanıtılan tamamen elektrikli tır Tesla Semi, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Büyük şirketler bu elektrikli tırı filosuna katabilmek için bir bir sipariş vermeye başladı.

Normalde akıllarda bu tırların nerede şarj edileceğine dair büyük soru işaretleri olması gerekiyordu. Ancak Tesla, araçlarının özellikleri ve yetenekleri hakkında öyle etkileyici iddialarda bulundu ki, bizi bu iddiaların arkasında önemli batarya iyileştirmelerinin olduğuna inandırdı.

Bahsettiğimiz bu etkileyici iddialardan bir tanesi de Elon Musk’ın, 30 dakikalık şarjla Tesla Semi’nin menziline 650km eklenebileceğini iddia ettiği Megacharger teknolojisiydi.

Konumlandırma içi müzakere ediliyor

Yeni gelen haberlere göre Tesla, en çok sipariş veren şirketlerin bazılarıyla anlaşarak, onların kendi tesislerine Megacharging istasyonları kurmaya hazırlanıyor.

Reuters’a konuşan ve totalde 265 siparişin sahibi olan UPS, PepsiCo, ve Anheuser-Busch, bu konuda Tesla ile müzakereleri sürdürdüklerini açıkladı.

Ayrıca Tesla’nın, Megacharger istasyonlarını varış noktası yerine rota boyunca uzanan duraklama noktalarına da konumlandırabileceği öğrenildi. Yani Tesla, Semi'yi filosuna katacak şirketlere iki farklı seçenek sunuyor. Hangisinin uygulanacağı da çıkacak karara bağlı olacak.

https://electrek.co/2018/02/02/tesla-semi-electric-truck-customers-megacharger-charging-station/