Tesla, Megacharger istasyonları için müşterileriyle görüşüyor

Bahsettiğimiz bu etkileyici iddialardan bir tanesi de Elon Musk’ın, 30 dakikalık şarjla Tesla Semi’nin menziline 650km eklenebileceğini iddia ettiği Megacharger teknolojisiydi.
Konumlandırma içi müzakere ediliyor
Yeni gelen haberlere göre Tesla, en çok sipariş veren şirketlerin bazılarıyla anlaşarak, onların kendi tesislerine Megacharging istasyonları kurmaya hazırlanıyor.
Reuters’a konuşan ve totalde 265 siparişin sahibi olan UPS, PepsiCo, ve Anheuser-Busch, bu konuda Tesla ile müzakereleri sürdürdüklerini açıkladı.
Ayrıca Tesla’nın, Megacharger istasyonlarını varış noktası yerine rota boyunca uzanan duraklama noktalarına da konumlandırabileceği öğrenildi. Yani Tesla, Semi'yi filosuna katacak şirketlere iki farklı seçenek sunuyor. Hangisinin uygulanacağı da çıkacak karara bağlı olacak.
https://electrek.co/2018/02/02/tesla-semi-electric-truck-customers-megacharger-charging-station/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra çıkar bazı çok bilmişler de "Tesla neyde diğer firmaları geçmiş" derler.
Yaaaw adamlar birkaç sene önce çıkıp, firma değerinde otomobili icat eden Ford'u geçtiler. Neyin kafasıysa bu söylesinler de ben de ondan içeyim...