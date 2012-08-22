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Hyundai'nin sporcuları Asphalt 7 : Heat'de yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük otomobil markalarından birisi olan Hyundai, mobil sektörün başarılı oyun üreticisi Gameloft ile iş birliğine giderek Veloster Turbo ve Genesis Coupe modellerini popüler yarış oyunu Asphalt 7: Heat'e taşıdı.

iOS ve Android platformu için sunulan son güncellemeyle birlikte Asphalt 7: Heat'te yerini alacağı belirtiliyor. Söz konusu modeller agresif tasarımları ve güçlü motorları ile  gençlerin oldukça dikkatini çekiyor. Gameloft ile gittiği işbirliğiyle mobil oyuncuların üzerinde olumlu bir etki yaratan Hyundai, bu sayede markanın saygınlığına da katkıda bulunmayı da hedefliyor. Ayrıca, iş birliğinin Asphalt 7: Heat ile sınırlı kalmayacağını belirten Hyundai, ortaklık çerçevesinde yine Gameloft tarafından geliştirilen GT Racing: Motor Academy'de Genesis Coupe ve tasarım ödüllü konsenpt i-oniq'in de oyuncular tarafından tercih edilebileceği dile getiriyor. Mobil oyun sektöründe attığı adımlar ile yenilikçi anlayışını bir kez daha gösteren Hyundia, müşterine beklentilerinin ötesinde bir deneyim yaşatmak isteğini göstermiş oldu.

Hız tutkunlarının başını döndüren Asphalt 7: Heat'i birde Hyundai'nin Veloster Turbo ve Genesis Coupe modelleriyle denemek istiyorsanız, oyuna Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Hyundai'nin yeni modellerini içeren güncellemenin şu an için sunulmuş olmasa da ilerleyen dönemlerde Android kullanıcılarının da beğenisine sunulacağını belirtmekte fayda var.

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kürşad593 6 yıl
güncellemeyle yenileri eklendi
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Zenci Forvet 6 yıl
Nissan Juke eklendi güncellemeyle.
2 Yanıt Yanıtla
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a_cansiz91 6 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet

Nissan Juke eklendi güncellemeyle.

Asphalt 8'de grafikler süper gibi görünüyor oyun zaten güzel
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neandarthel34 6 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet

Nissan Juke eklendi güncellemeyle.

artık istanbulda aşayiş ekipleri kullanmaya başladı :D
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İnsan Çakması 7 yıl
gerçekten çok iyi grafikler.
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BERK BEY 7 yıl
güzele benziyor
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ment877 7 yıl
Hyundai artık çok iyi bir araçlar üretiyor.bunun yanında bu tarz şeyler marka algisini yükseltecektir.
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flayzeraynx 7 yıl
bu aralar hyundai veloster turbo almayi dusunuyordum, dur bi oynayalim bakalim almadan once :p
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kolunghuo18 7 yıl
Oh, çok iyi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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