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IDC: Yarıiletken pazarı 2014 yılında 340 milyar dolarlık satış hacmine ulaşabilir

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa araştırmalarıyla tanınan IDC, yarıiletken endüstrisi için hazırladığı yeni raporunu yayınladı. Açıklanan sonuçlara göre IDC, 2010 için 274 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleşeceğini, 2012'de bu rakamın 300 milyar dolar seviyesine çıkacağını, 2014'te ise 344 milyar doları bulacağını öngörüyor. Yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında çip pazarının hızlı bir geri dönüş içerisinde olduğunu ve başta bilgisayarlar olmak üzere akıllı telefon, bellek, askeri, havacılık ve otomotiv alanlarında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşıldığını belirtiyor.

IDC'nin öngördüğü büyüme rakamlarından farklı olarak, Avrupa'daki Avro krizi ve Amerika'da yüksek işsizlik rakamları dikkate alınarak, büyümenin bahsedildiği kadar hızlı gerçekleşmeyeceğine yönelik bir takım tahminler de yapılmıyor değil.


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fatihcanery 8 yıl
Türkiye'yi adam akıllı yönetselerdi şimdi ilk 3 devletten biriydik.Yarı iletken pazarından aldığımız pay yok denecek kadar azdır eminim şimdi,satın almada ilk ona gireriz.bizi bu hale getirenler utansın!
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apollonx 8 yıl
Şu pastadan ülkemde %5-%10 pay alsa süper olmazmıydı? Umarım kocaeliye kurulacak olan silikon vadisi bir öncü olur.
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Batuist 8 yıl
henüz emekleme aşamasında olan pazarlar açılıdı.. örneğin tablet PCler... netbooklar desen insanlar yeni yeni donanımların zayıf olduğunu farketmeye başladı.. özellikle tablet pclerin çok daha yaygın satılacağını tüm dizüstü ve masaüstü pclerin satışlarını ileriki zamanlarda geri bırakacağını düşünüyorum.. tabi bu süre içerisinde de firmaların pastadan pay kapabilmek için içerisine girecekleri rekabetten en fazla karlı çıkacak olanlar ise yarı iletlen firmaları olacaktır.. dolayısı ile büyüme kaçınılmaz.. krizde bile çok ciddi rakamlar elde sektör krizin sadece etkilerinin geçmeye başladığı dönemlerde bile rekor kırabilir...
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DH Misafiri 8 yıl
bence yonga sataşları tahminlerden daha da fazla olabilir. çünkü insanlar tennolojide yararlanmayı eskisinden daha da fazla önemsiyor
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