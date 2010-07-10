IDC: Yarıiletken pazarı 2014 yılında 340 milyar dolarlık satış hacmine ulaşabilir

Piyasa araştırmalarıyla tanınan IDC, yarıiletken endüstrisi için hazırladığı yeni raporunu yayınladı. Açıklanan sonuçlara göre IDC, 2010 için 274 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleşeceğini, 2012'de bu rakamın 300 milyar dolar seviyesine çıkacağını, 2014'te ise 344 milyar doları bulacağını öngörüyor. Yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında çip pazarının hızlı bir geri dönüş içerisinde olduğunu ve başta bilgisayarlar olmak üzere akıllı telefon, bellek, askeri, havacılık ve otomotiv alanlarında çift haneli büyüme rakamlarına ulaşıldığını belirtiyor.

IDC'nin öngördüğü büyüme rakamlarından farklı olarak, Avrupa'daki Avro krizi ve Amerika'da yüksek işsizlik rakamları dikkate alınarak, büyümenin bahsedildiği kadar hızlı gerçekleşmeyeceğine yönelik bir takım tahminler de yapılmıyor değil.