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Intel'den gömülü uygulamalar için iki yeni işlemci: Celeron U3405 ve Core i7 Mobile i7-660UE

8 yıl
6,3b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, gömülü sistemler için hazırladığı yeni modelleri Celeron U3405 ve Core i7 Mobile i7-660UE'yi pazara sunmaya hazırlanıyor. Intel'in yeni işlemcilerinden Celeron U3405, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan ultra-düşük güç tüketimli Celeron U3400 modelinin gömülü sistemlere özel bir versiyonu olarak gösteriliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrandale çekirdeğini temel alan işlemci, 1.06GHz'de çalışıyor ve 2MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Sanallaştırma desteğine de sahip olan işlemci, ULV serisi diğer işlemci modellerinde olduğu gibi 18 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımı ile kullanıma sunulacak.

Intel'in gömülü sistemler için hazırladığı ikinci yeni işlemcisi Core i7-660UE ise tahmin edilebileceği üzere yüksek performanslı gömülü sistem uygulamalarını hedef alıyor. 1.33GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek hızı 2.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen çift çekirdekli işlemci, 4MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. VPro ve AES komutları gibi özelliklere de sahip olan işlemci aynı Celeron U3405 modelinde olduğu gibi 18 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımı ile geliyor.

BGA formunda hazırlanan yeni işlemciler ECC bellek desteği ile gelirken, kullanılacakları özel uygulamalar için çeşitli PCIe konfigürasyonlarına da destek sunuyorlar. Yakın zamanda proje geliştiricilerine ve endüstriyel sistemler (otomasyon sistemleri gibi) hazırlayan müşterilere verilmesi beklenen yeni işlemcilerin maliyetleri ise henüz bilinmiyor.


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Batuist 8 yıl
x86 mimarisine sahip bir işlemci nasıl bir gömülü sistemde çalışır merak ettim şimdi...
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Rainbow6 8 yıl
Bende anlamadim heralde mobil islemci olsa gerek anakarta cakili mi geliyo bunlar ? intel bu islemcileri cikarip duruyoda pek fazla laptop netbook markasi kullanmiyo bunlari. ilk ul celeronlar ciktiginda netbooklar da degisim olur diye dusunmustum ama olmadi atom kadar ucuza gelmedigi gibi pil sureside beklenenden kisa onun yerine bu islemcilerle ince laptop yapiyolar :)
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Burak ÇAVUŞOĞLU 8 yıl
netbooklardan söz ediliyor
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cengaver_s89 8 yıl
gömülü derken neyden bahsediyor acaba?
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