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JVC, 8K çözünürlükteki projeksiyon cihazını 260 bin dolardan satışa sunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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JVC, 8K çözünürlükteki projeksiyon cihazını 260 bin dolardan satışa sunuyor

Piksel bazında Full HD çözünürlüğü dörde katlayan daha gerçeğe yakın görüntüler ortaya çıkmasını sağlayan 4K çözünürlük kavramı henüz hayatımıza yeni girmeye başlamışken, 8K çözünürlük için çalışmalar başlamış durumda.

Genel standart olarak 7680 × 4320 piksel çözünürlüğe sahip olan 8K için aslında uzun bir süredir çalışmalar yapılıyor. Japon JVC, 8K çözünürlük desteği sunduğu Super Hi-Vision projeksiyon cihazını 2008 yılında CEATEC fuarında sergilemişti. O günden bu yana prototipi geliştiren JVC, nihayet son kullanıcıya ulaştırma aşamasına geldi.

DLA-VS4800 adını alan prototip kısmen 8K çözünürlük sunuyor. Ürünün çözünürlüğü 4096 x 2400 piksel. JVC'nin D-ILA görüntü paneli e-Shift piksel teknolojisi ile iki görüntüyü 120Hz hızında değiştiriyor ve birini diagonal olarak ayarlıyor. Böylece piksel sayısı artırılmadan daha yüksek çözünürlük elde ediliyor.

JVC 8K çözünürlük sunan projeksiyon cihazını 261 bin dolar yaklaşık fiyat etiketiyle ay sonunda sınırlı sayıda satışa sunacak. 4K çözünürlük için içerik sayısı yavaş da olsa artmasına rağmen, 8K çözünürlük için henüz içerik anlamında birşey görmek mümkün değil. Beklentiler 8K çözünürlükte ilk yayınların 2016 yılında başlayacağı yönünde.

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furkant1 6 yıl en beğenilen
Tv alcagina bunu al


Edit : Fiyati yeni gordum. Bunu alma ev al.
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ayyan 6 yıl
furkant1
Tv alcagina bunu al
Edit : Fiyati yeni gordum. Bunu alma ev al.

fiyatı haberin başlığında yazıyo zaten.sonradan görmeyi nasıl başardın :D
furkant1Tv alcagina bunu alEdit : Fiyati yeni gordum. Bunu alma ev al.fiyatı haberin başlığında yazıyo zaten.sonradan ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Adorer 3 yıl
150.000 dolara düşmesini bekliyorum pusudayim
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deepthink 3 yıl
Anlamadığım nokta projeksiyon üretim maliyeti vs. TV ninkinden çok mu yüksek ki fiyatları tvlere göre uçuk derecede. Bu gün 8K bir Tv almak istesek çok zorlanmak ile birlikte bir kaç seçenek bulabiliriz ve eminim 260000$ dan çok daha ucuzdur.
Ayrıca; Tv pazarında 4K ürünler çıkalı 2 seneye yaklaşırken 4K led Projeksiyon piyasada yok denecek kadar az, olanlarında fiyatları Tv lere kıyasla cidden çok pahalı. Tv pazarında çözünürlükler bu kadar hızla artarken ve fiyatlar da aynı şekilde düşmeye devam ederken, hatta küçücük cep telefonu ekranına dahi 4k çözünürlük uygulanabiliyor ve nispeten uygun fiyatlardan satış yapılıyorken; projeksiyon pazarının bu kadar geriden gelmesini, yavaş gelişmesini anlamıyorum. Hala projeksiyon piyasasının standardı 720p Neden acaba ?
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venomboy_85 6 yıl
ahmetdemir61
venomboy_854K Full HD çözünürlüğü 4e katlamaz!Full HD çözünürlüğün 4 katı Quad Full HD olarak adlandırılır.http://videographers.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/4K-SIZE-COMPARISON.jpg
Nasıl katlamaz, göz var izam var, attığın resme de mi bakmadın?

göz var nizam var derken!
attığım resimde 2K'nın 1080p yani full HD'yi kapsadığı ve daha büyük aspect ratio oranına sahip olduğu,4K'nın ise 2K'nın 4 katı olduğunu göstermiyor mu?
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osmanefeozkan 6 yıl
abi ne gerek var 3000 liralık 8 tane 3d projeksiyon alır düz bir perde elde edicek şekilde monte eder 5000 liralıkda 4 ekran kartılı bir pc alır daha ucuza alırım bu aletin bir benzerini :) hemde 16110 $ tutuyor :D
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ahmetdemir61 6 yıl
venomboy_85
4K Full HD çözünürlüğü 4e katlamaz!Full HD çözünürlüğün 4 katı Quad Full HD olarak adlandırılır.http://videographers.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/4K-SIZE-COMPARISON.jpg

Nasıl katlamaz, göz var izam var, attığın resme de mi bakmadın?
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bayraak 6 yıl
Satılmayacağını bile bile niye satışa çıkarırsın ki (umut.avi)
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Moribito 6 yıl
Yurt disinda kazik yemeyin, Teknosa'da $259,999!
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Megavolt 6 yıl
Yıllaar önce Sony FullHD projeksiyonu çıkarmıştı ilk kez.120.000 $ idi fiyatı..
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venomboy_85 6 yıl
4K Full HD çözünürlüğü 4e katlamaz!
Full HD çözünürlüğün 4 katı Quad Full HD olarak adlandırılır.
videographers.co.uk/...
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thinkwithbrain 6 yıl
Daha gerçeğe yakın çözünürlük ne ya. Ben bukadar çözünürlükte gördüğüm düşünmüyorum.
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Umutcan 6 yıl
Ferrari'mi satıp bundan alayım bari...
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Lockheed 6 yıl
Yahu herkes film bulamazsın, o paraya ev alırsın süper bilgisayar alırsın falan diyor. Bunun lambasının ömrü bitse arabayı satmam lazım...
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