JVC, 8K çözünürlükteki projeksiyon cihazını 260 bin dolardan satışa sunuyor





Piksel bazında Full HD çözünürlüğü dörde katlayan daha gerçeğe yakın görüntüler ortaya çıkmasını sağlayan 4K çözünürlük kavramı henüz hayatımıza yeni girmeye başlamışken, 8K çözünürlük için çalışmalar başlamış durumda.





Genel standart olarak 7680 × 4320 piksel çözünürlüğe sahip olan 8K için aslında uzun bir süredir çalışmalar yapılıyor. Japon JVC, 8K çözünürlük desteği sunduğu Super Hi-Vision projeksiyon cihazını 2008 yılında CEATEC fuarında sergilemişti. O günden bu yana prototipi geliştiren JVC, nihayet son kullanıcıya ulaştırma aşamasına geldi.





DLA-VS4800 adını alan prototip kısmen 8K çözünürlük sunuyor. Ürünün çözünürlüğü 4096 x 2400 piksel. JVC'nin D-ILA görüntü paneli e-Shift piksel teknolojisi ile iki görüntüyü 120Hz hızında değiştiriyor ve birini diagonal olarak ayarlıyor. Böylece piksel sayısı artırılmadan daha yüksek çözünürlük elde ediliyor.





JVC 8K çözünürlük sunan projeksiyon cihazını 261 bin dolar yaklaşık fiyat etiketiyle ay sonunda sınırlı sayıda satışa sunacak. 4K çözünürlük için içerik sayısı yavaş da olsa artmasına rağmen, 8K çözünürlük için henüz içerik anlamında birşey görmek mümkün değil. Beklentiler 8K çözünürlükte ilk yayınların 2016 yılında başlayacağı yönünde.